Arquivos & Anexos
Cartórios - 20/03/20
Cartórios
Cartório do 1º Ofício da 1ª Zona - Serra - ES - Comarca da Capital ELISABETH BERGAMI ROCHA Oficiala e Tabeliã Acham-se neste Cartório, sito à Rua Major Pissarra, 196 - Centro - Serra - ES, CEP 29176-020,Telefone (27) 3064-7250, Horário de Atendimento das 09:00 as 18:00 hs, títulos de responsabilidade das seguintes pessoas: NOME QUANT. TÍTULOS DOCUMENTOS ADELANDE ESTEVAO 1 CPF: 161.886.967-12 ADENILTON DE JESUS PEREIRA 1 CPF: 175.300.897-22 ALAN DOS SANTOS BISPO 1 CPF: 077.415.516-71 ALANDERSON MENDONCA DOS SANTOS 1 CPF: 120.877.117-55 ALESSANDRO DOS SANTOS 1 CPF: 105.799.267-45 ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA 1 CPF: 084.554.797-60 ANDERSON BANDEIRA DO NASCIMENTO 1 CPF: 125.098.077-14 APOLO DE SOUZA ARCHANJO CORREIA 1 CPF: 133.017.047-43 BRENO DUARTE ARAUJO 1 CPF: 117.618.167-05 BRUNO CESAR BRAZ 1 CPF: 055.734.217-19 CARLOS SANTANA DE MATOS 1 CPF: 105.037.207-71 CLEBSON SANTOS DE JESUS 1 CPF: 135.109.317-77 DANIELA SILVA LUDGERO 1 CPF: 132.608.937-41 DANIELE DOS REIS SANTIAGO 1 CPF: 090.171.067-94 DANILO ALVES DE OLIVEIRA 1 CPF: 169.277.507-38 DANILO DOS SANTOS LOPES 2 CPF: 094.265.707-13 DAVI AMARO DE SALES 1 CPF: 255.997.636-68 DIOGO DOS SANTOS SEBASTIAO 1 CPF: 151.442.057-04 EDIFICAR TRANSPORTES E LOGISTICA EIRE 1 CNPJ: 32.269.810/0001-34 ELIZABETE RODRIGUES VIEIRA 1 CPF: 030.951.027-98 EMERSON SANTOS LIMA 1 CPF: 147.354.607-99 ERNANDES GUSMAO MOREIRA 1 CPF: 147.395.377-45 FABRICIO CORREIA DE OLIVEIRA 1 CPF: 137.015.957-98 FABRICIO DOS SANTOS LOIOLA 1 CPF: 061.744.457-98 FELIPE EUFRASIO BORGES 1 CPF: 109.772.357-77 FERNANDA ALVES CUNHA 1 CPF: 135.197.247-23 FERNANDA DA SILVA ALVES 1 CNPJ: 33.708.909/0001-58 GENILTON PEREIRA DA SILVA 1 CPF: 069.088.117-78 GENIVALDO SALOMAO 1 CPF: 058.557.777-31 GUILHERME FERREIRA DOS SANTOS 1 CPF: 150.522.837-92 GUILHERME MARTINS 1 CPF: 131.112.427-65 HERBERTON PEREIRA DE OLIVEIRA 1 CPF: 154.100.277-60 ISMAEL DE PAULA SILVA 1 CPF: 152.580.377-89 JANDERSON CLEITON DA SILVA GOMES 1 CPF: 157.351.387-31 JEANE TRASSI DIAS 1 CPF: 039.284.507-51 JEFERSON PEREIRA GONCALVES 1 CPF: 110.464.377-47 JEFFERSON SOARES DE SOUZA 1 CPF: 152.783.387-92 JHONNY GOMES DA SILVA SOUZA 1 CPF: 142.258.617-08 JHONY COSTA DE OLIVEIRA 1 CPF: 143.769.377-62 JOAO PAULO OLIVEIRA 1 CPF: 167.563.017-80 JONATAN ARAUJO DE SOUZA 1 CPF: 130.925.977-10 KLEVERSON MAGRIS PAIVA 1 CPF: 146.686.517-29 LEANDRO CESAR PEREIRA 1 CPF: 109.420.637-75 LEONARDO ADRIANO DOS SANTOS 1 CPF: 190.534.407-47 LUCAS DE OLIVEIRA 1 CPF: 196.050.867-94 LUCAS SOUZA SANTOS 1 CPF: 138.568.897-10 MARCIEL SOUZA DOS SANTOS 1 CPF: 155.509.167-97 MARIA IMILIA LOUREIRO DE MELO 1 CPF: 041.300.357-46 MOISES DA CONCEICAO SOARES 1 CPF: 160.550.007-09 PATRICK FERREIRA NUNES 1 CPF: 153.636.907-13 ROBERT SMIT TEOFILO ROCHA 1 CPF: 163.007.417-96 ROMULO MENELI 1 CPF: 135.283.147-37 ROSANA GONCALVES DIAS 1 CPF: 057.860.447-77 ROSIANE CONCEICAO DOS SANTOS 1 CPF: 635.461.325-72 TIAGO DA SILVA 1 CPF: 115.618.807-52 VALDEMAR DA SILVA LEONIDIO 1 CPF: 114.178.557-97 VANDERLUCIO SANTOS LOURENCO 1 CPF: 115.342.277-84 VANJOSE DE PAULA BARCELLOS 1 CPF: 154.687.727-44 VERONICA CRISTINA DOMINGOS SILVA 4 CNPJ: 28.245.281/0001-61 VICTOR RAFAEL TELES NASCIMENTO 1 CPF: 115.681.497-94 WESLEY PAULO ALVARENGA 1 CPF: 124.569.107-45 WILLIAN SOUZA CANDIDO 1 CPF: 141.844.777-39 Por não ter sido possível encontrá-las, intimo-as para os devidos fins de direito, e, não sendo atendida a presente até o dia segunda-feira, 23 de março de 2020, notifica-as do protesto. Serra, ES, sexta-feira, 20 de março de 2020. ELISABETH BERGAMI ROCHA - Oficiala e TabeliãAcham-se neste Cartório, sito à Av. Eudes Scherrer de Souza, 1350, Cep: 29165-680 - Laranjeiras, Serra - ES, Tel: (27) 3038-7900, títulos de responsabilidade das seguintes pessoas: COND DO CENTRO EMP DO SHOPPING MESTRE AL - 15.468.730/0001-99 Protocolo: 1142227 COND DO CENTRO EMP DO SHOPPING MESTRE AL - 15.468.730/0001-99 Protocolos: 1142228,1142229 DERISVALDO D. ROCHA PANIFICADORA ROCH - 28.224.811/0001-95 Protocolo: 1142092 DIEGO ROCHA MOTTA 12168096740 - 34.282.992/0001-09 Protocolo: 1142168 GSB GRANITE LTDA - 20.497.909/0001-04 Protocolo: 1142207 HIDROTECNICA IND E COMP E BORRC LTDA EPP - 09.416.291/0001-78 Protocolo: 1142109 HIDROTECNICA SERVI OS EIRELI ME - 21.827.483/0001-72 Protocolo: 1142110 HOZANA VINDILINO BARBOSA - 30.541.078/0001-84 Protocolos: 1142236,1142237,1142238,1142239 ILIRIA COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS - 10.457.682/0001-10 Protocolo: 1142136 KETLEM BRAGAN A PAIVA TELLES DO ROSARIO - 29.818.923/0001-37 Protocolo: 1142217 KGR SERVICOS E MANUTENCAO LTDA ME - 24.822.644/0001-23 Protocolo: 1142118 L J DA SILVA DISTRIBUICOES EIRELI EPP - 08.355.660/0003-69 Protocolos: 1142150,1142151 L.J. DA SILVA DISTRIBUICOES EIRELI EPP - 08.355.660/0003-69 Protocolo: 1142137 PADARIA NUNES LTDA ME - 36.414.498/0001-86 Protocolos: 1142250,1142251 RAFAEL CARDOSO SANTOS - 148.385.857-05 Protocolo: 1142255 TRANSPORTES E SERVICOS REGIANI LTDA - 16.953.043/0001-21 Protocolo: 1142129 WYARA TONINI - 094.341.527-63 Protocolo: 1142183 ZENILSON EVANGELISTA DOS SANTOS - 724.214.527-91 Protocolo: 1142256 Por não ter sido possível encontrá-las, intimo-as para os fins de direito, e, não sendo atendida a presente até o dia 23 de Março de 2020, notifico-as do protesto. Serra, 20 de Março de 2020 ETELVINA ABREU DO VALLE RIBEIRO - Tabeliã e Oficiala site: www.cartorioserra.com.br Expediente: 09:00 às 18:00