Arquivos & Anexos
Cartórios - 20/02/20
Cartórios
Acham-se neste Cartório, sito à Av. Eudes Scherrer de Souza, 1350, Laranjeiras, Serra - ES, Títulos de responsabilidade das seguintes pessoas:
ADINERIA REZENDE DA SILVA NEVES - 031.195.047-77 Protocolo: 1137786
ALZIMARA SOEIRO SANTOS - 126.918.627-20 Protocolo: 1137790
ANDRE LUIZ LIMA BENTO - 022.094.217-05 Protocolo: 1137792
ANDRE LUIZ TRASPADINI CANDIDO DA SILVA - 002.986.607-33 Protocolo: 1137793
ANDRESSA AMORIM FIOROTTI - 069.763.177-08 Protocolo: 1137794
ASTERIVALDO ALVES PEREIRA - 177.037.277-68 Protocolo: 1137795
BRUNO SANTOS DE FREITAS - 155.685.787-02 Protocolo: 1137898
CAROLINA ALBINA DO NASCIMENTO - 129.807.947-08 Protocolo: 1137802
CLAUDENI GONCALVES RAMOS PAIVA - 076.439.867-97 Protocolo: 1137807
ELIDIO DIAS DOS SANTOS - 003.742.047-05 Protocolo: 1137808
FABIANA GONCALVES - 016.825.535-90 Protocolo: 1137883
FELIPE RAFAEL GUIMARAES SANTOS - 022.770.725-75 Protocolo: 1137811
FERNANDO ANTONIO DOS REIS - 078.952.166-00 Protocolo: 1137812
FRANCO DA SILVA DE JESUS FLEGLER - 118.140.587-45 Protocolo: 1137813
GABRIEL ROCHA RIBEIRO - 135.995.047-84 Protocolo: 1137815
GILIANE FREITAS PACHECO - 056.984.527-09 Protocolo: 1137817
GILSON DE ALMEIDA ROCHA JUNIOR - 098.833.787-85 Protocolo: 1137818
GIULIANE CONRADO DE SOUZA - 110.139.647-48 Protocolo: 1137819
HUGO CEZAR DA SILVA TEIXEIRA - 801.023.605-53 Protocolo: 1137822
IGOR CARNEIRO DE SOUZA - 055.173.757-31 Protocolo: 1137825
IVANIA CRISTINA GUMIERO - 055.196.497-90 Protocolo: 1137827
JACKELINI KENNEDY ONASSIS DOS SANTOS - 148.309.167-88 Protocolo: 1137828
JEANCARLO LOUREIRO GREGORIO - 103.554.777-50 Protocolo: 1137830
JEFFERSON MULLER DEL PIERO - 122.269.267-80 Protocolo: 1137832
JESSICA ARRIGONI COSSUOL - 153.911.137-76 Protocolo: 1137833
JJ INOX SERVICOS LTDA - 21.917.308/0001-76 Protocolo: 1137879
JOAO CLAUDIO VIEIRA RIBEIRO - 119.146.407-56 Protocolo: 1137834
JOSY MACIEL ZAIDAN - 089.467.867-10 Protocolo: 1137710
LAIS NUNES - 142.190.567-18 Protocolo: 1137838
LETICIA CRISTINO SAMPAIO - 137.742.377-86 Protocolo: 1137841
LORENA NUNES COUTINHO - 059.159.007-71 Protocolo: 1137844
LUIZ LEONARDO SABINO DA COSTA - 053.423.907-29 Protocolo: 1137847
MACIEL DOS SANTOS CUNHA - 031.467.047-57 Protocolo: 1137849
MANOEL HILARIO DOS SANTOS - 282.891.537-91 Protocolo: 1137635
MANUELA XAVIER BATISTA DOS SANTOS - 058.679.337-25 Protocolo: 1137889
MILENE MISSIATO MATTAR - 215.930.048-93 Protocolo: 1137854
NATHALI MIRANDA PINHO - 151.778.677-06 Protocolo: 1137855
NAVIA CRISTINA KNUP PEREIRA - 127.029.997-27 Protocolo: 1137857
OLIVIO RUFINO FILHO - 072.498.807-64 Protocolo: 1137859
OTAVIO AUGUSTO COSTA SANTOS - 078.598.597-26 Protocolo: 1137860
PABLO DE ANDRADE RODRIGUES - 024.646.897-18 Protocolo: 1137862
POLIANE SOUZA CARVALHO SILVA - 005.076.965-06 Protocolo: 1137863
SAMUEL FERREIRA - 034.826.687-10 Protocolo: 1137886
T E R PISOS EIRELI - 31.150.375/0001-61 Protocolo: 1137695
TARCISO CESCONETTO - 478.240.937-00 Protocolos: 1137696,1137699
THIARA OLIVEIRA SANTOS - 064.178.735-95 Protocolo: 1137869
VICENTE DE FREITAS JALLES - 005.280.747-92 Protocolo: 1137870
VIVIAN CARLA GAVA - 091.955.747-35 Protocolo: 1137697
WELTON MORAES KLIPPEL - 096.548.497-12 Protocolo: 1137874
Por não ter sido possível encontrá-las, intimo-as para os fins de direito, e, não sendo atendida a presente até o dia 21 de Fevereiro de 2020, notifico-as do protesto. Serra, 19 de Fevereiro de 2020
ETELVINA ABREU DO VALLE RIBEIRO - Tabeliã e Oficiala
site: www.cartorioserra.com.br
Expediente: 09:00 às 18:00
Cartório do 1º Ofício da 1ª Zona - Serra - ES - Comarca da Capital
ELISABETH BERGAMI ROCHA
Oficiala e Tabeliã Acham-se neste Cartório, sito à Rua Major Pissarra, 196 - Centro - Serra - ES, CEP 29176-020,Telefone (27) 3064-7250, Horário de Atendimento das 09:00 as 18:00 hs, títulos de responsabilidade das seguintes pessoas:
NOME QUANT. TÍTULOS DOCUMENTOS
ABILIATRIZ FIGUEREDO FERREIRA GUIMARAES 1 CPF: 089.285.067-19
DIERES COSTA DOS SANTOS 1 CPF: 102.792.357-71
EDSON WANDER NASCIMENTO PEREIRA 1 CPF: 076.295.337-30
ELIANA MARIA STOCO SARMENTO LEITE 1 CPF: 088.959.587-99
FELIPE CAMPOS BARBOSA DOS REIS 1 CPF: 109.591.547-95
FELIPE ROD RIBEIRO 11864707712 1 CNPJ: 24.580.814/0001-00
IZABELLY MIRANDA TOZZI 1 CPF: 145.892.297-90
JACKSON MIRANDA SILVA 2 CNPJ: 09.137.665/0001-16
JESSICA SANTOS COSTA ALVES 1 CPF: 131.585.197-04
LAIS SOARES ROCHA 1 CPF: 134.539.267-22
LUCAS MONJARDIM TEIXEIRA 1 CPF: 133.358.107-67
Marcelo Gomes Coelho 1 CPF: 129.875.317-10
MARIA ANTONIA DE SOUZA 1 CPF: 078.384.077-29
MAYCON DE OLIVEIRA RODRIGUES 1 CPF: 110.110.267-59
NIDIANE PROCOPIO TARLHER ANDRADE 1 CPF: 180.488.987-30
PLINIO MARTINS MARQUES JUNIOR 1 CPF: 019.775.137-78
RHAYLANI COSTA ALTOE 1 CPF: 127.778.777-85
ROMULO FERREIRA DE FREITAS 1 CPF: 098.826.537-07
YASMIN BOTELHO DO NASCIMENTO 1 CPF: 150.919.557-20
Por não ter sido possível encontrá-las, intimo-as para os devidos fins de direito, e, não sendo atendida a presente até o dia sexta-feira, 21 de fevereiro de 2020, notifica-as do protesto.
Serra, ES, quinta-feira, 20 de fevereiro de 2020.
ELISABETH BERGAMI ROCHA - Oficiala e Tabeliã