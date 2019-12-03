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Cartórios

Cartórios -03/12/19

Cartórios
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 dez 2019 às 00:01

Publicado em 03 de Dezembro de 2019 às 00:01

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Cartórios - 03/12/19

Tamanho do arquivo: 520kb
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Cartórios

Cartório do 1º Ofício Registro Geral de Imóveis, Protesto de Títulos, Registro de Títulos, Documentos e Civis das Pessoas Jurídicas Acham-se neste Cartório do 1º de Afonso Cláudio, Av. Presidente Vargas, nº 46, Centro, Afonso Cláudio  ES, Tel: (27) 3735-3079, títulos de responsabilidade das seguintes pessoas: Devedor(es): RENILTON SOBREIRO, CPF nº 076.280.527-70 CLAUDIANA DE PAULA OLIVEIRA, CPF nº 167.981.747-79 FLAVIO RODRIGUES DE ARAUJO, CPF nº 817.511.846-68 Por não ter sido possível encontrá-lo, intimo-o para os fins de direito, e, não sendo atendida a presente até o dia 02-12-2019, notifico-o do protesto. Afonso Cláudio  ES, 02 de dezembro de 2019. IAMÊ PEIXOTO DORNELAS  Oficiala e Tabeliã ARTS SERVICOS - OBRAS DE ALVENARIA E ESQ - CNPJ: 32.188.678/0001-36 Protocolo: 1124257 ELIANE SAUCEDO DOS SANTOS - CPF: 796.695.731-49 Protocolo: 1124258 FABIANA DE SOUZA BARBOSA BENTO - CNPJ: 17.975.832/0001-26 Protocolo: 1124343 INVICTA CONSTRUTORA E INCORPOR - CNPJ: 26.678.989/0001-80 Protocolos: 1124266, 1124268 JACKSON PRUDENTE - CPF: 003.647.162-31 Protocolo: 1124234 SEBASTIAO DE OLIVEIRA - CPF: 566.157.796-68 Protocolos: 1124355, 1124356, 1124357, 1124358 SIMONE PINTO DA CONCEICAO - CPF: 106.522.357-94 Protocolo: 1124235 CARTORIO DO 1º OFICIO DA 2ª ZONA DA SERRA Acham-se neste cartório, sito a Av. Eudes Scherrer de Souza, nº 1.350, Cep: 29165-680 - Laranjeiras, Serra - ES, Tel: (27) 3038-7954, títulos de responsabilidade das seguintes pessoas: Por não ter sido possível encontrá-las, intimo-as para os fins de direito, e, não sendo atendida a presente até o dia 04 de Dezembro de 2019, notifico-as do protesto. Serra, 02 de Dezembro de 2019 ETELVINA ABREU DO VALLE RIBEIRO - Tabeliã e Oficiala site: www.cartorioserra.com.br Expediente: 09:00 às 18:00

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