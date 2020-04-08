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Cartórios - 08/04/20

Cartórios
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 abr 2020 às 01:01

Publicado em 08 de Abril de 2020 às 01:01

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Cartórios - 08/04/20

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Cartórios

EDITAL jornal O Cartório do 1º Oficio de Itaguaçu, por sua Oficiala Interina Fernanda Calmon Mantovanelli Monteiro, pelo presente faz saber A TODOS OS INTERESSADOS que JOÃO LÚCIO MENDES e NILZA MARIA ZANOTTI MENDES, protocolaram nesta Serventia, sob nº 25.483, em data de 27/11/2019, o pedido de RECONHECIMENTO E DECLARAÇÃO DA USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL EXTRAORDINÁRIA de imóvel medindo 161,65m2 (cento e sessenta e um e sessenta e cinco metros quadrados), perímetro 51,18 mls, localizado à Rua Avelino Montebeller, lote 25B, Quadra B, no bairro Florêncio Herzog, Itaguaçu/ES, cadastrado no Município com o n.° 01.01.076.0083.001, Registrado nesta Serventia na Matrícula nº 3.496, 2-M, apresentando para tal a documentação exigida pelo artigo 216-A, Incisos I a IV, da Lei 6.015/73. Pelo exposto, ficam todos os interessados no referido imóvel NOTIFICADOS do teor desta, e do prazo de 15 (quinze) dias a contar da publicação deste Edital, para apresentar ao Cartório de Registro de Imóveis de Itaguaçu, sito na Rua Coronel Marcondes de Souza, 304, Centro, Itaguaçu/ES, qualquer tipo de manifestação acerca do referido direito pretendido, devidamente assinada e com firma reconhecida, munido de documentos, presumindo-se a anuência em caso de não manifestação no prazo legal.

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