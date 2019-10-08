Cartórios - 08/10/19

Cartórios

CARTORIO "ADOLPHO SERRA" - 1º OFÍCIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA-ES Acham-se neste Cartório, sito Rua Capitão Antero Faria, 306 - Centro, Conceição da Barra-ES, título(s) de responsabilidade da (s) seguinte(s) pessoa(s): PINHEIROS COLODETTI AUTO PEÇAS LTDA - CNPJ: 07.549.219/0001-93 ALDAIR SOUZA SIQUEIRA ME - CNPJ: 06.051.125/0001-27 Por não ter sido possível encontrá-la(s), intimo-a(s) para os fins de direito, e não sendo atendida a presente até o dia 08 de Outubro de 2019, notifico-a(s) do protesto. Conceição da Barra-ES, 07 de Outubro de 2019. MARISTELA DE ALMEIDA SERRA TabeliãER PEREIRA E REPRES.ME - CNPJ: 31.462.055/0001-47 Protocolo: 1117889 MEGAFORT DIST IMP E EXP LTDA - CNPJ: 02.782.071/0003-80 Protocolos: 1117874, 1117916, 1117917, 1117902, 1117845, 1117855, 1117896 TRANSPORTES FATIMA LTDA (38853) - CNPJ: 22.432.769/0006-26 Protocolo: 1117828 CARTORIO DO 1º OFICIO DA 2ª ZONA DA SERRA Acham-se neste cartório, sito a Av. Eudes Scherrer de Souza, nº 1.350, Cep: 29165-680 - Laranjeiras, Serra - ES, Tel: (27) 3038-7954, títulos de responsabilidade das seguintes pessoas: Protesto Especial Falimentar MEGAFORT DIST IMP E EXP LTDA - CNPJ: 02.782.071/0003-80 Protocolos: 1117874, 1117916, 1117917, 1117902, 1117845, 1117855, 1117896 Por não ter sido possível encontrá-las, intimo-as para os fins de direito, e, não sendo atendida a presente até o dia 09 de Outubro de 2019, notifico-as do protesto. Serra, 07 de Outubro de 2019 ETELVINA ABREU DO VALLE RIBEIRO - Tabeliã e Oficiala site: www.cartorioserra.com.br Expediente: 09:00 às 18:00Cartório do 1º Ofício Registro Geral de Imóveis, Protesto de Títulos, Registro de Títulos, Documentos e Civis das Pessoas Jurídicas Acham-se neste Cartório do 1º de Afonso Cláudio, Av. Presidente Vargas, nº 46, Centro, Afonso Cláudio – ES, Tel: (27) 3735-3079, títulos de responsabilidade das seguintes pessoas: Devedor(es): ALEXANDRA MARIA DE JESUS, CPF nº 115.782.767-56 FABILEIA KLOSS SCHULZ, CPF nº 158.902.187-86 Por não ter sido possível encontrá-lo, intimo-o para os fins de direito, e, não sendo atendida a presente até o dia 08-10-2019, notifico-o do protesto. Afonso Cláudio – ES, 07 de outubro de 2019. IAMÊ PEIXOTO DORNELAS – Oficiala e TabeliãE D I T A L INTIMAÇÃO (S.F.I. – LEI 9.514 de 20/11/97) Dra. ETELVINA ABREU DO VALLE RIBEIRO, Oficiala e Tabeliã do Cartório do 1º Ofício 2ª Zona da Serra, Comarca da Capital, concursada e nomeada na forma da Lei, etc., vêm a requerimento de BANCO DO BRASIL S.A, nos termos do Art. 26 da Lei 9.514/97, INTIMAR o Sr. WALDIR FRANCISCO FILHO - CPF nº 015.261.317-06, proprietário do imóvel situado na Avenida Brasil, Apartamento 212, Bloco 01, Condomínio Residencial Top Life Serra Cancun, São Diogo II, Serra-ES, a fim de que compareçam a esta Serventia, NO PRAZO DE 15 DIAS, contados da presente publicação, para liquidar as prestações vencidas e as que se vencerem até a data do pagamento, acrescidas dos juros convencionais, as penalidades e os demais encargos contratuais, os encargos legais, previstos no parágrafo primeiro do citado artigo, sob pena de ser promovida a CONSOLIDAÇÃO DA PLENA PROPRIEDADE em nome do Credor Fiduciário BANCO DO BRASIL S.A. (CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO Nº 160.900.774, GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, datado de 27/05/2013 – Matricula do Imóvel nº 75955, Livro 2, desta Serventia). Esclarecemos que o pagamento deverá ser feito em cheque administrativo, nominal a BANCO DO BRASIL S.A, somando-se, o valor das parcelas vencidas, mais emolumentos referentes a intimação e as despesas com a publicação deste edital. A presente INTIMAÇÃO está sendo feita por Edital, em atendimento ao disposto no §4º do art. 26, da Lei 9.514/97, alterado pelo art. 103 da Lei 13.043/2014. Serra – ES, 08 de Outubro de 2019. ETELVINA ABREU DO VALLE RIBEIRO Oficiala e Tabeliã Horário de Funcionamento das 09:00 às 18:00h