Cartórios - 10/03/2023

EDITAL Acha-se neste Cartório do 1º Ofício da Comarca de Mucurici-ES Notificação Extrajudicial de resposnsabilidade de AGUILAR JOSÉ PERTELE, inscrito no CPF sob nº 817.010.397-53 proprietário da Fazenda NSA I, situada neste Município de Mucurici-ES registrada na Matrículas 5109 e 5519, referente a DECLARAÇÃO DE RECONHECIMENTO E RESPEITO DE LIMITES DE IMÓVEL GEORREFERENCIADO Mttrículas 3341, 5526, 5527. Por não ter sido possível encontrá-lo pessoalmente ou na negativa em assinar a declaração apresentada, intimo-o para os fins de direito. Mucurici-ES, 08 de marco de 2023 Cartório 1º Ofício de Mucurici-ES Tabelião e Oficial JOSÉ FERREIRA DA SILVA