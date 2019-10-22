Cartórios - 22/10/19

Publicado em 22 de outubro de 2019 às 00:00
AKLA INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA - CNPJ: 01.470.165/0001-90 Protocolos: 1119435, 1119436, 1119437, 1119438 CLUBE DOS TROVADORES CAPIXABAS - CNPJ: 31.476.351/0001-05 Protocolo: 1119434 HOME CENTER BRASIL MATERIAIS P - CNPJ: 83.817.858/0060-20 Protocolo: 1119360 JOSE LUIS DE ALMEIDA COELHO - CPF: 001.303.907-55 Protocolo: 1119450 JOSIAS SODRE MATTOS - CNPJ: 08.902.600/0001-57 Protocolo: 1119395 LINDE BOC GASES LTDA - CNPJ: 02.605.266/0003-55 Protocolo: 1119413 MARCIA MARIA PEREIRA DA SILVA - CNPJ: 13.107.022/0001-05 Protocolo: 1119358 MARIA JOSE MOURA DA SILVA - CPF: 682.141.387-87 Protocolos: 1119439, 1119440, 1119441, 1119442 MEGAFORT DIST. IMP. E EXPOR LTDA - CNPJ: 02.782.071/0003-80 Protocolos: 1119380, 1119381, 1119417 RAYANE RIBEIRO MIRANDA - CPF: 161.488.127-89 Protocolo: 1119432 STONEVAL DO BRASIL MARMORES E GRANITOS LTDA - CNPJ: 07.479.402/0001-60 Protocolo: 1119421 CARTORIO DO 1º OFICIO DA 2ª ZONA DA SERRA Acham-se neste cartório, sito a Av. Eudes Scherrer de Souza, nº 1.350, Cep: 29165-680 - Laranjeiras, Serra - ES, Tel: (27) 3038-7954, títulos de responsabilidade das seguintes pessoas: Por não ter sido possível encontrá-las, intimo-as para os fins de direito, e, não sendo atendida a presente até o dia 23 de Outubro de 2019, notifico-as do protesto. Serra, 21 de Outubro de 2019 ETELVINA ABREU DO VALLE RIBEIRO - Tabeliã e Oficiala site: www.cartorioserra.com.br Expediente: 09:00 às 18:00Cartório do 1º Ofício da 1ª Zona - Serra - ES - Comarca da Capital ELISABETH BERGAMI ROCHA Oficiala e Tabeliã Acham-se neste Cartório, sito à Rua Major Pissarra, 196 - Centro - Serra - ES, CEP 29176-020,Telefone (27) 3064-7250, Horário de Atendimento das 09:00 as 18:00 hs, títulos de responsabilidade das seguintes pessoas: NOME QUANT. TÍTULOS DOCUMENTOS ABIMAEL KARSTEN ME 1 CNPJ: 11.820.969/0001-25 F.A. MINCHIO LEAL CONSTRUTORA ME 1 CNPJ: 03.987.612/0001-08 J.C.VIEIRA-INTER INSTALACOES E SERVICOS E OB 1 CNPJ: 11.409.433/0001-11 MARIA MARTA PEREIRA DA SILVA 1 CPF: 092.304.217-23 MONTAGENS VIEIRA LTDA 1 CNPJ: 04.298.567/0001-47 VIDRO E BOX REAL LTDA ME 1 CNPJ: 10.947.136/0001-67 ZAHN INFOSEG SERVICOS DE INFORMATICA LTDAME 1 CNPJ: 14.590.987/0001-56 Por não ter sido possível encontrá-las, intimo-as para os devidos fins de direito, e, não sendo atendida a presente até o dia quarta-feira, 23 de outubro de 2019, notifica-as do protesto. Serra, ES, terça-feira, 22 de outubro de 2019. ELISABETH BERGAMI ROCHA - Oficiala e Tabeliã
