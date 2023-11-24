Editais e Avisos - 24/11/2023

Arquivos & Anexos
24-11- 23 - EDITAIS E AVISOS.pdf
Anunciantes
ARMAZEM DO PAIOL LTDA;
BANESTES;
GABRIEL FARDIN PEREIRA;
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESPIRITO SANTO;
JAMIR DE ALMEIDA C.SOBRINHO 03484259701;
MUNICIPIO DE FUNDAO;
REDE DE FARMACIAS ESPIRITOSANTENSE FARME;
SECRETARIA EST. AGRIC. ABAST. AQUIC E PE;
SECRETARIA EST. AGRIC. ABAST. AQUIC E PE;
SEPROVES SIND EMPREGADOS VENDEDORES E VIAJANTES DO COMERCIO NO ES;
SESI - DEPARTAMENTO REGIONAL DO ESPIRITO;
USIMAN SERVICOS MANUT. IND. COM. LTDA ME.