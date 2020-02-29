Cartórios - 29/02/2020

CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO REGISTRO GERAL DE IMÓVEIS E ANEXOS DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DA BARRA-ES Acham-se neste Cartório, sito Rua Capitão Antero Faria, 306 - Centro, Conceição da Barra - ES, título (s) de responsabilidade da (s) seguinte (s) pessoa (s): JADER RANGEL VELASCO - CPF: 122.460.677-90 RICARDO HEVERTON DE OLIVEIRA MOTA - CPF: 007.601.591-22 Por não ter sido possível encontrá-la (s), intimo-a (s) para os fins de direito, e não sendo atendida a presente até o dia 02 de março de 2020, notifico-a (s) do protesto. Conceição da Barra - ES, 28 de fevereiro de 2020. MARISTELA DE ALMEIDA SERRA Tabeliã

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DALVA MARIA OLIVEIRA, Oficiala de Registro do 1º Ofício do Registro de Imóveis da Comarca de Marechal Floriano, nomeada pela Decisão / Ofício CMFE nº 0070/2020, em efetivo exercício em 22 de maio de 2019. FAZ SABER, a tantos quantos este virem ou dele conhecimento tiverem ou interessar possuir que foi protocolo nesta Serventia sob nº 10892, aos 09.09.2019, de acordo com o art. 216-A,§4º da Lei 6.015, de 31.12.1973, e art. 16 do Provimento nº 65, de 14.12.2017, foram apresentados a este Cartório por GUILHERME LANGA OLMO, empresário, nascido aos 10.06.1987, natural de São Mateus  ES, filho de Luiz Fernando Olmo e ElisaudeLanga Olmo, inscrito no CPF sob o nº 115.121.737/97, e portador da carteira nacional de habilitação nº 03670847785, expedida pelo DETRAN/ES, em 17.07.2015; casado no regime de comunhão parcial de bens comJOSIANE DE ALMEIDA OLMO, empresária, nascida aos 01.03.1985, natural de São Mateus  ES, filha de LuzemarBartholomeu de Almeida e JoventinaThemoteo de Almeida, inscrita no CPF sob o nº 100.606.727/22, e portadora da carteira nacional de habilitação nº 04266939439, expedida pelo DETRAN/ES, em 28.03.2017; ambos brasileiros, casados no Cartório Genelhu  São Gabriel da Palha  ES, em 30.07.2010, residentes e domiciliados à Rua David Canal, s/n, Apto 302, Centro, Marechal Floriano, Espírito Santo  CEP  29255-000, endereço eletrônico: [email protected], para exame dos interessados, Ata Notarial, Requerimento, planta e demais documentos relativos ao processo de USUCAPIÃO EXTRAJUDICIALde terra urbana, situada em Alto Marechal, Distrito da Sede, Município de Marechal Floriano, Espírito Santo; medindo 1.947,58 m² (Um mil, novecentos e quarenta e sete metros e cinquenta e oito decímetros quadrados), e perímetro de 186,39 metros lineares; confrontando-se ao Norte com imóveis pertencentes a Inimahbravin Ponche e Carlos Alberto Lessa, ao Sul com a Estrada, a leste com imóveis pertencente a Carlos Alberto Lessa e Juliano Lippaus e a Oeste com imóvel pertencente a InimahBravin Ponche , a qual foi apresentada documentos comprobatórios de posse superior a 22 (Vinte e dois) ANOS, e que o referido imóvel pertence em sua totalidade a ADEVALDO PEREIRA DOS SANTOS, adquiriu(ram) os direitos e a posse sobre o imóvel por contrato tácito/verbal, firmado com ALTAIR MEDEIROS, no exercício do ano 1998 (mil novecentos e noventa e oito); mansa e pacificamente, sem interrupção e nem oposição de terceiros; que os devidos documentos permanecerão para exames dos interessados a disposição nesta Serventia. Assim sendo, ficam intimados terceiros eventualmente interessados e titulares de direitos reais e de outros direitos em relação ao pedido, para que apresentem impugnação escrita perante a Oficiala de Registro de Imóveis no Cartório de 1º Oficio localizado à Avenida Arthur Haese, 750, Vale das Palmas, Marechal Floriano  Espírito Santo, CEP 29255-000, não sendo necessária assistência de um advogado, com as razões de sua discordância em até 15 (quinze) dias corridos a contar da publicação deste, ciente de que, caso não contestado presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados pelos Requerentes, sendo reconhecida a usucapião extrajudicial, com o competente registro conforme determina a Lei. E, para que chegue ao conhecimento de todos aqueles eventualmente interessados e para que no futuro ninguém possa alegar ignorância, expediu-se o presente edital. Marechal Floriano  Espírito Santo 27 de fevereiro de 2020. DALVA MARIA OLIVERA Oficiala de Registro

