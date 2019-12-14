Cartórios - 14/12/19

EDITAL DE INTIMAÇÃO Elisabeth Bergami Rocha, Oficiala e Tabeliã do Cartório do 1º Ofício da 1ª Zona da Serra, Comarca da Capital, ES, nomeada na forma da Lei, etc... INTIMA, através do presente edital, nos termos do disposto no § 4º do art. 26 da Lei nº 9.514/97, a requerimento do Caixa Econômica Federal, o(a) Sr(a). SANDRO DOS SANTOS MICHELASSI, inscrito(a) no CPF/MF sob n° 148.434.757-93, proprietário(a) fiduciante do imóvel situado na Rua Muriaquatiara, Lote 18, Quadra 52, Condomínio Ipê Laranja, casa 01, Residencial Centro da Serra, Serra- ES, garantido por alienação fiduciária através do contrato de financiamento nº 844441683834-1, firmado em 16 de novembro de 2017, registrado sob o nº. 04 da matrícula nº 46.784 do Livro 2, a satisfazer no prazo de 15 (QUINZE) DIAS  a contar da terceira publicação deste edital em 15/12/2019  junto a este Cartório situado na Rua Major Pissarra, nº 196, Centro, Serra, ES, as obrigações contratuais referentes às parcelas, de nºs 014 a 023, vencidas desde 20/01/2019 a 20/10/2019. Fica(m), desde já, CIENTE(S) de que o não cumprimento da obrigação no prazo, ora estipulado, garante o direito da consolidação da propriedade do imóvel em favor do Credora Fiduciária  CAIXA. Informa que o pagamento deverá ser efetuado por meio de cheque administrativo, nominal a CEF, somando-se o valor total das parcelas vencidas, e das que se vencerem no prazo desta intimação, mais emolumentos cartorários e despesas com a publicação deste edital. Esta intimação está sendo feita por Edital por não ter(em) sido localizado(s) nos endereços indicados. Serra, ES, 12 de dezembro de 2019. Elisabeth Bergami Rocha Oficiala e Tabeliã. EDITAL DE INTIMAÇÃO Elisabeth Bergami Rocha, Oficiala e Tabeliã do Cartório do 1º Ofício da 1ª Zona da Serra, Comarca da Capital, ES, nomeada na forma da Lei, etc... INTIMA, através do presente edital, nos termos do disposto no § 4º do art. 26 da Lei nº 9.514/97, a requerimento do Caixa Econômica Federal, o(a) Sr(a). ANDREIA MIRANDA DA SILVA, inscrito(a) no CPF/MF sob n° 142.996.127-95, proprietário(a) fiduciante do imóvel situado na Rua Castanheiro esquina com a rua Cupiaba, Lote 10, Quadra 647, Condomínio Castanheiro, casa 04, Loteamento Centro da Serra, Serra- ES, garantido por alienação fiduciária através do contrato de financiamento nº 844440954222-0, firmado em 08 de julho de 2015, registrado sob o nº. 02 da matrícula nº 42.893 do Livro 2, a satisfazer no prazo de 15 (QUINZE) DIAS  a contar da terceira publicação deste edital em 15/12/2019  junto a este Cartório situado na Rua Major Pissarra, nº 196, Centro, Serra, ES, as obrigações contratuais referentes às parcelas, de nºs 048 a 051, vencidas desde 08/07/2019 a 08/10/2019. Fica(m), desde já, CIENTE(S) de que o não cumprimento da obrigação no prazo, ora estipulado, garante o direito da consolidação da propriedade do imóvel em favor do Credora Fiduciária  CAIXA. Informa que o pagamento deverá ser efetuado por meio de cheque administrativo, nominal a CEF, somando-se o valor total das parcelas vencidas, e das que se vencerem no prazo desta intimação, mais emolumentos cartorários e despesas com a publicação deste edital. Esta intimação está sendo feita por Edital por não ter(em) sido localizado(s) nos endereços indicados. Serra, ES, 12 de dezembro de 2019. Elisabeth Bergami Rocha Oficiala e Tabeliã. CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO REGISTRO GERAL DE IMÓVEIS E ANEXOS DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DA BARRA-ES Acham-se neste Cartório, sito Rua Capitão Antero Faria, 306 - Centro, Conceição da Barra - ES, título (s) de responsabilidade da (s) seguinte (s) pessoa (s): EDIANA MARIA GOMES LOPES - CPF: 915.624.657-91 JORNANDES ALVES DOS SANTOS - CPF: 978.649.517-91 JORNANDES ALVES DOS SANTOS ME - CNPJ: 32.473.530/0001-43 ALZIRA RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 089.376.887-19 POSTO SANT ANA LTDA - CNPJ: 28.533.214/0001-42 CONZINHART SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO LTDA - CNPJ: 15.284.932/0001-80 SUPERMINAS SUPERMERCADO LTDA - CNPJ: 39.286.828/0001-93 DROGABARRA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - CNPJ: 27.750.728/0001-97 LA PERUANA BRASIL RESTAURANTES EIRELI - CNPJ: 29.832.916/0001-90 MOACYR CALMON FILHO - CPF: 070.202.517-81 POUSADA E RESTAURANTE CALMON LTDA - CNPJ: 08.766.168/0001-14 JUDSON CONCEIÇÃO AZEVEDO - CNPJ: 02.200.203/0001-57 JUDSON CONCEIÇÃO AZEVEDO - CPF: 034.603.877-42 JOEL OREAN VACCARI - CPF: 201.415.727-87 JOEL OREAN VACCARI - CNPJ: 10.497.175/0001-00 ESMERALDO JOSE RIBAMAR FELISMINO DOS SANTOS - CPF: 071.749.977-40 ESMERALDO J R F DOS SANTOS ME - CNPJ: 20.130.443/0001-04 BRUNO COLOMBO SCARDUA - CPF: 108.274.537-52 BRUNO COLOMBO SCARDUA - CNPJ: 13.831.774/0001-06 GENIZETE DE AGUIAR - CPF: 124.643.067-38 G DE AGUIAR SILVA GAS - CNPJ: 11.335.917/0001-63 PANIFICADORA COLATINA LTDA - CNPJ: 03.014.047/0001-00 RP BARRA PARTICIPAÇÕES LTDA - CNPJ: 23.236.019/0001-37 GRAZIELE CARVALHO DE ARAUJO - CPF: 436.671.018-80 DISA DESTILARIA ITAUNAS SA - CNPJ: 27.575.950/0001-09 Por não ter sido possível encontrá-la (s), intimo-a (s) para os fins de direito, e não sendo atendida a presente até o dia 16 de dezembro de 2019,notifico-a (s) do protesto. Conceição da Barra - ES, 13 de dezembro de 2019. MARISTELA DE ALMEIDA SERRA Tabeliã