Editais e Avisos - 25/04/2024

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25-04-24 - EDITAIS E AVISOS.pdf
Anunciantes
COMERCIO DE PETROLEO TREVO LTDA;
COMOL-CONST. E CONS. MOREIRA LIMA LTDA;
CRITICAL MEDICOS LTDA;
ER ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA;
GLAUBER PEREIRA MOZINE;
HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA;
HOSPITALISTAS VITORIA SERV MEDICOS LTDA;
INTENSIVA MED SERVICOS MEDICOS LTDA;
INTENSIVE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA;
JSL S.A.;
JSL S.A.;
MD GESTAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA;
MD HOSPITALISTA SERVICOS MEDICOS LTDA;
MED CARE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA;
PC-TERAPIA INTENSIVA LTDA;
PM TERAPIA INTENSIVA SERV. MEDICOS LTDA; PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAIZES;
PROMED-MÉDICOS HOSPITALARES LTDA;
PS MED SERVICOS MEDICOS LTDA;
SECRETARIA DE GOVERNO;
SECRETARIA EST. AGRIC. ABAST. AQUIC E PE;
SERRA-SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALISTAS LTD;
SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE;
SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE
UTI VENDA NOVA SERVICOS MEDICOS LTDA;
VIX-SERVIÇOS DE MEDICOS ESPECIALISTAS DO ESPIRITO SANTO.