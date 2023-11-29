Editais e Avisos - 29/11/2023

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29-11- 23 - EDITAIS E AVISOS.pdf
Anunciantes
AMBIENTAL E ENGENHARIA LTDA;
CONSTRUTORA VERSATICA LTDA;
CORREIAS E ACOS COMERCIAL LTDA
FOCOCRED;
GABRIEL FARDIN PEREIRA;
GAUCHO SUBPRODUTOS BOVINOS;
JOSE JULIO DE ABREU;
MUNICIPIO DE FUNDAO;
POUSADA DUAS PRAIAS LTDA-ME;
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIA BRANCA;
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAIZES;
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAIZES;
S/A A GAZETA;
SECRETARIA EST. AGRIC. ABAST. AQUIC E PE;
SECRETARIA EST. AGRIC. ABAST. AQUIC E PE;
SENAI - DEPARTAMENTO REGIONAL DO ES;
VITORIA PUBLICACOES PUBLICIDADES.