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Editais e Avisos - 09/11/2022

Quarta-feira

Publicado em 

09 nov 2022 às 01:00

Publicado em 09 de Novembro de 2022 às 01:00

Arquivos & Anexos

09-11- 22 - EDITAIS E AVISOS.pdf

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AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E P; AKKO LOCACAO DE ESTRUTURAS TUBULARES LTD; AUREA MARIA DE GUSMAO ME; CENTRO DE ATIVIDADES DE VITORIA CAV; EDUARDO FERREIRA MEDEIROS; EDUARDO FERREIRA MEDEIROS; FUNDO ESPECIAL DE REEQUIP.C.DE BOMBEIROS; FUNDO ESPECIAL DE REEQUIP.C.DE BOMBEIROS GRAFITTI PUBLICIDADE LTDA; GUARAVE GUARAPARI VEICULOS LTDA; MARCOS ANTONIO DA SILVA; PAULO PEREIRA AZEVEDO 42902533853; RESTAURANTE E CHURRASCARIA SABOR E ARTE SECRETARIA DE GOVERNO; SGPC.

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