Editais e Avisos - 22/04/2024

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22-04-24 - EDITAIS E AVISOS.pdf
Anunciantes
CRITICAL MEDICOS LTDA;
ER ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA;
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACRUZ;
HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA;
HOSPITALISTAS VITORIA SERV MEDICOS LTDA;
INTENSIVA MED SERVICOS MEDICOS LTDA;
INTENSIVE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA;
MD GESTAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA;
MD HOSPITALISTA SERVICOS MEDICOS LTDA;
MED CARE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA;
PC-TERAPIA INTENSIVA LTDA;
PM TERAPIA INTENSIVA SERV. MEDICOS LTDA;
PROMED-MÉDICOS HOSPITALARES LTDA;
PS MED SERVICOS MEDICOS LTDA;
R A GOMES LTDA
SECRETARIA DE GOVERNO;
SERRA-SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALISTAS LTDA; UTI VENDA NOVA SERVICOS MEDICOS LTDA; VIX-SERVIÇOS DE MEDICOS ESPECIALISTAS DO ESPIRITO SANTO;