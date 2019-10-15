Cartórios - 15/10/19

Cartórios

CARTORIO "ADOLPHO SERRA" - 1º OFÍCIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA-ES Acham-se neste Cartório, sito Rua Capitão Antero Faria, 306 - Centro, Conceição da Barra-ES, título(s) de responsabilidade da (s) seguinte(s) pessoa(s): GRAZIELE CARVALHO DE ARAUJO - CPF: 436.671.018-80 Por não ter sido possível encontrá-la(s), intimo-a(s) para os fins de direito, e não sendo atendida a presente até o dia 15 de Outubro de 2019, notifico-a(s) do protesto. Conceição da Barra-ES, 14 de Outubro de 2019. MARISTELA DE ALMEIDA SERRA TabeliãDSM ENGENHARIA E CONSTRUCAO EIRELI - CNPJ: 26.994.217/0001-58 Protocolo: 1118526 MEGAFORT DIST IMP E EXPORTACAO - CNPJ: 02.782.071/0003-80 Protocolos: 1118568, 1118556, 1118607, 1118603 NORDEX LOGISTICA E TRANSPORTES - CNPJ: 13.838.931/0005-39 Protocolo: 1118541 SERRA INSPECOES DE QUAL. TECNI - CNPJ: 18.455.219/0001-40 Protocolos: 1118550, 1118554 ZIG ZAG ARMARINHO LTDA - CNPJ: 33.787.119/0001-05 Protocolo: 1118528 CARTORIO DO 1º OFICIO DA 2ª ZONA DA SERRA Acham-se neste cartório, sito a Av. Eudes Scherrer de Souza, nº 1.350, Cep: 29165-680 - Laranjeiras, Serra - ES, Tel: (27) 3038-7954, títulos de responsabilidade das seguintes pessoas: Por não ter sido possível encontrá-las, intimo-as para os fins de direito, e, não sendo atendida a presente até o dia 16 de Outubro de 2019, notifico-as do protesto. Serra, 14 de Outubro de 2019 ETELVINA ABREU DO VALLE RIBEIRO - Tabeliã e Oficiala site: www.cartorioserra.com.br Expediente: 09:00 às 18:001º OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS COMARCA DE ALFREDO CHAVES - ESPÍRITO SANTO Oficial Titular:- Lulcinéte Maria Calente Breda e-mail: [email protected] Tel:(27)3269-1509 EDITAL DE NOTIFICAÇÃO (RETIFICAÇÃO DE REGISTRO - LEI FEDERAL 10931/2004) PROTOCOLO Nº 14440 LIVRO 1-I LULCINÉTE MARIA CALENTE BREDA, Oficial Titular do Registro de Imóveis e Anexos de Alfredo Chaves - ES., nos termos do que determina o artigo 213 § 3º da Lei Federal Nº 6015\73, à Requerimento assinado pela Sra. Ana Julia Moscon Zoppi, em 09/07/2019,- ficam NOTIFICADO, o senhor FRANCISCO JOSÉ FURTADO, inscrito no CPF/MF n° 429.845.137-20, residente e domiciliado em lugar incerto e não sabido, com fulcro no artigo 213 da Lei 6.015/73, com nova redação que lhe foi dada pela Lei 10.931/2004, que foi requerida a RETIFICAÇÃO da área do imóvel objeto do MATRÍCULA Nº 1.599 do Livro n° 2 desta Serventia Registral, constituído de um terreno rural medindo 279.029,00 m² (Duzentos e Setenta e Nove Mil e Vinte e Nove Metros Quadrados), e o perímetro de 2.301,14 metros lineares, situado no lugar denominado Sítio Santa Julia, no lugar Alto Batatal, Alfredo Chaves-ES, dividindo-se por seus diversos lado com Tatiana Andrade Benevides; Honorio Florêncio Catelan; Antonio Carlos Vieira Nunes; Francisco José Furtado; Edson Carlos Littig; Elizete Alves de Souza; Wilson Antonio Margon Junior; Espólio de Aurélio Puppim representado pelo inventariante Luiz Alcides Puppim, conforme, Requerimento, Planta, Memorial Descritivo e demais documentos que se encontram neste Cartório protocolados. ELIANE CARVALHO DE OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF nº 035.020.047-57 e REGINALDO BARBOSA DOS SANTOS - CPF nº 008.173.677-05, proprietários do imóvel situado na Rua das Cotovias, nº 100, Apartamento 902, Torre 02, Villaggio Manguinhos - Portal 02 - Condomínio San Remo, Morada de Laranjeiras, Serra-ES, a fim de que compareçam a esta Serventia, NO PRAZO DE 15 DIAS, contados da presente publicação, para liquidar as prestações vencidas e as que se vencerem até a data do pagamento, acrescidas dos juros convencionais, as penalidades e os demais encargos contratuais, os encargos legais, previstos no parágrafo primeiro do citado artigo, sob pena de ser promovida a CONSOLIDAÇÃO DA PLENA PROPRIEDADE em nome do Credor Fiduciário CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. (CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO Nº 155553219891, GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, datado de 20/10/2014 – Matricula do Imóvel nº 84856, Livro 2, desta Serventia). Esclarecemos que o pagamento deverá ser feito em cheque administrativo, nominal a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, somando-se, o valor das parcelas vencidas, mais emolumentos referentes a intimação e as despesas com a publicação deste edital. A presente INTIMAÇÃO está sendo feita por Edital, em atendimento ao disposto no §4º do art. 26, da Lei 9.514/97, alterado pelo art. 103 da Lei 13.043/2014. Serra – ES, 15 de Outubro de 2019. (27) 3725-1282 Fernanda Calmon Mantovanelli Monteiro – Oficial Interina Geiziana Marcelino – Escrevente Substituta E-mail: [email protected] EDITAL Faz saber A TODOS OS INTERESSADOS que o JONATHAN ANDRÉ TESCH, brasileiro, assistente comercial, inscrito com o RG 3.393.722 SPTC/ES e CPF 147.525.117-38, e DIANY LOSS FRANZIN TESCH, brasileira, costureira, inscrita com o RG 3.327.602 SPTC/ES e CPF 140.551.487-63, casados sob o regime de Comunhão Parcial de Bens, aos 28/04/2016, residentes e domiciliados na Rua Derly Hackbartd Mattedi, s/n, Distrito de Palmeira, ltaguaçu/ES, CEP 29690-000, protocolaram nesta Serventia, sob nº 25.387, em data de 10/10/2019, o pedido de RECONHECIMENTO E DECLARAÇÃO DA USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL EXTRAORDINÁRIA de imóvel medindo 180,22 m² (cento e oitenta metros e vinte e dois centímetros quadrados), perímetro 56,19 mls, localizado à Rua Derly Hackbardt Mattedi, lote 10, quadra “C”, Distrito de Palmeiras, Itaguaçu/ES, cadastrado no Município com o n.° 02.02.002.1330.002, apresentando para tal a documentação exigida pelo artigo 216-A, Incisos I a IV, da Lei 6.015/73. Pelo exposto, ficam todos os interessados no referido imóvel NOTIFICADOS do teor desta, e do prazo de 15 (quinze) dias a contar da publicação deste Edital, para apresentar ao Cartório de Registro de Imóveis de Itaguaçu, sito na Rua Coronel Marcondes de Souza, 304, Centro, Itaguaçu/ES, qualquer tipo de manifestação acerca do referido direito pretendido, devidamente assinada e com firma reconhecida, munido de documentos, presumindo-se a anuência em caso de não manifestação no prazo legal. Itaguaçu/ES, 11 de outubro de 2019. FERNANDA CALMON MANTOVANELLI MONTEIRO OFICIALA INTERINACartório do 1º Ofício da 1ª Zona - Serra - ES - Comarca da Capital ELISABETH BERGAMI ROCHA Oficiala e Tabeliã Acham-se neste Cartório, sito à Rua Major Pissarra, 196 - Centro - Serra - ES, CEP 29176-020,Telefone (27) 3064-7250, Horário de Atendimento das 09:00 as 18:00 hs, títulos de responsabilidade das seguintes pessoas: NOME QUANT. TÍTULOS DOCUMENTOS ABIMAEL KARSTEM ME 1 CNPJ: 11.820.969/0001-25 AMSR SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E 1 CNPJ: 23.428.020/0001-63 JOSIANE FRANCISCA RODRIGUES BOLDRINI 1 CPF: 066.972.906-09 PROCODE 1 CNPJ: 07.820.098/0001-72 URBANO EMP CIVIS EIRELI ME 3 CNPJ: 24.627.097/0001-25 Por não ter sido possível encontrá-las, intimo-as para os devidos fins de direito, e, não sendo atendida a presente até o dia quarta-feira, 16 de outubro de 2019, notifica-as do protesto. Serra, ES, terça-feira, 15 de outubro de 2019. ELISABETH BERGAMI ROCHA - Oficiala e Tabeliã