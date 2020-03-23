Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Cartórios - 23/03/2020

Publicado em 23 de Março de 2020 às 01:00

Redação de A Gazeta

23 mar 2020 às 01:00

Arquivos & Anexos

Cartórios - 23/03/2020

Tamanho do arquivo: 44kb
Baixar

Acham-se neste Cartório, sito à Av. Eudes Scherrer de Souza, 1350, Cep: 29165-680 - Laranjeiras, Serra - ES, Tel: (27) 3038-7900, títulos de responsabilidade das seguintes pessoas: BETONPOXI ENGENHARIA LTDA - 03.382.783/0005-37 Protocolo: 1142439 G & L - MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTD - 04.578.732/0001-14 Protocolos: 1142379,1142380 GLORIA INES BOTACIN ALTOE ME - 01.070.995/0001-20 Protocolo: 1142329 JR ENGENHARIA EIRELI - 19.173.497/0001-78 Protocolo: 1142433 KATHLEEN LAUANY SANTOS - 148.624.017-83 Protocolo: 1142301 LOOP INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA ATAC - 33.068.822/0001-63 Protocolo: 1142299 LUBFIL DISTRI DE LUBRIFICANTES E FILTROS - 27.385.973/0001-42 Protocolo: 1142369 MARIA DAS GRACAS FERNANDES COTRIM MEDEIROS - 525.682.295-00 Protocolo: 1142373 MATEUS ALMEIDA SANTANA - 011.242.545-36 Protocolo: 1142374 RB SERVICE LOG CARGA E DESCARGA EIRELI - 28.185.527/0001-57 Protocolos: 1142316,1142317 REINALDO LONTRA BATISTA FILHO - 141.202.937-69 Protocolo: 1142391 SPEED TRANSPORTES LTDA ME - 13.928.868/0001-06 Protocolo: 1142435 SWEET GRAPE DROGARIA E PERFUMARIA LTDA - 31.794.550/0001-53 Protocolo: 1142319 WJS DISTRIBUIDORA LTDA - 11.936.354/0001-69 Protocolo: 1142445 PROTESTO ESPECIAL FALIMENTAR: LUMINA EQUIPAMENTOS ELETRICOS - 21.119.233/0003-40 Protocolo: 1142401 Por não ter sido possível encontrá-las, intimo-as para os fins de direito, e, não sendo atendida a presente até o dia 24 de Março de 2020, notifico-as do protesto. Serra, 23 de Março de 2020 ETELVINA ABREU DO VALLE RIBEIRO - Tabeliã e Oficiala site: www.cartorioserra.com.br Expediente: 09:00 às 18:00


Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados