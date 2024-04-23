Editais e Avisos - 23/04/2024

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23-04-24 - EDITAIS E AVISOS.pdf
Anunciantes
AMBIENTAL CONSULTORIA E PROJETOS;
CRITICAL MEDICOS LTDA;
DUTRA SERV. ADM.LTDA ME;
ER ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA;
FACTO;
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACRUZ;
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACRUZ
HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA;
HOSPITALISTAS VITORIA SERV MEDICOS LTDA;
INTENSIVA MED SERVICOS MEDICOS LTDA;
INTENSIVE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA;
MD GESTAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA;
MD HOSPITALISTA SERVICOS MEDICOS LTDA;
MED CARE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA;
PC-TERAPIA INTENSIVA LTDA;
PM TERAPIA INTENSIVA SERV. MEDICOS LTDA; PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BELO;
PROMED-MÉDICOS HOSPITALARES LTDA;
PS MED SERVICOS MEDICOS LTDA;
ROSANGELA NUNES PANCINI 08535194711;
ROSANGELA NUNES PANCINI 08535194711;
SECRETARIA DE GOVERNO;
SENAI - DEPARTAMENTO REGIONAL DO ES;
SERRA-SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALISTAS LTD;
UTI VENDA NOVA SERVICOS MEDICOS LTDA;
VIA VAREJO S/A;
VIX-SERVIÇOS DE MEDICOS ESPECIALISTAS DO ESPIRITO SANTO.