Cartórios - 23/10/19

Cartórios
CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO REGISTRO GERAL DE IMÓVEIS E ANEXOS DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DA BARRA-ES Acham-se neste Cartório, sito Rua Capitão Antero Faria, 306 - Centro, Conceição da Barra - ES, título (s) de responsabilidade da (s) seguinte (s) pessoa (s): GUSTAVO PACHECO DOS SANTOS - CPF: 105.843.447-08 MARIA DAS GRAÇAS GOMES REIS - CNPJ: 22.582.722/0001-34 Por não ter sido possível encontrá-la(s), intimo-a(s) para os fins de direito, e não sendo atendida a presente até o dia 23 de Outubro de 2019, notifico-a(s) do protesto. Conceição da Barra - ES, 22 de Outubro de 2019. MARISTELA DE ALMEIDA SERRA TabeliãEDUARDO MARIQUITO TRANSPORTES ME - CNPJ: 17.181.719/0001-79 Protocolo: 1119531 ELAINE DE ARAUJO REIS FERRAZ EIRELI M - CNPJ: 23.294.115/0001-31 Protocolo: 1119506 GLORIA COMERCIO EIRELI - ME - CNPJ: 11.344.524/0001-16 Protocolo: 1119534 JL DE SOUZA FONSECA JUNIOR AUTOMOVEIS EPP - CNPJ: 11.254.835/0001-94 Protocolo: 1119540 JOVANI PENNA DE ALCANTARA ME - CNPJ: 18.661.420/0001-84 Protocolo: 1119536 RB SERVICE LOGCARGA E DESCARGA EIRELI - CNPJ: 28.185.527/0001-57 Protocolo: 1119476 ROLDI MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - EPP - CNPJ: 39.310.883/0003-33 Protocolo: 1119533 S C ARIZE EIRELI - CNPJ: 33.261.122/0001-90 Protocolo: 1119523 SHAMAH TRANSPORTES E SERVICOS INTERMODAL LTD - CNPJ: 02.246.658/0002-94 Protocolo: 1119538 TIMECORP AMBIENTAL EIRELI ME - CNPJ: 18.429.087/0001-82 Protocolo: 1119537 VPS GROUP VITORIA PREMIER SOLU - CNPJ: 28.611.407/0001-74 Protocolo: 1119471 CARTORIO DO 1º OFICIO DA 2ª ZONA DA SERRA Acham-se neste cartório, sito a Av. Eudes Scherrer de Souza, nº 1.350, Cep: 29165-680 - Laranjeiras, Serra - ES, Tel: (27) 3038-7954, títulos de responsabilidade das seguintes pessoas: Por não ter sido possível encontrá-las, intimo-as para os fins de direito, e, não sendo atendida a presente até o dia 24 de Outubro de 2019, notifico-as do protesto. Serra, 22 de Outubro de 2019 ETELVINA ABREU DO VALLE RIBEIRO - Tabeliã e Oficiala site: www.cartorioserra.com.br Expediente: 09:00 às 18:00Cartório do 1º Ofício da 1ª Zona - Serra - ES - Comarca da Capital ELISABETH BERGAMI ROCHA Oficiala e Tabeliã Acham-se neste Cartório, sito à Rua Major Pissarra, 196 - Centro - Serra - ES, CEP 29176-020,Telefone (27) 3064-7250, Horário de Atendimento das 09:00 as 18:00 hs, títulos de responsabilidade das seguintes pessoas: NOME QUANT. TÍTULOS DOCUMENTOS ELIANA SANTOS AMORIM 1 CPF: 097.562.227-78 ERIKA VITORIA DOS SANTOS 09352371780 1 CNPJ: 16.581.911/0001-90 F.L.B. SILVEIRA ME 1 CNPJ: 16.605.553/0001-08 IDINEI SCHULZ ME 1 CNPJ: 19.556.379/0001-49 LUCIANE MARTINS 1 CPF: 027.638.567-56 M K OLIVEIRA COMERCIO DE CONF. 1 CNPJ: 16.416.706/0001-79 M.M. MOVEIS LTDA ME 1 CNPJ: 02.171.457/0001-94 S.C. DE S. DA VITORIA - ME 1 CNPJ: 16.926.631/0001-76 VINICIUS SOUZA CARVALHO SILVA 1 CPF: 115.539.617-06 Por não ter sido possível encontrá-las, intimo-as para os devidos fins de direito, e, não sendo atendida a presente até o dia quinta-feira, 24 de outubro de 2019, notifica-as do protesto. Serra, ES, quarta-feira, 23 de outubro de 2019. ELISABETH BERGAMI ROCHA - Oficiala e Tabeliã
