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Cartórios - 26/11/20

26/11/20

Publicado em 26 de Novembro de 2020 às 01:00

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 nov 2020 às 01:00

Arquivos & Anexos

Cartórios - 26/11/20

Cartórios - 26/11/20
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Cartórios

CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO REGISTRO GERAL DE IMÓVEIS E ANEXOS DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DA BARRA-ES Acham-se neste Cartório, sito Rua Capitão Antero Faria, 306 - Centro, Conceição da Barra - ES, título (s) de responsabilidade da (s) seguinte (s) pessoa (s): LAUDEMAR MENDES VIANA CPF: 009.763.477-84 ELENA COSTA GOMES CPF: 069.882.737-60 GRAZIELLE MALACARNE DA SILVA CPF: 024.683.737-31 JOAO CARLOS GASPARINI SAQUETTO CPF: 063.039.757-04 EDINALDO LAGE DE SOUZA CPF: 005.324.037-54 GERACINO FERREIRA BARBOZA CPF: 079.559.767-38 Por não ter sido possível encontrá-la (s), intimo-a (s) para os fins de direito, e não sendo atendida a presente até o dia 26 de novembro de 2020, notifico-a (s) do protesto. Conceição da Barra - ES, 25 de novembro de 2020. GABRIEL ABEL DE ALMEIDA SERRA VALIATI Oficial Substituto

Waldemar Faller, registrador do Cartório do 1º Ofício da Comarca de Domingos Martins, Estado do Espírito Santo, por nomeação na forma da lei, etc, etc. EDITAL DE NOTIFICAÇÃO WALDEMAR FALLER, registrador do CARTÓRIO DO CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO da Comarca de DOMINGOS MARTINS, Estado do Espírito Santo, por nomeação na forma da lei, etc, etc, Em virtude de não ter encontrado MARIANA ALMEIDA SALEME DO VALLE, com endereço na Rua Dr. João Carlos de Souza, Nº 33, Barro Vermelho -VITÓRIA  ES, , NOTIFICO-O para comparecer a este Cartório, no prazo improrrogável de 15 dias, a contar desta data. DADO E PASSADO na Cidade de Domingos Martins, no dia 23 de Novembro de 2020. Eu, Dulcinéia Regina Faller Hoffmam, registrador, o digitei, o subscrevo, dou fé e assino em público e raso. Dulcineia Regina Faller Hoffmam

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