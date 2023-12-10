Editais e Avisos - 10/12/2023

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SENAI - DEPARTAMENTO REGIONAL DO ES; SESI - DEPARTAMENTO REGIONAL DO ESPIRITO
Publicado em 10 de Dezembro de 2023 às 01:00
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