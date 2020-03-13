Cartórios - 13/03/20
Cartórios
CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO REGISTRO GERAL DE IMÓVEIS E ANEXOS DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DA BARRA-ES Acham-se neste Cartório, sito Rua Capitão Antero Faria, 306 - Centro, Conceição da Barra - ES, título (s) de responsabilidade da (s) seguinte (s) pessoa (s): JEOCELIA SANTOS MARTINS - CPF: 075.773.067-11 SUPERMERCADO O BARATINHO EIRELI - CNPJ: 24.093.651/0001-31 Por não ter sido possível encontrá-la (s), intimo-a (s) para os fins de direito, e não sendo atendida a presente até o dia 13 de março de 2020, notifico-a (s) do protesto. Conceição da Barra - ES, 12 de março de 2020. MARISTELA DE ALMEIDA SERRA Tabeliã
Acham-se neste Cartório, sito à Av. Eudes Scherrer de Souza, 1350, Cep: 29165-680 - Laranjeiras, Serra - ES, Tel: (27) 3038-7900, títulos de responsabilidade das seguintes pessoas:
A G DA SILVA - 05.061.116/0001-54 Protocolo: 1140981
ALMEIDA E BORDA CONSTRUTORA LTDA ME - 05.125.994/0001-96 Protocolo: 1140944
CARLOS DOS SANTOS - 127.334.428-64 Protocolo: 1140836
CASA NOBRE CONSTRUTORA LTDA ME - 20.008.404/0001-39 Protocolo: 1140943
CECM DOS COLABORADORES DA CST E EMPRESAS DE S - 27.320.779/0001-89 Protocolo: 1140829
COMERCIAL DE ALIMENTOS E BEBIDAS JULIA EIRELI - 26.618.457/0001-58 Protocolo: 1140744
DELCI ALVES FERREIRA - 875.936.457-20 Protocolo: 1140942
DIMPEX IMPORTACAO,EXPORTACAO E REPRESENTACAO - 00.989.219/0001-65 Protocolos: 1140779,1140780
DL & PR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 22.464.686/0001-04 Protocolo: 1140738
E DA SILVA BATISTA CONFECCOES - 05.614.073/0001-97 Protocolo: 1140746
E DA SILVA BATISTA CONFECCOES - ME - 05.614.073/0001-97 Protocolo: 1140745
ELIETE DE OLIVEIRA - 636.780.556-72 Protocolo: 1140837
ELIZABETH DA SILVA BATISTA - 017.273.497-50 Protocolos: 1140745,1140746
FABIANO ROCHA FLORENCIO - 042.866.407-52 Protocolo: 1140856
GRUPO TUDO P CASA E CONSTRUCAO LTDA - 30.940.642/0001-31 Protocolos: 1141045,1141046,1141047,1141048,1141049,1141050,1141051,1141052,1141053,1141054,1141057
GRUPO TUDO P CASA E CONSTRUCAO LTDA - 30.940.642/0001-31 Protocolos: 1141055,1141056
IGILDO MACHADO SOARES - 111.618.167-39 Protocolo: 1140734
IGR DO EV QUADRANGULAR - 62.955.505/1258-81 Protocolo: 1140983
INOVIX ENGENHARIA EIRELI - 11.991.720/0001-82 Protocolos: 1140946,1140947
JOAQUIM SOUZA TEIXEIRA - 181.057.247-90 Protocolo: 1140918
JOSE CARLOS DA SILVA MALAQUIAS - 675.437.827-15 Protocolo: 1140743
JOSE CARLOS MENDONCA - 120.212.357-00 Protocolo: 1140835
JOSINO TEIXEIRA DE SA NETO - 134.357.097-23 Protocolo: 1140940
JULIANA DE SOUZA CASOTTI - 108.445.127-10 Protocolo: 1140733
JULIO CESAR DOS SANTOS NASCIMENTO - 31.427.522/0001-06 Protocolos: 1140966,1140967,1140968,1140969,1140970,1140971,1140972
LEANDRO RANGEL BORGES - 04.548.883/0001-20 Protocolo: 1140839
LEANDRO RANGEL BORGES - 069.130.547-18 Protocolo: 1140839
LEONARDO FERREGUETTI - 082.781.927-74 Protocolo: 1140732
LIDER ALIMENTOS LTDA - ME - 04.013.057/0001-86 Protocolos: 1140740,1140742
LOOP IND E DIST ATC COSM LTDA - 33.068.822/0001-63 Protocolo: 1141018
LOOP INDE DIST DE COSMETICOS LTDA - 33.068.822/0001-63 Protocolo: 1140927
LUBFIL DISTRIBUIDOR DE LUBRIFI - 27.385.973/0001-42 Protocolos: 1140994,1140995
MARIA DIEGINA GUIMARAES VILELA - 590.119.717-87 Protocolo: 1140736
MARIA ELZA DE LYRIO PENHA - 719.745.807-25 Protocolo: 1140974
MARIA JOSE CUSTODIO VIANNA - 263.918.538-19 Protocolo: 1140858
MARIA JOSE DA SILVA - 239.163.974-00 Protocolo: 1140973
MOISES RODRIGUES SALVINO, 448 - 084.729.827-26 Protocolo: 1140990
MTRADING COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD - 00.989.172/0008-06 Protocolos: 1140786,1140834
PANIFICADORA BALNEARIO LTDA - ME - 09.391.568/0001-55 Protocolo: 1140743
REMOCENTER REMOCOES E SERV. MEDICOS LTDA - 08.243.988/0003-93 Protocolo: 1140976
RHEMA TRANSPORTES LTDA - 08.321.108/0001-98 Protocolo: 1141058
ROBERTO BEZERRA SANTOS - 078.550.967-44 Protocolo: 1140850
V E M INDUSTRIAL EXPORTADORA SA - 35.969.294/0005-72 Protocolo: 1140857
VALERIA B. DOS SANTOS GOMES - 10.399.066/0001-50 Protocolo: 1140748
VALERIA BARBOSA DOS SANTOS GOMES - 096.847.237-09 Protocolo: 1140748
VAMBERTO FLAVIO DOS SANTOS - 005.428.377-90 Protocolos: 1140740,1140742
VIBMAR TRANSPORTES COLETIVOS LTDA - 36.374.247/0001-15 Protocolo: 1140820
WANDERSON RIBEIRO DA SILVA - 009.899.467-03 Protocolo: 1140747
WR LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 04.377.843/0001-62 Protocolo: 1140747
Por não ter sido possível encontrá-las, intimo-as para os fins de direito, e, não sendo atendida a presente até o dia 16 de Março de 2020, notifico-as do protesto. Serra, 13 de Março de 2020
ETELVINA ABREU DO VALLE RIBEIRO - Tabeliã e Oficiala
site: www.cartorioserra.com.br
Expediente: 09:00 às 18:00
Cartório do 1º Ofício da 1ª Zona - Serra - ES - Comarca da Capital
ELISABETH BERGAMI ROCHA
Oficiala e Tabeliã Acham-se neste Cartório, sito à Rua Major Pissarra, 196 - Centro - Serra - ES, CEP 29176-020,Telefone (27) 3064-7250, Horário de Atendimento das 09:00 as 18:00 hs, títulos de responsabilidade das seguintes pessoas:
NOME QUANT. TÍTULOS DOCUMENTOS
ANA LUCIA BARCANTE DE OLIVEIRAFERREIRA A 1 CPF: 109.271.887-75
AUTO SERVICO E PADARIA SOARES EIRELI 2 CNPJ: 31.732.681/0001-06
GUSTAVO BUZETTI GON 1 CPF: 120.125.497-30
KALU SHOW GRILL COMERCIO DE CARNES E VARIEDAD 1 CNPJ: 17.236.817/0001-66
LUBIANA LEITE DE LIMA 1 CNPJ: 30.893.851/0001-71
Por não ter sido possível encontrá-las, intimo-as para os devidos fins de direito, e, não sendo atendida a presente até o dia segunda-feira, 16 de março de 2020, notifica-as do protesto.
Serra, ES, sexta-feira, 13 de março de 2020.
ELISABETH BERGAMI ROCHA - Oficiala e Tabeliã