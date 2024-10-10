Editais e Avisos - 10/10/2024

38 BATALHAO DE INFANTARIA;
38 BATALHAO DE INFANTARIA;
APOLO ENERGIA SOLAR LTDA;
CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM PREF GABINETE DO;
CONSELHO REG. EDUCACAO FISICA 22 REGIAO;
CONSELHO REG. EDUCACAO FISICA 22 REGIAO;
DUNAMIS PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA;
PAGANINI ENGENHARIA LTDA;
PREFEITURA MUNICIPAL MARECHAL FLORIANO;
SECRETARIA DE GOVERNO;
SECRETARIA EST. AGRIC. ABAST. AQUIC E PE;
SECRETARIA EST. AGRIC. ABAST. AQUIC E PE;
SECRETARIA EST. AGRIC. ABAST. AQUIC E PE;
SIND.TRAB.IND.ENERGIA ELETRICA E.SANTO;
SINDBARES RESTAURANTES SIMILARES;
SUPERMERCADOS CARONE;
SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.;
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO.
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