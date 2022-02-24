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Cartórios - 24/02/2022

Quinta-feira

Publicado em 24 de Fevereiro de 2022 às 01:00

Publicado em 

24 fev 2022 às 01:00

Arquivos & Anexos

24-02-22 - CARTORIOS.pdf

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Cartórios - 24/02/2022

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO PODER JUDICIÁRIO CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE ALFREDO CHAVES - ESPÍRITO SANTO Lulcinéte Maria Calente Breda Oficiala Titular EDITAL DE INTIMAÇÃO (NEGÓCIO FIDUCIÁRIO) LULCINÉTE MARIA CALENTE BREDA, Oficial Titular do Registro de Imóveis e Anexos de Alfredo Chaves -ES nos termos do Art. 26 da Lei 9.514/97, INTIMA a Sra. ISABELA CAMILETTI BELLON, inscrita no CPF/MF Nº 055.410.157-23, a comparecer a este Serviço de Registro de Imóveis, sito à Rua Arlindo Costa, nº 128, Bairro Portal dos Imigrantes, Alfredo Chaves -ES, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data da última publicação do presente Edital, para PAGAMENTO (PURGAÇÃO DA MORA) dos valores devidos em atraso, bem como os que vierem a vencer até a data do pagamento, acrescidos de juros convencionados e as custas de intimação referente ao CONTRATO DE VENDA E COMPRA DE IMÓVEL RESIDENCIAL, MÚTUO E ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA NO SFH-SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO Nº 844441793689, registrado nesta serventia que tem como garantia o imóvel situado à Av. José Maria Camiletti, n° 20, Matilde, Alfredo Chaves -ES, cep: 29240-000- Matrícula n° 2.178, fls. 02/03 do Livro n° 2, desta Serventia Registral, sob pena de vencimento antecipado de toda a dívida e consolidação da propriedade do imóvel em favor do credor, conforme requerido pela CESAV/BU – Centralizadora Nacional de Suporte à Adimplência imediata execução da dívida através de leilão extrajudicial do imóvel. E para que chegue ao conhecimento de todos os interessados foi publicado o presente Edital, na forma da Lei. Alfredo Chaves -ES, 22 de fevereiro de 2022. A Oficiala. COMARCA DE PINHEIROS-ES REGISTRO GERAL DE IMÓVEIS, PROTESTO, REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS Adriana Lucia de Souza - OFICIALA E D I T A L INTIMAÇÃO (S.F.I. – LEI 9.514 de 20/11/97) Dra. ADRIANA LUCIA DE SOUZA, Oficiala do Cartório do 1º Ofício Pinheiros - ES, vêm a requerimento da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, nos termos do Art. 26 da Lei 9.514/97, INTIMAR a Sra. MARIA SENHORA NERES DA SILVA – CPF/MF nº. 099.772.577-01 e Sr. JOSÉ DELVANDE MOREIRA DA SILVA – CPF/MF n.º 022.844.357-18, ora proprietários do imóvel situado na Rua Eunice de Sá, 257, Vila Verde, nesta Cidade de Pinheiros/ES, a fim de que compareça a esta Serventia, NO PRAZO DE 15 DIAS, contados da presente publicação, para liquidar as prestações vencidas e as que se vencerem até a data do pagamento, acrescidas dos juros convencionais, as penalidades e os demais encargos contratuais, os encargos legais, previstos no parágrafo primeiro do citado artigo, sob pena de ser promovida a CONSOLIDAÇÃO PLENA DA PROPRIEDADE em nome do Credor Fiduciário (CAIXA ECONOMICA FEDERAL). (CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL, MÚTUO E ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA NO SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO N° 8.4444.0640408-0 de 28 de maio de 2014 – Matrícula do Imóvel n° 1.762 Livro 02, desta serventia). A presente INTIMAÇÃO está sendo feita por Edital, em virtude da fiduciante encontrar-se em lugar incerto. Pinheiros – ES, 21 de fevereiro de 2022. ADRIANA LUCIA DE Assinado de forma digital por ADRIANA LUCIA DE SOUZA:10273226703 Dados: 2022.02.17 10:35:56 -03'00' ADRIANA LUCIA DE SOUZA Oficiala Horário de Funcionamento das 09:00 às 18:00hs. Avenida Agenor Luiz Heringer, nº. 602 – Centro – CEP 29980-000 – PINHEIROS ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Tel.: (27) 3765-1639 Cel.: (27) 99920-1639 – [email protected]

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