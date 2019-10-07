Publicado em 7 de outubro de 2019 às 00:00
- Atualizado há 6 anos
Tamanho de arquivo: 1mb
Cartórios - 07/10/19
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL Espírito Santo Cartório do 1º Ofício da 1ª Zona - Serra - ES - Comarca da Capital ELISABETH BERGAMI ROCHA Oficiala e Tabeliã Acham-se neste Cartório, sito à Rua Major Pissarra, 196 - Centro - Serra - ES, CEP 29176-020,Telefone (27) 3064-7250, Horário de Atendimento das 09:00 as 18:00 hs, títulos de responsabilidade das seguintes pessoas: NOME QUANT. TÍTULOS DOCUMENTOS AGIL EDIFICACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA 2 CNPJ: 21.111.675/0001-88 DANILZE FERREIRA DA SILVA 1 CPF: 493.523.937-91 INFINITY COMERCIO COMERCIO E SERVI OS 1 CNPJ: 31.594.490/0001-25 LEONARDO VICTOR SANTOS DA SILVA 1 CNPJ: 31.620.653/0001-05 MILLER DIAS DE AORIN ME 1 CNPJ: 13.635.411/0001-03 SANDRO JULIO LEITE 1 CNPJ: 24.273.186/0001-10 Por não ter sido possível encontrá-las, intimo-as para os devidos fins de direito, e, não sendo atendida a presente até o dia terça-feira, 8 de outubro de 2019, notifica-as do protesto. Serra, ES, segunda-feira, 7 de outubro de 2019. ELISABETH BERGAMI ROCHA - Oficiala e Tabeliã AM COSTA TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 05.586.925/0001-80 Protocolo: 1117714 ARLEIDE PIRES PRATES - CPF: 106.508.237-10 Protocolo: 1117779 DEBORA STUTZ DOS SANTOS - CPF: 125.283.228-10 Protocolo: 1117766 ELIZANGELA BRAGA - CPF: 102.659.047-73 Protocolo: 1117765 MEGAFORT DIST. IMP. E EXP. LTDA - CNPJ: 02.782.071/0003-80 Protocolo: 1117760 RAIMUNDO SERGIO DA SILVA ALMEIDA ME - CNPJ: 06.107.309/0001-61 Protocolo: 1117769 RRS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA-EPP - CNPJ: 18.899.804/0001-30 Protocolo: 1117801 SACHT SUPERMERCADOS EIRELI - CNPJ: 04.236.976/0001-19 Protocolo: 1117796 VANILTO MAGNANI DOS SANTOS 1167455274 - CNPJ: 31.041.545/0001-70 Protocolo: 1117784 CARTORIO DO 1º OFICIO DA 2ª ZONA DA SERRA Acham-se neste cartório, sito a Av. Eudes Scherrer de Souza, nº 1.350, Cep: 29165-680 - Laranjeiras, Serra - ES, Tel: (27) 3038-7954, títulos de responsabilidade das seguintes pessoas: Por não ter sido possível encontrá-las, intimo-as para os fins de direito, e, não sendo atendida a presente até o dia 08 de Outubro de 2019, notifico-as do protesto. Serra, 04 de Outubro de 2019 ETELVINA ABREU DO VALLE RIBEIRO - Tabeliã e Oficiala site: www.cartorioserra.com.br Expediente: 09:00 às 18:00 CARTORIO "ADOLPHO SERRA" - 1º OFÍCIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA-ES Acham-se neste Cartório, sito Rua Capitão Antero Faria, 306 - Centro, Conceição da Barra-ES, título(s) de responsabilidade da (s) seguinte(s) pessoa(s): ALDAIR SOUZA SIQUEIRA ME - CNPJ: 06.051.125/0001-27 ERMEZINA DA SILVA CARLOS - CPF: 725.953.027-87 ANGELA CIRILO DIAS - CNPJ: 17.848.058/0001-92 DROGARIA ZUTION E VILELA LTDA - CNPJ: 30.635.509/0001-71 Por não ter sido possível encontrá-la(s), intimo-a(s) para os fins de direito, e não sendo atendida a presente até o dia 07 de Outubro de 2019, notifico-a(s) do protesto. Conceição da Barra-ES, 04 de Outubro de 2019. MARISTELA DE ALMEIDA SERRA Tabeliã
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta
A Gazeta integra o