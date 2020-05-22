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Cartórios - 22/05/20
Cartórios
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL Espírito Santo Cartório do 1º Ofício da 1ª Zona - Serra - ES - Comarca da Capital ELISABETH BERGAMI ROCHA Oficiala e Tabeliã Acham-se neste Cartório, sito à Rua Major Pissarra, 196 - Centro - Serra - ES, CEP 29176-020,Telefone (27) 3064-7250, Horário de Atendimento das 09:00 as 18:00 hs, títulos de responsabilidade das seguintes pessoas: NOME QUANT. TÍTULOS DOCUMENTOS ABIMAEL KARSTEN ME 1 CNPJ: 11.820.969/0001-25 ADEMILTON SILVA DE JESUS 18932 1 CNPJ: 32.691.152/0001-74 ALOISIO OLIVEIRA GAVA JUNIOR 1 CPF: 142.301.397-21 AMPERBRAS SISTEMAS ELETRICOS 1 CNPJ: 30.054.320/0001-95 ANA LUCIA BARCANTE DE OLIVEIRAFERREIRA A 2 CPF: 109.271.887-75 ANA PAULA CORREIA LOPES 1 CNPJ: 21.531.188/0001-74 ARISON ANACLETO DO NASCIMENTO 1 CPF: 953.606.897-49 ARISTOTE BATISTA DE ANDRADE 2 CPF: 115.195.207-94 CARLOS DARLAN BARBOSA PINHEIRO 1 CNPJ: 28.610.953/0001-90 DIEGO F. DA SILVA - COMERCIO E REPRESENT 1 CNPJ: 35.087.842/0001-07 DROGARIA BARATAO LTDA ME 1 CNPJ: 20.486.854/0001-37 E M AUER DE OLIVEIRA 3 CNPJ: 31.501.193/0001-98 ELIANA TIAGO DA SILVA 1 CPF: 096.533.987-41 ELISANGELA DA SILVA PEREIRA 3 CPF: 093.723.017-01 EM COMERCIO DE DOCES E SACOLAS EM GERAL 1 CNPJ: 25.241.144/0001-60 EUCILENE DA SILVA SOARES 3 CNPJ: 31.187.827/0001-80 F I COML LTDA ME 7 CNPJ: 05.746.661/0002-65 FILIPE DIAS FERREIRA 145634947 1 CNPJ: 26.927.454/0001-04 GAUCHO TRANSPORTES ME 1 CNPJ: 09.190.013/0001-45 GM MARMORE E GRANITO LTDA 4 CNPJ: 08.719.708/0001-09 IEGOR DE OLIVEIRA VIANA 12491796708 1 CNPJ: 31.053.502/0001-04 IVAN ALVES FERNANDES NETO ME 1 CNPJ: 28.296.624/0001-17 JEAN CARLOS AMORIM ROCHA 2 CNPJ: 35.072.584/0001-95 JEFFERSON LUIZ DE SOUSA BRAGA 1 CPF: 087.869.117-08 JOSE JOAQUIM GOMES JUNIOR 1283317176 1 CNPJ: 33.033.032/0001-42 JOSE JOAQUIM GOMES 1 CPF: 282.814.546-87 JOSENILDA DOS SANTOS IVO 04237415783 1 CNPJ: 23.042.086/0001-10 LUCENI MEDEIROS BRAGA LAHASS 1 CPF: 090.366.097-04 MARCOS BATISTA SALES 1 CNPJ: 33.151.241/0001-90 MARIA ANTONIA DE SOUZA 1 CPF: 078.384.077-29 MARIA ZILMA DA MATA MANTOVANI 1 CNPJ: 23.002.707/0001-32 MATHEUS LUIZ MIRANDA PEREIRA 2 CPF: 134.835.337-61 MTS SERVICOS LTDA 1 CNPJ: 11.064.157/0001-05 NAJA - CONTROLE E SERVI OS LTDA 1 CNPJ: 10.497.522/0001-02 NUTRIMAIS SUPERMERCADO LTDA 2 CNPJ: 08.335.930/0004-50 PATRICIA BERMUDES TEIXEIRA 2 CPF: 075.163.027-67 PAULO MAGNO PORTUGAL SOEIRO DE CASTRO 1 CPF: 098.202.587-40 POLIANO DOS SANTOS SANTANA 4 CNPJ: 35.903.615/0001-02 R DOS SANTOS RODRIGUES SERVICOS E SOL 1 CNPJ: 22.362.760/0001-81 RAFAEL GUILHERME MARINS 1 CPF: 112.410.217-59 RENATO SIQUEIRA DE OLIVEIRA 09849138742 1 CNPJ: 21.853.103/0001-74 RENILDA FALCAO CALDEIRA 2 CPF: 090.232.647-38 ROPE LIFE SERVICOS E TREINAMENTOS LTDA 2 CNPJ: 33.202.899/0001-84 SOELI DOS SANTOS DELUNARDO MARTINS 2 CNPJ: 33.990.329/0001-04 STANLEY NASCIMENTO LUCHINI 1 CNPJ: 32.208.948/0001-23 TEREZINHA GOMES DA CRUZ 12657612768 2 CNPJ: 14.329.463/0001-06 THAINA GAMA DE SOUZA 1 CPF: 604.870.413-56 UNOLOG MANUTENCAO E LOGISTICA EIRELI 1 CNPJ: 24.684.343/0001-80 Por não ter sido possível encontrá-las, intimo-as para os devidos fins de direito, e, não sendo atendida a presente até o dia segunda-feira, 25 de maio de 2020, notifica-as do protesto. Serra, ES, sexta-feira, 22 de maio de 2020. ELISABETH BERGAMI ROCHA - Oficiala e Tabeliã