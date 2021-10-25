Cartórios - 25/10/2021

CARTÓRIO DO 1.º OFÍCIO COMARCA DE JOÃO NEIVA ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E D I T A L Rosilda Demoner de Lima, Titular do Cartório do 1.º Ofício da Comarca de João Neiva – ES, por nomeação na forma da Lei, etc... FAZ SABER, a quantos este virem ou dele conhecimento tiverem ou interessar que, de acordo com § 4.º do art. 216-A, da Lei n.º 6015/73, foram apresentados a esta serventia por MAURA REGINA SERRA ROSA, brasileira, divorciada, portadora do CPF nº 042.161.117-00 e inscrita no RG n° 1.303.325-ES, residente e domiciliada na Rua Genésio Francisco dos Santos, n° 399, Bairro Vila Nova de Cima - CEP 29.680-000, , por seu advogado constituído, com procuração anexa, com escritório Av. Presidente Vargas n° 205, Centro, João Neiva/ES, CEP 29.680-000, para exame de interessados, requerimento, Ata Notarial, Planta, Memorial Descritivo e demais documentos relativo ao Processo de USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL (administrativo), de um lote de terreno urbano, sob o n° 12 (doze) da quadra 2 (dois) do Loteamento Vila Nova, localizado na Rua Genésio Francisco dos Santos, n° 399, Bairro Vila Nova de Cima - CEP 29.680-000, conforme Planta de Situação do lote que está registrado Livro 2-B, sob a Matrícula n° 320, de ordem do Cartório de Registro de imóveis da Comarca de João Neiva-ES, em nome de RITA DE FÁTIMA NUNES, com área territorial de 237.85m², (duzentos e trinta e sete metros e oitenta e cinco centímetros quadrados), certo e delimitado, conforme Planta de Situação do Imóvel, Geo-referenciada anexa, com as seguintes medidas confrontações:10,58 metros de FRENTE, confrontando-se coma Rua Genésio Francisco dos Santos, 9.91 metros de FUNDOS, confrontando-se com o Sr. Volmar Aliprandi; 26,04 metros do LADO ESQUERDO confrontando-se com o Sr. Sebastião Antônio Prandi e 21.94 metros do LADO DIREITO, confrontando-se com o Sr. Maiko Cao Alves. matriculado sob o n.º 320 do Livro 2 – B, do RGI de João Neiva – ES. Cópias do requerimento, planta da situação / localização do imóvel, memorial descritivo, certidão da matrícula, parte integrante da documentação protocolada ficam depositados nesta serventia. Cientes os interessados de que o prazo para se manifestarem é de 15 (quinze) dias, a contar da data da publicação. Para a concordância ou discordância expressa não sendo necessário a assistência de advogado, devendo estas serem manifestadas diretamente nesta Serventia, localizada na Rua Fortunato Afonso Tessarolo, n.º 30, Centro, João Neiva – ES, no horário de 9:00 as 18:00 horas. Dado e passado nesta Comarca de João Neiva – ES, 22 de Outubro de 2021. Rosilda Demoner de Lima (registradora)

CARTÓRIO DO 1.º OFÍCIO COMARCA DE JOÃO NEIVA ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E D I T A L Usucapião Extrajudicial Rosilda Demoner de Lima, Titular do Cartório do 1.º Ofício da Comarca de João Neiva – ES, por nomeação na forma da Lei, etc... FAZ SABER, a quantos este virem ou dele conhecimento tiverem ou interessar que, de acordo com § 4.º do art. 216-A, da Lei n.º 6015/73, foram apresentados a esta serventia por RAMAIANA GUZZO CAMPAGNARO, brasileira, portadora do CPF nº 122.592.137-66 e inscrita no RG n° 2.000.928-SPTC-ES e seu esposo seu esposo FABRÍCIO TORRI, brasileiro, portador do CPF 099.216.577-63 e inscrito no RG n° 1.737.287-ES, casados entre si, em Regime de Comunhão Parcial de Bens, residentes e domiciliados na Rua Arnulfo Neves, n° 173 - CEP 29.680-000, Centro, João Neiva-ES, para exame de interessados, requerimento, Ata Notarial, Planta, Memorial Descritivo e demais documentos relativo ao Processo de USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL (administrativo), de um imóvel urbano denominado como Lote nº “5” da Quadra “F”, situado na Rua Vereador Osmar Peixoto, n° s/n, Bairro Santa Luzia, João Neiva-ES, CEP 29.680-000, com área de 286,52m², (duzentos e oitenta e seis metros e cinquenta e dois centímetros quadrados), medindo 11.51 metros de frente com a Rua Vereador Osmar Peixoto; 11.60 metros de fundos com a Rua Antônio Sobrinho; 24,65 metros do lado esquerdo com o terreno dos confinantes JAIR JOAQUIM DA SILVA e sua esposa STELA MARTA PIOL DA SILVA; 24.97 metros do lado direito com o terreno dos confinantes VALDIR DE ALMEIDA que ocupa a metade do lote que tem acesso pela Rua Antônio Sobrinho e a confinante ALZILIA PATROCÍNIO DE ALMEIDA que ocupa a outra metade do lote que tem acesso pela Rua Vereador Osmar Peixoto, matriculado sob o n.º 1-1383 do Livro 2 – G, do RGI de Ibiraçu – ES. Cópias do requerimento, planta da situação / localização do imóvel, memorial descritivo, certidão da matrícula, parte integrante da documentação protocolada ficam depositados nesta serventia. Cientes os interessados de que o prazo para se manifestarem é de 15 (quinze) dias, a contar da data da publicação. Para a concordância ou discordância expressa não sendo necessário a assistência de advogado, devendo estas serem manifestadas diretamente nesta Serventia, localizada na Rua Fortunato Afonso Tessarolo, n.º 30, Centro, João Neiva – ES, no horário de 9:00 as 18:00 horas. Dado e passado nesta Comarca de João Neiva – ES, 21 de Outubro de 2021. Rosilda Demoner de Lima (registradora)

