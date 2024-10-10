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Editais e Avisos - 10/10/2024

Editais e Avisos - 10/10/2024

Quinta-feira

Publicado em 10 de outubro de 2024 às 01:00

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38 BATALHAO DE INFANTARIA; 38 BATALHAO DE INFANTARIA; APOLO ENERGIA SOLAR LTDA; CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM PREF GABINETE DO; CONSELHO REG. EDUCACAO FISICA 22 REGIAO; CONSELHO REG. EDUCACAO FISICA 22 REGIAO; DUNAMIS PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA; PAGANINI ENGENHARIA LTDA; PREFEITURA MUNICIPAL MARECHAL FLORIANO; SECRETARIA DE GOVERNO; SECRETARIA EST. AGRIC. ABAST. AQUIC E PE; SECRETARIA EST. AGRIC. ABAST. AQUIC E PE; SECRETARIA EST. AGRIC. ABAST. AQUIC E PE; SIND.TRAB.IND.ENERGIA ELETRICA E.SANTO; SINDBARES RESTAURANTES SIMILARES; SUPERMERCADOS CARONE; SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.; UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO.

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