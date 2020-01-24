Arquivos & Anexos
Cartórios - 24/01/20
CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO REGISTRO GERAL DE IMÓVEIS E ANEXOS DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DA BARRA-ES Acham-se neste Cartório, sito Rua Capitão Antero Faria, 306 - Centro, Conceição da Barra - ES, título (s) de responsabilidade da (s) seguinte (s) pessoa (s): JOSE GINALDO SANTOS DE JESUS - CNPJ: 32.625.749/0001-10 Por não ter sido possível encontrá-la (s), intimo-a (s) para os fins de direito, e não sendo atendida a presente até o dia 24 de janeiro de 2020, notifico-a (s) do protesto. Conceição da Barra - ES, 23 de janeiro de 2020. MARISTELA DE ALMEIDA SERRA Tabeliã
CONASCI CONSTR LTDA - CNPJ: 24.665.469/0001-08 Protocolo: 1134657
ELIEUDO DA COSTA FERREIRA 06882392420 - CNPJ: 32.742.950/0001-88 Protocolo: 1134482
JOAO MANOEL SIQUEIRA SILVA - CPF: 873.455.367-34 Protocolos: 1134640, 1134641
L.J. DA SILVA DISTRIBUICOES EIRELI EPP - CNPJ: 08.355.660/0003-69 Protocolo: 1134568
LUBFIL DISTR DE LUBRIFICANTES E FILTROS - CNPJ: 27.385.973/0001-42 Protocolo: 1134539
POLITEC COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 00.562.515/0001-85 Protocolo: 1134679
SOLUCOES METAL MECANICA LTDA - CNPJ: 30.852.181/0001-45 Protocolo: 1134675
SUELI FRANCISCO REINA SANTOS - CNPJ: 29.722.074/0001-13 Protocolo: 1134661
WALDELIO DE CARVALHO SANTOS - TRANSPORTE - CNPJ: 24.627.136/0001-94 Protocolo: 1134655
CARTORIO DO 1º OFICIO DA 2ª ZONA DA SERRA
Acham-se neste cartório, sito a Av. Eudes Scherrer de Souza, nº 1.350, Cep: 29165-680 - Laranjeiras, Serra - ES, Tel: (27) 3038-7954, títulos de responsabilidade das seguintes pessoas:
Por não ter sido possível encontrá-las, intimo-as para os fins de direito, e, não sendo atendida a presente até o dia 27 de Janeiro de 2020, notifico-as do protesto. Serra, 23 de Janeiro de 2020
ETELVINA ABREU DO VALLE RIBEIRO - Tabeliã e Oficiala
site: www.cartorioserra.com.br
Expediente: 09:00 às 18:00
Cartório do 1º Ofício da 1ª Zona - Serra - ES - Comarca da Capital
ELISABETH BERGAMI ROCHA
Oficiala e Tabeliã Acham-se neste Cartório, sito à Rua Major Pissarra, 196 - Centro - Serra - ES, CEP 29176-020,Telefone (27) 3064-7250, Horário de Atendimento das 09:00 as 18:00 hs, títulos de responsabilidade das seguintes pessoas:
NOME QUANT. TÍTULOS DOCUMENTOS
AGIL EDIFICACOES EMPREENDIMENTOS LTDA ME 1 CNPJ: 21.111.675/0001-88
CLEMENTE TADEU BASTOS DE ALMEIDA 6 CPF: 838.683.997-04
FRANCYS WANDER DE OLIVEIRA RAM 1 CNPJ: 32.666.277/0001-44
JOSE MIGUEL ARCANJO BAUSEN 1 CPF: 005.432.757-10
LUCAS BATISTA SILVA 15001212740 1 CNPJ: 32.701.015/0001-73
SAULO DE JESUS ROCHA 1 CPF: 098.094.337-00
Por não ter sido possível encontrá-las, intimo-as para os devidos fins de direito, e, não sendo atendida a presente até o dia segunda-feira, 27 de janeiro de 2020, notifica-as do protesto.
Serra, ES, sexta-feira, 24 de janeiro de 2020.
ELISABETH BERGAMI ROCHA - Oficiala e Tabeliã