Editais e Avisos - 11/06/2024

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11-06-24 - EDITAIS E AVISOS.pdf
Anunciantes
ALEXANDRE BUAIZ NETO;
ASSOCIACAO BOULEVARD MAR D´ULE;
CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM PREF GABINETE DO
CONDOMINIO DO EDIFICIO VILA VERDE;
CONDOMINIO ROSSI IDEAL VILA ITACARE;
CRA-ES;
ENGELMIG ELETRICA LTDA; FACTO;
MULTIGLIA ESPACO CLINICO E EDUCACIONAL L;
POLICIA CIVIL;
POSTO AMAR; PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDAO;
PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDAO;
SECRETARIA DE GOVERNO;
SENAI - DEPARTAMENTO REGIONAL DO ES;
SENAI - DEPARTAMENTO REGIONAL DO ES;
SOCIEDADE CULTURAL MONT.LOBATO-CEMS-LTDA;
SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO ES - DNI;