Cartórios - 11/03/20
Cartórios
CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO REGISTRO GERAL DE IMÓVEIS E ANEXOS DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DA BARRA-ES Acham-se neste Cartório, sito Rua Capitão Antero Faria, 306 - Centro, Conceição da Barra - ES, título (s) de responsabilidade da (s) seguinte (s) pessoa (s): MAGAZINE MIL PAPEIS EIRELI - CNPJ: 21.029.230/0001-53 Por não ter sido possível encontrá-la (s), intimo-a (s) para os fins de direito, e não sendo atendida a presente até o dia 11 de março de 2020, notifico-a (s) do protesto. Conceição da Barra - ES, 10 de março de 2020. MARISTELA DE ALMEIDA SERRA Tabeliã
Acham-se neste Cartório, sito à Av. Eudes Scherrer de Souza, 1350, Cep: 29165-680 - Laranjeiras, Serra - ES, Tel: (27) 3038-7900, títulos de responsabilidade das seguintes pessoas:
ADRIANA ROCHA DA SILVA - 08.999.511/0001-70 Protocolo: 1140590
ALEM MAR AUTO SERV PAD E LANCH LTDA - 36.396.505/0001-64 Protocolo: 1140575
ART PAO COMERCIO E INDUSTRIA EIRELI - 36.353.159/0001-37 Protocolo: 1140611
AVENIDA COMERCIO DE COLCHOES LTDA ME - 12.901.175/0001-59 Protocolo: 1140587
BETONPOXI ENGENHARIA LTDA - 03.382.783/0005-37 Protocolo: 1140403
BM BAR E RESTAURANTE LTDA - 04.039.666/0001-04 Protocolo: 1140609
C H C TRANSPORTES LTDA - 01.574.724/0001-01 Protocolos: 1140501,1140504
CLAUDIA VIEIRA - 114.421.687-73 Protocolo: 1140605
COMERCIAL RESISTENCIA LTDA - 14.055.183/0001-57 Protocolo: 1140606
DANUZA BRICIO - 027.605.027-40 Protocolo: 1140340
DJ PADARIA LTDA ME - 17.012.849/0001-88 Protocolo: 1140583
EDUARDO PIRES MOTTA - 124.700.647-67 Protocolo: 1140491
ELIETE F DA SILVA ME - 22.769.693/0001-14 Protocolo: 1140420
F3 PNEUS & RODAS LTDA - 14.730.241/0001-09 Protocolo: 1140615
GEISIANE HENRIQUE VIEIRA SOUZA - 30.093.903/0001-25 Protocolo: 1140366
JOSE MAXIMINO CHIABAI NETO ME - 07.365.150/0001-48 Protocolo: 1140577
JOSUE PEREIRA DE OLIVEIRA ME - 14.110.010/0001-94 Protocolo: 1140573
JULIANA DOS SANTOS VALLADARES 10679031782 - 27.401.927/0001-90 Protocolo: 1140321
LEMOS DOS SANTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PANI - 07.966.003/0001-23 Protocolo: 1140602
LOC APP LOCACOES DE VEICULOS LTDA - 24.637.867/0001-10 Protocolo: 1140601
LUCIANDRA GONCALVES AMANCIO - 35.570.461/0001-84 Protocolo: 1140359
LUZINETE DO ESPIRITO SANTO 76185877791 - 24.602.691/0001-61 Protocolos: 1140598,1140600
MARCELO BAUMAN - 896.383.607-04 Protocolo: 1140320
MARCIO DA SILVA LARANJA - 105.248.427-10 Protocolo: 1140377
MARCOS DE JESUS SILVA 13961545740 - 28.564.323/0001-27 Protocolo: 1140373
MDA OBRAS E SERVICOS LTDA - 04.096.955/0001-45 Protocolo: 1140586
MECPRO MANUTENCAO MONTAGEM E CONSTRUT - 20.428.151/0001-52 Protocolo: 1140347
MENDES OAKES COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - 18.969.498/0001-60 Protocolo: 1140569
MERI PIRES REIS ME - 08.681.333/0001-35 Protocolo: 1140581
MIL COISAS MOVEIS E UTILIDADES LTDA M - 10.521.897/0001-52 Protocolos: 1140345,1140355
MR ESTRUTURAS METALICAS EIRELI - 10.834.351/0001-51 Protocolos: 1140423,1140424
NEIDIMAR GOMES DA SILVA - 052.403.487-74 Protocolo: 1140336
P E S JOALHERIA LTDA ME - 10.813.354/0001-09 Protocolo: 1140580
PALOMA DOS SANTOS BARBOSA - 181.376.077-22 Protocolo: 1140364
PAO E VINHO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 04.500.495/0001-79 Protocolo: 1140597
R M FERREIRA MERCEARIA E COMERCIO EM GERAL EI - 28.759.136/0001-07 Protocolo: 1140596
RBF COMERCIO E SERVICOS LTDA ME - 05.389.733/0001-83 Protocolo: 1140588
RESTAURANTE VILA NOVA LTDA - 32.207.007/0001-75 Protocolo: 1140487
ROQUE POLONI - 472.082.797-72 Protocolo: 1140502
ROSEANE BONFIM XAVIER 78073111500 - 17.105.007/0001-70 Protocolo: 1140595
SAES IND E COM DE MAT ESPORTIVO LTDA ME - 08.869.970/0001-30 Protocolo: 1140574
SARA COMERCIO DE VIDROS LTDA - 09.608.502/0001-74 Protocolo: 1140578
SELP SERVICOS ELETROTECNICOS PROFISSIONAIS - 03.859.937/0001-05 Protocolo: 1140566
SEM NOME SORVETES EIRELI - 21.479.298/0001-34 Protocolo: 1140594
SEVEN PUBLICIDADE LTDA ME - 19.072.231/0001-39 Protocolos: 1140572,1140585
TINTAS IQUINE LTDA. - 09.722.463/0002-12 Protocolo: 1140548
UNISUDESTE CURSOS PREPARATORIOS EIRELI - 09.476.386/0001-87 Protocolo: 1140592
VERA LUCIA J.O. SILVA - 30.760.483/0001-93 Protocolo: 1140614
YOG FRUT FRANCHISING LTDA - 14.802.089/0001-14 Protocolo: 1140571
Por não ter sido possível encontrá-las, intimo-as para os fins de direito, e, não sendo atendida a presente até o dia 12 de Março de 2020, notifico-as do protesto. Serra, 11 de Março de 2020
ETELVINA ABREU DO VALLE RIBEIRO - Tabeliã e Oficiala
Cartório do 1º Ofício da 1ª Zona - Serra - ES - Comarca da Capital
ELISABETH BERGAMI ROCHA
Oficiala e Tabeliã Acham-se neste Cartório, sito à Rua Major Pissarra, 196 - Centro - Serra - ES, CEP 29176-020,Telefone (27) 3064-7250, Horário de Atendimento das 09:00 as 18:00 hs, títulos de responsabilidade das seguintes pessoas:
NOME QUANT. TÍTULOS DOCUMENTOS
A M S SERVICOS DE CONCRETAGEM LTDA 1 CNPJ: 09.619.259/0001-90
ACADEMIA ULTRA FITNESS LTDA ME 1 CNPJ: 18.551.709/0001-40
ADAO JOSE LEITE 1 CPF: 548.634.657-34
ALEX MAGGIONI 1 CPF: 015.483.747-41
ALPHA LOG TRANSPORTES E SERVI OS EIRELI 1 CNPJ: 23.264.408/0001-76
ANGELA ROSIMARI ALVES DE SOUZA PASSOS 1 CPF: 421.357.377-04
ARILDO DOS SANTOS ME 1 CNPJ: 18.472.013/0001-29
COMERCIAL DALMASCHIO LTDA 1 CNPJ: 00.698.433/0001-62
D J PIMENTA JUNIOR ME 1 CNPJ: 22.446.763/0001-01
DILZE MARIA SOBRINHO DE MOURA 1 CPF: 057.030.937-91
DOMINIO GESTAO DE CONDOMINIO LTDA 1 CNPJ: 13.571.449/0001-51
EDNA ROSENI BARCELLOS DA VITORIA 1 CPF: 000.721.757-96
ELISANGELA DA SILVA PEREIRA 1 CNPJ: 32.368.190/0001-90
FERNANDA C.M. ZAMPROGNO ME 1 CNPJ: 15.227.971/0001-46
GAVA E GAVA LTDA 1 CNPJ: 18.978.316/0001-18
GILCELHO MATIAS DOS SANTOS 1 CPF: 113.136.647-66
GILSON CAMPOS 01690878754 1 CNPJ: 33.344.062/0001-70
GM INSTALACOES LTDA ME 1 CNPJ: 11.796.157/0001-91
J C M DE OLIVEIRA SUPERMERCADO EIRELI 1 CNPJ: 15.661.544/0001-71
JEREMIAS LEMOS DOS SANTOS ME 1 CNPJ: 08.704.906/0001-07
KAROLINY MARQUES DA COSTA 1 CNPJ: 10.876.075/0001-94
LEONARDO VICTOR SANTOS DA SILVA 15094 1 CNPJ: 31.620.653/0001-05
M A REPARACAO AUTOMOTIVA LTDA ME 1 CNPJ: 08.891.535/0001-01
M&L PRESTADORA DE SERVICOS E PAVIMENTACAO LTD 1 CNPJ: 09.234.365/0001-55
MOISES NASCIMENTO LEAL EIRELI ME 1 CNPJ: 27.129.891/0001-37
NILSON DE ALMEIDA SIMIS EIRELI 1 CNPJ: 28.718.694/0001-16
NUTRIMAIS SUPERMERCADO LTDA 1 CNPJ: 08.335.930/0004-50
POLIANO DOS SANTOS SANTANA 2 CNPJ: 35.903.615/0001-02
POSTO DE SERVICOS SERRA LINDA LTDA 4 CNPJ: 02.923.967/0001-70
PREMIUM CALCADOS E CONFECCOES LTDA ME 1 CNPJ: 10.328.343/0001-33
R DOS SANTOS RODRIGUES SERVICOS DE SOLDA E C 1 CNPJ: 22.362.760/0001-81
ROSALINA GOMES DA SILVA MACHADO 12302972783 1 CNPJ: 20.855.867/0001-36
SOELI DOS SANTOS DELUNARDO MARTINS 1 CNPJ: 33.990.329/0001-04
VALDEMIR P GOMES ME 1 CNPJ: 14.201.606/0001-08
WEDSON FERREIRA 1 CPF: 008.895.906-64
WINDERSON LOOREZ MARTINS 1 CPF: 129.733.697-62
Por não ter sido possível encontrá-las, intimo-as para os devidos fins de direito, e, não sendo atendida a presente até o dia quinta-feira, 12 de março de 2020, notifica-as do protesto.
Serra, ES, quarta-feira, 11 de março de 2020.
ELISABETH BERGAMI ROCHA - Oficiala e Tabeliã