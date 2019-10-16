Cartórios - 16/10/19

Cartórios

ALINHA BLOCOS REPARADORA LTDA ME - CNPJ: 07.923.389/0001-96 Protocolo: 1118618 AUTO CENTER LARANJEIRAS LTDA - CNPJ: 18.298.548/0001-25 Protocolos: 1118615, 1118617 CLAUDIANE CANDIDO DE SOUZA - CPF: 947.133.167-68 Protocolos: 1118713, 1118739 DELZILENE CEZARIO LIMA 09580900760 - CNPJ: 16.580.138/0001-47 Protocolo: 1118738 DIEGO MELLO DA CONCEICAO - CPF: 111.033.117-78 Protocolo: 1118740 ELIANE B REBELLO - EBR REPRESENTACOES - ME - CNPJ: 18.112.726/0001-81 Protocolo: 1118706 FERNANDO SERRI CHEFFER 03460620714 - CNPJ: 22.724.106/0001-70 Protocolo: 1118698 MARISTELA NUNES SALGUEIRO - ME - CNPJ: 12.040.384/0001-55 Protocolo: 1118663 NEUDIMAR COELHO DOS SANTOS - CPF: 742.696.667-49 Protocolo: 1118712 POLO SUPER ATACADO LTDA - CNPJ: 23.673.632/0001-11 Protocolo: 1118720 RENOAR REFRIGERACAO E AR CONDIC LTDA ME - CNPJ: 02.932.729/0001-21 Protocolo: 1118609 ROBERT LOPES - CNPJ: 32.455.729/0001-49 Protocolo: 1118612 WIVA K PNEUS LTDA - CNPJ: 07.658.975/0001-50 Protocolos: 1118613, 1118614, 1118616 CARTORIO DO 1º OFICIO DA 2ª ZONA DA SERRA Acham-se neste cartório, sito a Av. Eudes Scherrer de Souza, nº 1.350, Cep: 29165-680 - Laranjeiras, Serra - ES, Tel: (27) 3038-7954, títulos de responsabilidade das seguintes pessoas: Por não ter sido possível encontrá-las, intimo-as para os fins de direito, e, não sendo atendida a presente até o dia 17 de Outubro de 2019, notifico-as do protesto. Serra, 15 de Outubro de 2019 ETELVINA ABREU DO VALLE RIBEIRO - Tabeliã e Oficiala site: www.cartorioserra.com.br Expediente: 09:00 às 18:00Cartório do 1º Ofício Registro Geral de Imóveis, Protesto de Títulos, Registro de Títulos, Documentos e Civis das Pessoas Jurídicas Acham-se neste Cartório do 1º de Afonso Cláudio, Av. Presidente Vargas, nº 46, Centro, Afonso Cláudio – ES, Tel: (27) 3735-3079, títulos de responsabilidade das seguintes pessoas: Devedor(es): JOSÉ FERREIRA DE LIMA, CPF nº 765.822.564-91 JOSIR STREY, CPF nº 884.158.807-15 JUCELIO NUNES SOBRINHO, CPF nº 149.526.687-70 Por não ter sido possível encontrá-lo, intimo-o para os fins de direito, e, não sendo atendida a presente até o dia 17-10-2019, notifico-o do protesto. Afonso Cláudio – ES, 15 de outubro de 2019. IAMÊ PEIXOTO DORNELAS – Oficiala e TabeliãE D I T A L INTIMAÇÃO (S.F.I. – LEI 9.514 de 20/11/97) Dra. ETELVINA ABREU DO VALLE RIBEIRO, Oficiala e Tabeliã do Cartório do 1º Ofício 2ª Zona da Serra, Comarca da Capital, concursada e nomeada na forma da Lei, etc., vêm a requerimento de CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, nos termos do Art. 26 da Lei 9.514/97, INTIMAR os Srs. ELIANE DA SILVA SOUZA - CPF nº 012.212.407-30 e ELITON GOMES DA SILVA - CPF nº 119.208.737-24, proprietários do imóvel situado na Apartamento 401, Bloco 501, Quadra 05, Jacaraípe 3ª Etapa, do Conjunto Habitacional Jacaraípe, Castelândia, Serra-ES, a fim de que compareçam a esta Serventia, NO PRAZO DE 15 DIAS, contados da presente publicação, para liquidar as prestações vencidas e as que se vencerem até a data do pagamento, acrescidas dos juros convencionais, as penalidades e os demais encargos contratuais, os encargos legais, previstos no parágrafo primeiro do citado artigo, sob pena de ser promovida a CONSOLIDAÇÃO DA PLENA PROPRIEDADE em nome do Credor Fiduciário CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. (CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO Nº 855551282526, GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, datado de 30/06/2011 – Matricula do Imóvel nº 11748, Livro 2, desta Serventia). Esclarecemos que o pagamento deverá ser feito em cheque administrativo, nominal a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, somando-se, o valor das parcelas vencidas, mais emolumentos referentes a intimação e as despesas com a publicação deste edital. A presente INTIMAÇÃO está sendo feita por Edital, em atendimento ao disposto no §4º do art. 26, da Lei 9.514/97, alterado pelo art. 103 da Lei 13.043/2014. Serra – ES, 16 de Outubro de 2019. ETELVINA ABREU DO VALLE RIBEIRO Oficiala e Tabeliã Horário de Funcionamento das 09:00 às 18:00hE D I T A L INTIMAÇÃO (S.F.I. – LEI 9.514 de 20/11/97) Dra. ETELVINA ABREU DO VALLE RIBEIRO, Oficiala e Tabeliã do Cartório do 1º Ofício 2ª Zona da Serra, Comarca da Capital, concursada e nomeada na forma da Lei, etc., vêm a requerimento de CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, nos termos do Art. 26 da Lei 9.514/97, INTIMAR os Srs. ALANY PEREIRA DOS SANTOS BENTO - CPF nº 099.246.957-04 e ROBSON JOSE DA SILVA BENTO - CPF nº 073.867.837-60, proprietários do imóvel situado na Rua Augusto dos Anjos, Apartamento 702, Torre 01, Edifício Eucalipto, Condomínio Viver Paço da Serra, Jardim Limoeiro, Serra-ES, a fim de que compareçam a esta Serventia, NO PRAZO DE 15 DIAS, contados da presente publicação, para liquidar as prestações vencidas e as que se vencerem até a data do pagamento, acrescidas dos juros convencionais, as penalidades e os demais encargos contratuais, os encargos legais, previstos no parágrafo primeiro do citado artigo, sob pena de ser promovida a CONSOLIDAÇÃO DA PLENA PROPRIEDADE em nome do Credor Fiduciário CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. (CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO Nº 855553066719, GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, datado de 11/06/2014 – Matricula do Imóvel nº 56547, Livro 2, desta Serventia). Esclarecemos que o pagamento deverá ser feito em cheque administrativo, nominal a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, somando-se, o valor das parcelas vencidas, mais emolumentos referentes a intimação e as despesas com a publicação deste edital. A presente INTIMAÇÃO está sendo feita por Edital, em atendimento ao disposto no §4º do art. 26, da Lei 9.514/97, alterado pelo art. 103 da Lei 13.043/2014. Serra – ES, 16 de Outubro de 2019. ETELVINA ABREU DO VALLE RIBEIRO Oficiala e Tabeliã Horário de Funcionamento das 09:00 às 18:00hE D I T A L ERRATA Informamos que o Edital referente à Intimação de Alienação Fiduciária, registrada no Registro Auxiliar Livro 03 nº 12.132 nesta Serventia, em nome de DANIEL FERNANDO CORREA BORSATO, CPF N° 141.776.567-47, publicado nos dias 20, 21 e 22 de setembro de 2019, onde se-lê: proprietário do imóvel situado na Avenida Desembargador Antônio José Miguel Feu Rosa, nº 665, Casa 65, Condomínio Rossi Ideal Vila Itacaré, Praia da Baleia, Serra-ES, leia-se: proprietário do imóvel situado na Avenida Desembargador Antônio José Miguel Feu Rosa, nº 665, Casa 59, Condomínio Rossi Ideal Vila Itacaré, Praia da Baleia, Serra-ES. Serra – ES, 16.10.2019. ETELVINA ABREU DO VALLE RIBEIRO Oficiala e TabeliãCartório do 1º Ofício da 1ª Zona - Serra - ES - Comarca da Capital ELISABETH BERGAMI ROCHA Oficiala e Tabeliã Acham-se neste Cartório, sito à Rua Major Pissarra, 196 - Centro - Serra - ES, CEP 29176-020,Telefone (27) 3064-7250, Horário de Atendimento das 09:00 as 18:00 hs, títulos de responsabilidade das seguintes pessoas: NOME QUANT. TÍTULOS DOCUMENTOS DROGARIA MARAZUL LTDA ME 3 CNPJ: 27.809.279/0001-05 EDNA ROSENI BARCELLOS DA VITORIA 3 CPF: 000.721.757-96 FABIO PAULA PEREIRA 1 CPF: 126.858.297-25 IVAN DA SILVA LIMA 1 CPF: 116.496.397-08 ROBERTO CARLOS SIQUEIRA 1 CPF: 462.576.406-87 Por não ter sido possível encontrá-las, intimo-as para os devidos fins de direito, e, não sendo atendida a presente até o dia quinta-feira, 17 de outubro de 2019, notifica-as do protesto. Serra, ES, quarta-feira, 16 de outubro de 2019. ELISABETH BERGAMI ROCHA - Oficiala e Tabeliã