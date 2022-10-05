Cartórios - 05/10/2022

Intimação (S.F.I LEI 9.514 DE 20/11/97) Eu, Rafaela Lopes Almeida Teixeira, Escrevente Autorizada do Cartório de 1º Ofício da Cidade e Comarca de Montanha – ES, nomeada na forma da Lei, etc., venho a requerimento da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, nos termos do Art. 26 da Lei 9.514/97, INTIMAR o Sra. NOHADYA CRULHE RODRIGUES, CPF/MF: 103.952.237-84, proprietária do Imóvel situado à Rua Antônio Martins Pinto, nº 57, Idelza T. Borgo, Município de Montanha - ES, Cep: 29890-000, a fim de que compareçam a esta Serventia, NO PRAZO DE 15 DIAS, contados da terceira e última publicação deste edital, para pagamento do valor das parcelas, mais emolumentos referente a intimação e as despesas com a publicação deste edital, SOB PENA DA CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE DO IMÓVEL da referida matrícula, na pessoa da credora, Caixa Econômica Federal (CEF). Contrato de Financiamento Imobiliário nº 844440542997, garantido por alienação fiduciária, firmado em 31/01/2014, na matrícula 5413, à folha 01, do Livro 2, neste Cartório de Montanha – ES. Se o devedor não efetuar a purga do débito no prazo previsto, a resposta deverá ser encaminhada ao Notificante, certificando o fato e os comprovantes das despesas realizadas. A presente INTIMAÇÃO está sendo feita por Edital, em virtude da devedora fiduciante NOHADYA CRULHE RODRIGUES, não ter sido localizada no endereço indicado. Montanha – ES, 28 de setembro de 2022. Rafaela Lopes Almeida Teixeira Escrevente Autorizada



CARTÓRIO “HEBER FONSECA” PRIMEIRO OFÍCIO Praça Pedro Vieira n° 19, São José do Calçado, ES EDITAL DE USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL Frederico Harley Fonseca Hewitt, Tabelião e Oficial do Registro de Imóveis Substituto da Comarca de São José do Calçado, Estado do Espírito Santo, nomeado na forma da lei, etc., FAZ PÚBLICO, para ciência dos interessados, em cumprimento ao disposto do Art. 216-A, §4º da Lei 6015/73, que foi prenotado nessa serventia, um pedido de reconhecimento extrajudicial de usucapião feito por FERNANDO SERGIO MARINS DA COSTA, brasileiro, aposentado, portador da Carteira de Identidade nº. 020.460.651-1-DETRAN-RJ e inscrito no CPF/MF sob o nº 178.006.847-68, natural do Rio de Janeiro-RJ, nascido aos 18 de janeiro de 1951, filho de Fernando Ferreira da Costa e Silvia Marins da Costa, casado no Cartório de São Gonçalo - RJ, conforme registro no LºB-42, fls. 417, sob nº 13986, em 07/01/1995, pelo regime de Comunhão Parcial de Bens, na vigência da Lei nº6.515/77, MARIA NILZA OLIVEIRA DA COSTA, brasileira, do lar, portadora da Carteira de Identidade nº 13367615-5-IFP-RJ e inscrita no CPF/MF sob nº 083.718.237-97, nascida em São José do Calçado-ES, aos 24 de maio de 1962, filha de Demeval Cezario de Oliveira e Argentina Conceição de Oliveira, residentes e domiciliados na Rua Hélio de Sá Viana, Centro, na cidade de São José do Calçado-ES, referente ao imóvel urbano situado à rua Hélio de Sá Viana, Loteamento Sebastião Evaristo Junior, São José do Calçado-ES, com área de 274,81m² (duzentos e setenta e quatro metros quadrados e oitenta e um decímetros quadrados). Começando pelo lado esquerdo, na confrontação com Manoel Jorge de Souza uma linha com 4,10 metros, seguida por outra linha com 0,10 metros e outra com 23,70 metros. Pelo fundo, na confrontação com Espólio de Cassilda Alves de Oliveira uma linha com 9,90 metros. Pelo lado direito, na confrontação com Ailton Antonio de Jesus uma linha com 27,80 metros. Pela frente, na confrontação com a Rua Hélio de Sá Viana uma linha com 9,80 metros que encontra o ponto de partida na confrontação com Manoel Jorge de Souza. As impugnações daqueles que se julgarem prejudicados quanto ao domínio do referido imóvel deverão ser apresentadas nesta serventia, dentro do prazo de 15 dias, contados da data desta publicação. São José do Calçado, 26 de setembro de 2022. Ass) Frederico Harley Fonseca Hewitt – Oficial Substituto do Registro de Imóveis.” O referido é verdade e dá fé. São José do Calçado, 26 de setembro de 2022 Frederico Harley Fonseca Hewitt - Oficial Substituto do Registro de Imóveis -

