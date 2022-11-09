Editais e Avisos - 09/11/2022

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09-11- 22 - EDITAIS E AVISOS.pdf
Anunciantes
AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E P; AKKO LOCACAO DE ESTRUTURAS TUBULARES LTD;
AUREA MARIA DE GUSMAO ME;
CENTRO DE ATIVIDADES DE VITORIA CAV;
EDUARDO FERREIRA MEDEIROS;
EDUARDO FERREIRA MEDEIROS;
FUNDO ESPECIAL DE REEQUIP.C.DE BOMBEIROS;
FUNDO ESPECIAL DE REEQUIP.C.DE BOMBEIROS
GRAFITTI PUBLICIDADE LTDA;
GUARAVE GUARAPARI VEICULOS LTDA;
MARCOS ANTONIO DA SILVA;
PAULO PEREIRA AZEVEDO 42902533853;
RESTAURANTE E CHURRASCARIA SABOR E ARTE
SECRETARIA DE GOVERNO;
SGPC.