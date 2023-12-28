Editais e Avisos - 28/12/2023

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28-12- 23 - EDITAIS E AVISOS.pdf
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAIZES;
RIO MINAS GEOLOGIA LTDA; S/A A GAZETA;
SECRETARIA EST. AGRIC. ABAST. AQUIC E PE; VITORIA PUBLICACOES PUBLICIDADES;
Publicado em 28 de Dezembro de 2023 às 01:00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAIZES;
RIO MINAS GEOLOGIA LTDA; S/A A GAZETA;
SECRETARIA EST. AGRIC. ABAST. AQUIC E PE; VITORIA PUBLICACOES PUBLICIDADES;
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