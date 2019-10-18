Cartórios - 18/10/19

Publicado em 18 de outubro de 2019 às 00:00
Cartórios
CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO REGISTRO GERAL DE IMÓVEIS E ANEXOS DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DA BARRA-ES Acham-se neste Cartório, sito Rua Capitão Antero Faria, 306 - Centro, Conceição da Barra - ES, título (s) de responsabilidade da (s) seguinte(s) pessoa(s): JOSÉ GEYSO DE SOUZA FILHO - CPF: 111.523.437-42 BRASILINA LOPES - CPF: 752.268.207-04 ALDAIR SOUZA SIQUEIRA - CNPJ: 06.051.125/0001-27 Por não ter sido possível encontrá-la(s), intimo-a(s) para os fins de direito, e não sendo atendida a presente até o dia 18 de Outubro de 2019, notifico-a(s) do protesto. Conceição da Barra-ES, 17 de Outubro de 2019. MARISTELA DE ALMEIDA SERRA TabeliãADEMAR MILLER JUNIOR - CPF: 093.877.057-81 Protocolo: 1119112 ADF CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA ME - CNPJ: 12.610.798/0001-72 Protocolo: 1119082 B.R. TOREZONI CONSTRUCOES - CNPJ: 12.809.568/0001-37 Protocolo: 1119092 BRAZIL RENTAL LOCACOES E MANUTENCAO LTDA ME - CNPJ: 12.991.554/0001-87 Protocolo: 1119088 C S S CONSTRUTORA E SERVICO LTDA ME ME - CNPJ: 14.127.904/0001-97 Protocolo: 1119093 CECILIA TEREZA GOMES SILVA ME - CNPJ: 13.334.565/0001-57 Protocolo: 1119105 CLINICA DE RADIOLOGIA ODONTOLOGICA - RADIOCEN - CNPJ: 04.820.771/0001-86 Protocolo: 1119066 CREPS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA ME - CNPJ: 12.628.800/0001-30 Protocolo: 1119085 D CARLI LOCACAO E SERVICOS LTDA ME - CNPJ: 12.998.279/0001-23 Protocolo: 1119087 DAVI CUSTODIO - CPF: 005.351.987-60 Protocolo: 1119046 DERLY COUTINHO - CPF: 498.217.337-00 Protocolo: 1119123 DONIZETE DE OLIVEIRA ALVES DA CRUZ 11266 - CNPJ: 19.880.635/0001-59 Protocolo: 1119056 EDSON SILVA SANTOS ME - CNPJ: 13.758.606/0001-32 Protocolo: 1119108 EMPORIO DOS TRIGOS LTDA ME - CNPJ: 26.747.645/0001-86 Protocolo: 1119063 GERALDO A DE OLIVEIRA IND. E COM DE LAJES E - CNPJ: 13.330.528/0001-70 Protocolo: 1119100 H.M. CONSTRUCOES LTDA ME - CNPJ: 14.031.774/0001-94 Protocolo: 1119099 J J GOMES DE OLIVEIRA ALIMENTACAO ME - CNPJ: 12.941.149/0001-54 Protocolo: 1119086 J.B.B. GOMES ME - CNPJ: 13.265.510/0001-32 Protocolo: 1119077 J.C.LOPES BARBOSA CONSTRUCOES ME - CNPJ: 13.420.068/0001-71 Protocolo: 1119073 J.C.SOUSA CONSTRUCOES ME - CNPJ: 13.464.902/0001-20 Protocolo: 1119072 JOEL AUGUSTO DOS SANTOS ME - CNPJ: 14.388.228/0001-05 Protocolo: 1119094 JUCILENE MESSIAS - CPF: 081.819.327-14 Protocolo: 1119044 L.D. MEZADRI CONSTRUCOES EM GERAL LTDA ME - CNPJ: 12.349.921/0001-43 Protocolo: 1119083 MADEIREIRA LIDER LTDA ME - CNPJ: 13.352.130/0001-35 Protocolo: 1119076 MANTEL-MANUTENCAO ELET.E IND.CONSTRUCOES E S - CNPJ: 13.054.319/0001-41 Protocolo: 1119078 MARCIO GOMES DE SOUSA ME - CNPJ: 13.774.558/0001-76 Protocolo: 1119106 MDB IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - EPP - CNPJ: 07.611.373/0001-48 Protocolo: 1119049 MEGAFORT DISTRIBUIDORA IMP. E - CNPJ: 02.782.071/0003-80 Protocolo: 1118940 MIPG MONTAGEM INDUSTRIAL PATRICE GONDOUIN LT - CNPJ: 06.246.108/0001-45 Protocolo: 1119075 MLK INSTALACOES E TELECOMUNICACOES LTDA - CNPJ: 14.254.250/0001-62 Protocolo: 1119071 NATALIA GOMES DE PAULA ME - CNPJ: 13.401.579/0001-46 Protocolo: 1119104 PMMI-PLANEJAMENTO, MONTAGEM E MANUTENCAO IND - CNPJ: 14.549.120/0001-57 Protocolo: 1119096 PRE-MOL`ARES CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA ME - CNPJ: 10.207.607/0001-09 Protocolo: 1119097 PROJETADOS E ISOLAMENTOS DO BRASIL LTDA ME - CNPJ: 14.223.322/0001-04 Protocolo: 1119101 R C JORGE ME - CNPJ: 13.737.595/0001-04 Protocolo: 1119098 RTE RESTAURANTE COLETIVO LTDA - EPP - CNPJ: 10.713.664/0001-51 Protocolo: 1119090 SIRAM MANUTENCAO E SERVICOS LTDA ME - CNPJ: 00.255.556/0001-29 Protocolo: 1119080 STARKE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME - CNPJ: 13.582.694/0001-64 Protocolo: 1119103 W.G.TEIXEIRA REFEICOES - ME - CNPJ: 13.571.402/0001-98 Protocolo: 1119102 CARTORIO DO 1º OFICIO DA 2ª ZONA DA SERRA Acham-se neste cartório, sito a Av. Eudes Scherrer de Souza, nº 1.350, Cep: 29165-680 - Laranjeiras, Serra - ES, Tel: (27) 3038-7954, títulos de responsabilidade das seguintes pessoas: Por não ter sido possível encontrá-las, intimo-as para os fins de direito, e, não sendo atendida a presente até o dia 21 de Outubro de 2019, notifico-as do protesto. Serra, 17 de Outubro de 2019 ETELVINA ABREU DO VALLE RIBEIRO - Tabeliã e Oficiala site: www.cartorioserra.com.br Expediente: 09:00 às 18:00Cartório do 1º Ofício Registro Geral de Imóveis, Protesto de Títulos, Registro de Títulos, Documentos e Civis das Pessoas Jurídicas Acham-se neste Cartório do 1º de Afonso Cláudio, Av. Presidente Vargas, nº 46, Centro, Afonso Cláudio – ES, Tel: (27) 3735-3079, títulos de responsabilidade das seguintes pessoas: Devedor(es): JAQUELINE PAGIO, CPF nº 104.095.077-92 Por não ter sido possível encontrá-lo, intimo-o para os fins de direito, e, não sendo atendida a presente até o dia 18-10-2019, notifico-o do protesto. Afonso Cláudio – ES, 17 de outubro de 2019. IAMÊ PEIXOTO DORNELAS – Oficiala e TabeliãE D I T A L INTIMAÇÃO (S.F.I. – LEI 9.514 de 20/11/97) Dra. ETELVINA ABREU DO VALLE RIBEIRO, Oficiala e Tabeliã do Cartório do 1º Ofício 2ª Zona da Serra, Comarca da Capital, concursada e nomeada na forma da Lei, etc., vêm a requerimento de ITAÚ UNIBANCO S.A, nos termos do Art. 26 da Lei 9.514/97, INTIMAR os Srs. ADRIANA ALVES DE ALMEIDA - CPF nº 028.876.176-64 e GLICÉRIO CARLOS DA SILVA FILHO - CPF nº 493.291.207-25, proprietários do imóvel situado na Rua Flamboyant, nº 471, Casa, Lote 61, Quadra 15, José de Anchieta, Serra-ES, a fim de que compareçam a esta Serventia, NO PRAZO DE 15 DIAS, contados da presente publicação, para liquidar as prestações vencidas e as que se vencerem até a data do pagamento, acrescidas dos juros convencionais, as penalidades e os demais encargos contratuais, os encargos legais, previstos no parágrafo primeiro do citado artigo, sob pena de ser promovida a CONSOLIDAÇÃO DA PLENA PROPRIEDADE em nome do Credor Fiduciário ITAÚ UNIBANCO S.A. (CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO Nº 10134402404, GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, datado de 09/10/2015 – Matricula do Imóvel nº 88.826, Livro 2, desta Serventia). Esclarecemos que o pagamento deverá ser feito em cheque administrativo, nominal a ITAÚ UNIBANCO S.A, somando-se, o valor das parcelas vencidas, mais emolumentos referentes a intimação e as despesas com a publicação deste edital. A presente INTIMAÇÃO está sendo feita por Edital, em atendimento ao disposto no §4º do art. 26, da Lei 9.514/97, alterado pelo art. 103 da Lei 13.043/2014. Serra – ES, 18 de Outubro de 2019. ETELVINA ABREU DO VALLE RIBEIRO Oficiala e Tabeliã Horário de Funcionamento das 09:00 às 18:00hCartório do 1º Ofício da 1ª Zona - Serra - ES - Comarca da Capital ELISABETH BERGAMI ROCHA Oficiala e Tabeliã Acham-se neste Cartório, sito à Rua Major Pissarra, 196 - Centro - Serra - ES, CEP 29176-020,Telefone (27) 3064-7250, Horário de Atendimento das 09:00 as 18:00 hs, títulos de responsabilidade das seguintes pessoas: NOME QUANT. TÍTULOS DOCUMENTOS A J CONSTRUCOES LTDA 2 CNPJ: 14.480.468/0001-35 A N SANTOS ME 1 CNPJ: 12.939.400/0001-46 A.P. DO NASCIMENTO APN CONSTRUTORA 1 CNPJ: 13.178.519/0001-06 ANGELO MOREIRA DA SILVA JUNIOR 1 CPF: 905.225.837-68 ANTONIO JOSE DE SOUSA FILHO - SAFASMEI MONTA 1 CNPJ: 08.824.422/0001-93 BRENDA AUTO PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS 1 CNPJ: 11.886.534/0001-83 CLENIA RAMOS GRASSI 1 CNPJ: 30.100.682/0001-75 CONSTILIMP LTDA ME 1 CNPJ: 14.191.911/0001-58 CONSTRUTORA RM RODRIGUES LTDA ME 1 CNPJ: 13.707.440/0001-25 DANIEL LECCO ROCHA 1 CNPJ: 14.819.963/0001-26 DENILSON DA SILVA LEMOS ME 1 CNPJ: 08.389.820/0001-29 ELANE NASCIMENTO DA CONCEICAO 1 CPF: 127.097.247-23 EMPREITEIRA H & J LTDA ME 1 CNPJ: 12.637.644/0001-74 FERNANDO FONTES DE SOUZA 1 CPF: 784.676.327-04 GILBERTO SOUZA SILVA ME 1 CNPJ: 14.662.926/0001-57 GILMAR SILVA SANTOS 1 CPF: 032.339.515-58 GLAMORIM EMPREENDIMENTOS ALIMENTICIOS 1 CNPJ: 29.301.559/0001-33 IGREJA DO EVANGELHO QUADRANGULAR 1 CNPJ: 62.955.505/1152-23 ITAMASSA CONSTRUCOES LTDA ME 1 CNPJ: 13.552.412/0001-86 JMG IMOVEIS LTDA ME 1 CNPJ: 14.141.969/0001-97 JOSE ALBERTO RIBEIRO DOS SANTOS 1 CPF: 998.354.877-15 KELY FERNANDA DO NASCIMENTO 1 CPF: 132.911.867-70 LAURA BORCHARDTI BRAGA 1 CPF: 164.298.017-05 LETICIA A. DA SILVA - ME 1 CNPJ: 14.247.174/0001-68 LIMPORT CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA - ME 1 CNPJ: 13.412.876/0001-97 LUCIENE JESUS SILVA DE AMORIM 1 CPF: 084.363.017-57 MARIA MADALENA DOS SANTOS 1 CPF: 026.656.676-65 MARIZA CONSTRUTORA LTDA 1 CNPJ: 31.289.572/0001-66 ME ALOJAMENTO E ALIMENTACAO LTDA ME 1 CNPJ: 07.388.476/0001-90 MICHELANGELO SPINELLI 1 CPF: 062.749.997-01 MOISES DE OLIVEIRA DA SILVA ME 1 CNPJ: 13.735.721/0001-91 R RODRIGUES DOCES - ME 1 CNPJ: 13.814.402/0001-71 REDE MIXX SUPERMERCADOS LDTA 1 CNPJ: 31.904.159/0001-64 RFRA SERRALHERIA COMERCIO E SERVICOS 1 CNPJ: 33.687.578/0001-17 RGG MAD REPRESENTACOES LTDA ME 1 CNPJ: 97.527.452/0001-68 RONISSON WAGNER DE OLIVEIRA 63 1 CNPJ: 29.458.574/0001-90 SCA CONSTRUTORA E ACABAMENTOS LTDA ME 1 CNPJ: 13.584.593/0001-22 THAIZA MACHADO DE MELLO 1 CPF: 088.868.327-88 TRACTT LOCACOES E TERRAPLANAGEM LTDA EPP 1 CNPJ: 13.677.573/0001-04 UALACE DE ARAUJO DUTRA 1 CNPJ: 24.287.454/0001-53 V RIBEIRO DE SOUZA ME 1 CNPJ: 12.902.468/0001-50 VIDIGAL JOSE DOS SANTOS ME 1 CNPJ: 14.551.388/0001-23 VIFERD METALMECANICA LTDA ME 1 CNPJ: 13.773.522/0001-78 Por não ter sido possível encontrá-las, intimo-as para os devidos fins de direito, e, não sendo atendida a presente até o dia segunda-feira, 21 de outubro de 2019, notifica-as do protesto. Serra, ES, sexta-feira, 18 de outubro de 2019. ELISABETH BERGAMI ROCHA - Oficiala e Tabeliã
