Cartórios - 25/05/2020
Acham-se neste Cartório, sito à Rua Major Pissarra, 196 - Centro - Serra - ES, CEP 29176-020,Telefone (27) 3064-7250, Horário de Atendimento das 09:00 as 18:00 hs, títulos de responsabilidade das seguintes pessoas: NOME QUANT. TÍTULOS DOCUMENTOS ADILSON PEREIRA PACHECO 1 CPF: 116.104.827-86 AGNES DE OLIVEIRA VIEIRA 43829263864 15 CNPJ: 30.140.085/0001-74 ALBERTO DE FREITAS PADILHA JUNIOR 1 CPF: 124.974.507-14 ALPHA LOG TRANSPORTES E SERVI OS EIRELI 1 CNPJ: 23.264.408/0001-76 ELISANGELA DA SILVA PEREIRA 1 CPF: 093.723.017-01 FENOMETAL FUNDICAO LTDA 2 CNPJ: 27.272.004/0001-85 GERALDO COSTA PEREIRA 2 CPF: 275.558.286-34 HERBROM TRANSPORTES E FRETEAME 1 CNPJ: 34.069.670/0001-86 JHONEE VIEIRA FERREIRA 1427259 1 CNPJ: 28.933.932/0001-06 JONNY FRANCISCO MARTINS DEWES 1 CPF: 140.403.677-66 JOSE CIPRIANO GONZAGA 1 CPF: 007.140.696-47 JOSE FERNANDES VALERIO 56055820706 2 CNPJ: 18.596.417/0001-24 MARCOS MARINHO DA CONCEICAO 1 CPF: 162.804.047-57 R DOS SANTOS RODRIGUES SERVICOS E SOL 1 CNPJ: 22.362.760/0001-81 RONISSON WAGNER DE OLIVEIRA 63 1 CNPJ: 29.458.574/0001-90 SALAMANCA MAT PED ESP EIRELI 2 CNPJ: 32.736.879/0001-20 THIAGO RODRIGO DOS SANTOS 1 CPF: 133.741.957-50 VERA LUCIA DO ROSARIO OLIVEIRA 1 CPF: 071.896.007-60 WESLEI MARTINS RODRIGUES 1 CPF: 062.086.966-66 WILLERMAN BRAUN 08341183781 ME 4 CNPJ: 34.154.188/0001-44 WU & LI PASTELARIA LTDA ME 1 CNPJ: 27.185.942/0001-48 Por não ter sido possível encontrá-las, intimo-as para os devidos fins de direito, e, não sendo atendida a presente até o dia terça-feira, 26 de maio de 2020, notifica-as do protesto. Serra, ES, segunda-feira, 25 de maio de 2020. ELISABETH BERGAMI ROCHA - Oficiala e Tabeliã