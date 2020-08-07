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Cartórios - 07/08/20

Cartórios
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 ago 2020 às 01:00

Publicado em 07 de Agosto de 2020 às 01:00

Arquivos & Anexos

Cartórios - 07/08/20

Tamanho do arquivo: 537kb
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Cartórios

CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO REGISTRO GERAL DE IMÓVEIS E ANEXOS DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DA BARRA-ES Acham-se neste Cartório, sito Rua Capitão Antero Faria, 306 - Centro, Conceição da Barra - ES, título (s) de responsabilidade da (s) seguinte (s) pessoa (s): CARLA FAUSTINO DO ESPIRITO SANTO - CNPJ: 32.310.514/0001-30 GUILHERME CASSIANO NASCIMENTO - CNPJ: 24.584.140/0001-12 Por não ter sido possível encontrá-la (s), intimo-a (s) para os fins de direito, e não sendo atendida a presente até o dia 07 de agosto de 2020, notifico-a (s) do protesto. Conceição da Barra - ES, 06 de agosto de 2020. MARISTELA DE ALMEIDA SERRA Tabeliã

CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DA COMARCA DE DOMINGOS MARTINS (ES) EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DULCINÉIA REGINA FALLER HOFFMAM, registradora subst. legal do CARTÓRIO DO CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO da Comarca de DOMINGOS MARTINS, Estado do Espírito Santo, por nomeação na forma da lei, etc, etc, Em cumprimento ao disposto no parágrafo 4º. Do Art. 26, da Lei no. 9.514/1997 e a requerimento, NOTIFICAR a Sra. KATIA REGINA STELZER PAGIOLA, para que no prazo de 15 (quinze) dias, a partir da terceira publicação deste edital, efetue o pagamento junto a este cartório, das parcelas vencidas do Contrato de Financiamento imobiliário descrito no R. 4-734 do livro 2, feito em 15/12/2013, registro este garantido por alienação fiduciária de um imóvel rural sito em Melgaço, deste município e Comarca de Domingos Martins-ES. A não purgação de mora dentro do referido prazo, poderá implicar na consolidação da propriedade em nome do Credor Fiduciário BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A  BANDES, conforme disposto no parágrafo 7º. Do Art. 26 da Lei 9.514/97. DADO E PASSADO na Cidade de Domingos Martins-ES, no dia 04 (quatro) de agosto de 2.020. Eu, ______________, registradora subst. legal, o digitei, o subscrevo, dou fé e assino em público e raso. ________________________________ - Registrador

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