Cartórios - 19/02/20
Cartórios
CARTÓRIO DO PRIMEIRO OFÍCIO DE ITAGUAÇU E.E.SANTO CNPJ/MF 29.989.944/0001-15 Rua Cel. Marcondes de Souza, 304, Centro Itaguaçu/ES CEP 29.690-000. Tel. (27) 3725-1282 Fernanda Calmon Mantovanelli Monteiro Oficiala Interina E-mail: [email protected] EDITAL O CARTÓRIO DO 1º OFICIO DE ITAGUAÇU, por sua Oficiala Interina Fernanda Calmon Mantovanelli Monteiro, pelo presente faz saber A TODOS OS INTERESSADOS que MARCOS EBERMANN, protocolou nesta Serventia, sob nº 25.533 em 30/12/2019, o pedido de RECONHECIMENTO E DECLARAÇÃO DA USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL EXTRAORDINÁRIA de imóvel medindo 668,14 m2 (seiscentos e sessenta e oito metros quadrados e quatorze centímetros quadrados), perímetro de 116,30mls, localizado à Romualdo Vieira de Carvalho, Palmeiras, ltaguaçu-ES., cadastrado no Município com o n.° 02.02.001.0505.001, originário de área maior registrada na Matrícula nº 6.822, Lº 2-AD, apresentando para tal a documentação exigida pelo artigo 216-A, Incisos I a IV, da Lei 6.015/73. Pelo exposto, ficam todos os interessados no referido imóvel NOTIFICADOS do teor desta, e do prazo de 15 (quinze) dias a contar da publicação deste Edital, para apresentar ao Cartório de Registro de Imóveis de Itaguaçu, sito na Rua Coronel Marcondes de Souza, 304, Centro, Itaguaçu/ES, qualquer tipo de manifestação acerca do referido direito pretendido, devidamente assinada e com firma reconhecida, munido de documentos, presumindo-se a anuência em caso de não manifestação no prazo legal.
Cartório do 1º Ofício da 1ª Zona - Serra - ES - Comarca da Capital
ELISABETH BERGAMI ROCHA
Oficiala e Tabeliã Acham-se neste Cartório, sito à Rua Major Pissarra, 196 - Centro - Serra - ES, CEP 29176-020,Telefone (27) 3064-7250, Horário de Atendimento das 09:00 as 18:00 hs, títulos de responsabilidade das seguintes pessoas:
NOME QUANT. TÍTULOS DOCUMENTOS
ADRIANO FERNANDES VIEIRA 1 CPF: 030.999.697-02
AMARILDO MANOEL DO NASCIMENTO 1 CPF: 052.007.227-80
DJAIR FERNANDES DA SILVA 1 CPF: 780.592.597-68
JOAO MAXIMIANO DE OLIVEIRA 1 CPF: 308.408.726-15
JOSE RENATO SIRILLO BECALLI 1 CPF: 119.663.837-38
KARINA FERREIRA DOS SANTOS 2 CNPJ: 20.183.904/0001-07
MANOEL MISSIAS PEREIRA DE FREITAS 1 CPF: 001.016.197-07
MARCUS VINICIUS FERNANDES SUPERMERCADO LTDA 3 CNPJ: 28.504.207/0001-12
PAULO HENRIQUE PAZ 1 CPF: 137.226.827-89
WALTER DE L. PEREIRA - M E 1 CNPJ: 11.024.943/0001-70
Por não ter sido possível encontrá-las, intimo-as para os devidos fins de direito, e, não sendo atendida a presente até o dia quinta-feira, 20 de fevereiro de 2020, notifica-as do protesto.
Serra, ES, quarta-feira, 19 de fevereiro de 2020.
ELISABETH BERGAMI ROCHA - Oficiala e Tabeliã
Acham-se neste Cartório, sito à Av. Eudes Scherrer de Souza, 1350, Laranjeiras, Serra - ES, Títulos de responsabilidade das seguintes pessoas:
ADJANE CRISTIANA DE LAIA MISSIAS - 082.163.157-83 Protocolo: 1137693
ADRIANA CLEMENTE LACERDA - 070.564.257-71 Protocolo: 1137686
AGENDE AGORA SERVICOS ON LINE LTDA ME - 15.339.475/0001-84 Protocolo: 1137650
ALAIRSON DA COSTA - 031.778.397-19 Protocolo: 1137623
ALFREDO JULIO CORREA - 527.135.207-20 Protocolo: 1137691
ANANIAS LIMA - 812.922.878-53 Protocolo: 1137694
ANTONIO GOMES PEREIRA 10505885760 - 32.104.821/0001-64 Protocolo: 1137523
ARIANE PEREIRA RODRIGUES 10764791702 - 23.596.121/0001-43 Protocolo: 1137640
CARLOS JOSE GRAMILILHE PINHO - 009.624.637-52 Protocolo: 1137653
CASTLE ROCK BAR EIRELI - 30.763.132/0001-36 Protocolo: 1137683
CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES A/B DIRIJA - 06.069.210/0001-12 Protocolo: 1137680
CRISTIANE DE SOUZA PAGEHU - 144.167.137-46 Protocolo: 1137616
DEMETRIO DEL PRETE - 011.163.986-72 Protocolo: 1137655
DLD COMERCIO VAREJISTA LTDA - 27.179.753/0016-49 Protocolos: 1137681,1137682
FERREIRA MARKETING E ALIMENTO EIRELI - 26.602.632/0001-19 Protocolos: 1137646,1137647,1137652
FRAN ELETROMECANICA LTDA - 03.050.990/0002-41 Protocolo: 1137550
FRANCISCO FERREIRA LIMA - 214.122.738-03 Protocolo: 1137690
GIEDRE GESSICA MATTOS FRANCA - 108.187.837-10 Protocolos: 1137563,1137564
GLAUCIA VIEIRA MODESTO 07683609609 - 12.556.920/0001-70 Protocolo: 1137638
JACKSON VENTURA DE OLIVEIRA - 037.553.295-14 Protocolo: 1137689
JACOMA FRIGINI RIZZO - 024.531.117-36 Protocolo: 1137618
JACQUELINE SILVA FIGUEIRA - 003.751.617-59 Protocolo: 1137692
JAIRO DA SILVA FAHNING - 28.477.628/0001-00 Protocolos: 1137517,1137518,1137519
JEREMIAS LEMOS DOS SANTOS - 095.036.737-04 Protocolo: 1137645
JOSEANE CORREA DA SILVA DIAS - 027.775.217-51 Protocolo: 1137626
JOSIAS GUERRA DA SILVA - ME - 28.386.456/0001-50 Protocolo: 1137528
JUNIA CRISTINA SOARES MOURA - 053.061.197-00 Protocolo: 1137566
KGR SERVICOS E MANUTENCAO LTDA ME - 24.822.644/0001-23 Protocolo: 1137562
LARGRILL CHURRASQUEIRAS E COMERCIO LTDA - ME - 36.410.553/0001-60 Protocolo: 1137651
LUDYMILLA MAYANA RAMPINELLI ME - 26.250.287/0001-00 Protocolo: 1137631
MANOEL LUCRECI DA SILVA ME - 10.516.120/0001-08 Protocolo: 1137648
Maria das Gracas G. de Jesus - 017.183.187-07 Protocolo: 1137687
MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA FAUSTINO 083362 - 21.148.354/0001-58 Protocolo: 1137637
MONICA GARBRECHT - 054.365.217-38 Protocolo: 1137644
NELI MONTIBELER ROCHA ME - 13.128.197/0001-90 Protocolo: 1137636
NEUSA ALVES BAR & MERCEARIA EIRELI ME - 24.237.817/0001-46 Protocolo: 1137649
PKB AUTOMACAO E PESAGEM EIRELI - ME - 26.300.164/0001-28 Protocolos: 1137667,1137668
SERGIO AGUINALDO DIAS 01529431700 - 21.567.267/0001-35 Protocolo: 1137679
TROPICAL COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME - 22.875.208/0001-97 Protocolo: 1137571
VALDIR MENDONCA FIRME - 381.801.115-04 Protocolo: 1137622
VIX OFFICE TECNOLOGIA LTDA EPP - 04.091.850/0001-01 Protocolos: 1137660,1137661
Por não ter sido possível encontrá-las, intimo-as para os fins de direito, e, não sendo atendida a presente até o dia 20 de Fevereiro de 2020, notifico-as do protesto. Serra, 18 de Fevereiro de 2020
ETELVINA ABREU DO VALLE RIBEIRO - Tabeliã e Oficiala
