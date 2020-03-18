Arquivos & Anexos
Cartórios - 18/03/20
Acham-se neste Cartório, sito à Av. Eudes Scherrer de Souza, 1350, Cep: 29165-680 - Laranjeiras, Serra - ES, Tel: (27) 3038-7900, títulos de responsabilidade das seguintes pessoas: AM SERVICE LTDA - 19.270.995/0001-39 Protocolos: 1141724,1141727 BRACO S A COMPANHIA BRASILEIRA DE COMERC - 12.488.270/0001-72 Protocolo: 1141725 CARNEIRO E BORDONI LTDA EPP - 03.971.019/0001-73 Protocolo: 1141728 CBC CENTRO BATISTA DE CULTURA LTDA - 31.776.834/0001-17 Protocolo: 1141715 DEBORA FRANCA BAIAO ME - 13.858.403/0001-18 Protocolos: 1141732,1141733 Debora Maria da Silva Paixao - 094.033.337-66 Protocolo: 1141718 DEIVID DE OLIVEIRA - 099.129.307-03 Protocolo: 1141627 DINAMICA HIDRO LTDA ME - 10.510.805/0001-39 Protocolo: 1141723 ELIAQUIN DETEMANN VERVLOET - 126.398.677-33 Protocolo: 1141720 ESTETICA ODONTO CLINICA ODONTOLOGICA LTD - 11.377.326/0001-59 Protocolo: 1141736 JHELUAR ROUPAS E ACESSORIOS LTDA ME - 14.419.597/0001-18 Protocolo: 1141735 MARIA HELENA JESUS BOTELHO ME - 03.049.450/0001-67 Protocolo: 1141734 MAURO TEIXEIRA DE LIMA - 072.438.327-17 Protocolo: 1141719 MCR TRANSPORTE LTDA - 33.161.392/0001-20 Protocolo: 1141684 MELT METAIS E LIGAS S/A - 25.248.287/0003-66 Protocolos: 1141743,1141744 MURALHA SEGURANCA LTDA - 03.905.722/0001-83 Protocolo: 1141741 PANI PAO PADARIA LTDA ME - 11.265.951/0001-09 Protocolo: 1141738 PATRICIA SOARES DAVID - 131.640.427-79 Protocolo: 1141625 RAPHAEL PEREIRA NUNES - 100.388.207-22 Protocolo: 1141626 REBECCA O. C. L. COSTA CASA ELETRICA - 31.283.372/0001-04 Protocolo: 1141712 RMR SERVICOS E COMERCIO - 23.304.113/0001-86 Protocolo: 1141689 ROGERIO DE ARAUJO SARMENTO - 008.166.547-43 Protocolo: 1141721 TEE ESQUADRIAS E MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA - 14.788.049/0001-65 Protocolo: 1141739 TOP LINE COMERCIO E SERVICOS DE GESSO EIRELI - 10.791.891/0001-03 Protocolo: 1141737 VIA DO TERNO COMERCIO DE ROUPAS LTDA ME - 16.596.954/0001-49 Protocolo: 1141742 Por não ter sido possível encontrá-las, intimo-as para os fins de direito, e, não sendo atendida a presente até o dia 19 de Março de 2020, notifico-as do protesto. Serra, 18 de Março de 2020 ETELVINA ABREU DO VALLE RIBEIRO - Tabeliã e Oficiala site: www.cartorioserra.com.br Expediente: 09:00 às 18:00
EDITAL jornal
O Cartório do 1º Oficio de Itaguaçu, por sua Oficiala Interina Fernanda Calmon Mantovanelli Monteiro, pelo presente faz saber A TODOS OS INTERESSADOS que JOÃO LÚCIO MENDES e NILZA MARIA ZANOTTI MENDES, protocolaram nesta Serventia, sob nº 25.483, em data de 27/11/2019, o pedido de RECONHECIMENTO E DECLARAÇÃO DA USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL EXTRAORDINÁRIA de imóvel medindo 161,65m2 (cento e sessenta e um e sessenta e cinco metros quadrados), perímetro 51,18 mls, localizado à Rua Avelino Montebeller, lote 25B, Quadra B, no bairro Florêncio Herzog, Itaguaçu/ES, cadastrado no Município com o n.° 01.01.076.0083.001, Registrado nesta Serventia na Matrícula nº 3.496, 2-M, apresentando para tal a documentação exigida pelo artigo 216-A, Incisos I a IV, da Lei 6.015/73. Pelo exposto, ficam todos os interessados no referido imóvel NOTIFICADOS do teor desta, e do prazo de 15 (quinze) dias a contar da publicação deste Edital, para apresentar ao Cartório de Registro de Imóveis de Itaguaçu, sito na Rua Coronel Marcondes de Souza, 304, Centro, Itaguaçu/ES, qualquer tipo de manifestação acerca do referido direito pretendido, devidamente assinada e com firma reconhecida, munido de documentos, presumindo-se a anuência em caso de não manifestação no prazo legal.
Cartório do 1º Ofício da 1ª Zona - Serra - ES - Comarca da Capital
ELISABETH BERGAMI ROCHA
Oficiala e Tabeliã Acham-se neste Cartório, sito à Rua Major Pissarra, 196 - Centro - Serra - ES, CEP 29176-020,Telefone (27) 3064-7250, Horário de Atendimento das 09:00 as 18:00 hs, títulos de responsabilidade das seguintes pessoas:
NOME QUANT. TÍTULOS DOCUMENTOS
CARARO E NASCIMENTO LTDA ME 1 CNPJ: 22.917.799/0001-18
FLASH COMERCIO LTDA ME 1 CNPJ: 04.014.323/0001-95
J. DE MOURA ME 1 CNPJ: 11.749.749/0001-52
JOAB OLIVEIRA GONCALVES ME 1 CNPJ: 22.553.535/0001-22
JOSE DELCY BARCELOS 1 CNPJ: 28.476.273/0001-26
JTW COMERCIO DE COSMETICOS LTDA-ME 1 CNPJ: 11.141.210/0001-16
JULIO MARCELO STABNOW DA SILVA 1 CPF: 014.221.737-98
ROSIMAR ALVES DA SILVA 1 CNPJ: 09.335.121/0001-69
SOELI DOS SANTOS DELUNARDO-ME 1 CNPJ: 17.107.389/0001-71
VANESSA DOS SANTOS SANTANA ME 1 CNPJ: 18.683.307/0001-08
Por não ter sido possível encontrá-las, intimo-as para os devidos fins de direito, e, não sendo atendida a presente até o dia quinta-feira, 19 de março de 2020, notifica-as do protesto.
Serra, ES, quarta-feira, 18 de março de 2020.
ELISABETH BERGAMI ROCHA - Oficiala e Tabeliã