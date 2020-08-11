Arquivos & Anexos
Cartórios - 11/08/20
Cartórios
CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO REGISTRO GERAL DE IMÓVEIS E ANEXOS DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DA BARRA-ES Acham-se neste Cartório, sito Rua Capitão Antero Faria, 306 - Centro, Conceição da Barra - ES, título (s) de responsabilidade da (s) seguinte (s) pessoa (s): DANIELLA DA PAIXAO LISBOA - CPF: 119.908.867-60 BERNARDINO MAIA - CPF: 752.267.747-53 LUCIMARA LOPES LISBOA - CPF: 081.265.167-71 MARCO ANTONIO SENA - CPF: 217.342.916-72 RONALDO ARAUJO NORBIM - CPF: 938.081.197-72 MURILO ANDRADE LEMOS - CPF: 993.638.795-34 GUSTAVO ANDRADE GUERRA PEREIRA - CPF: 133.542.227-78 LUZIA ROSA DE OLIVEIRA - CPF: 072.514.507-20 FABRICIO CALDEIRA ALVES - CPF: 118.770.297-85 DOMINGAS RODRIGUES CALDEIRA - CPF: 125.107.287-92 EDVALDINA DOS SANTOS BARCELLOS - CPF: 792.220.217-20 OZIEL BITENCOURTH DE LIMA - CPF: 605.813.280-00 MOACYR CALMON FILHO - CPF: 702.025.178-10 PAULO APARECIDO DE MATOS - CPF: 041.838.838-57 MARINA DIAS - CPF: 109.051.127-25 EDIO PALHARES MONTEIRO - CPF: 455.656.786-68 LUZIANA BOTELHO QUEIROZ - CPF: 043.679.977-40 HUMBERTO FALCAO DOS SANTOS - CPF: 827.086.327-20 ELIO ALVES - CPF: 020.203.697-96 ADAURI DE ARAUJO - CPF: 008.521.556-20 ZILDA COSTA CONCEICAO - CPF: 017.181.547-55 FLAVIO DE JESUS SANTOS - CPF: 019.501.495-28 DANIEL PEREIRA SANTOS- CPF: 080.273.937-79 MARIANA ANDRADE GUERRA PEREIRA - CPF: 147.535.167-41 DIRCEU LACHES DA ROCHA - CPF: 614.932.528-87 JOYCE MAIA CARDOSO - CPF: 323.635.908-05 ADEMIR SEBASTIAO CALMON JUNIOR - CPF: 047.821.756-04 Por não ter sido possível encontrá-la (s), intimo-a (s) para os fins de direito, e não sendo atendida a presente até o dia 11 de agosto de 2020, notifico-a (s) do protesto. Conceição da Barra - ES, 10 de agosto de 2020. MARISTELA DE ALMEIDA SERRA Tabeliã