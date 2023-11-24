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Editais e Avisos - 24/11/2023

Sexta-feira

Publicado em 

24 nov 2023 às 01:00

Publicado em 24 de Novembro de 2023 às 01:00

Arquivos & Anexos

24-11- 23 - EDITAIS E AVISOS.pdf

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ARMAZEM DO PAIOL LTDA; BANESTES; GABRIEL FARDIN PEREIRA; INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESPIRITO SANTO; JAMIR DE ALMEIDA C.SOBRINHO 03484259701; MUNICIPIO DE FUNDAO; REDE DE FARMACIAS ESPIRITOSANTENSE FARME; SECRETARIA EST. AGRIC. ABAST. AQUIC E PE; SECRETARIA EST. AGRIC. ABAST. AQUIC E PE; SEPROVES SIND EMPREGADOS VENDEDORES E VIAJANTES DO COMERCIO NO ES; SESI - DEPARTAMENTO REGIONAL DO ESPIRITO; USIMAN SERVICOS MANUT. IND. COM. LTDA ME.

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