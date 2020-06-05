Cartórios - 05/06/20

EDITAL DE INTIMAÇÃO RECONHECIMENTO EXTRAJUDICIAL DE USUCAPIÃO Vinícius Ribeiro Cazelli, Oficial Titular do Cartório do 1º Ofício de Registro Geral de Imóveis e Anexos da Comarca de Marataízes - ES, na forma da lei, etc..... FAZ SABER a tantos quantos este edital virem ou dele conhecimento tiverem, que tramita pedido de reconhecimento extrajudicial de usucapião neste Cartório do 1º Ofício de Registro Geral de Imóveis e Anexos da Comarca de Marataízes - ES, protocolo de n. 14.926, com os seguintes dados: Requerentes: Emilson de Almeida Brandão, CPF n. 027.696.447-00, CI. RG. n. 1.190.763 SPTC/ES, de 27/02/1992, filho de Sebastião Brandão e Anna de Almeida Brandão, nascido aos 09/07/1972 e sua esposa D. Aparecida Silva Simões Brandão, CPF n. 070.048.417-58, CI. RG. n. 4.032.631 SPTC/ES, de 12/08/2015, filha de Sebastião Marques Simões e Maria das Graças Silva Simões, nascida aos 30/03/1976, lavradores, brasileiros, casados pelo regime da comunhão parcial de bens, residentes e domiciliados na Rua Projetada, na localidade de Brejo dos Patos, zona rural deste Município de Marataízes - ES. Identificação do imóvel usucapiendo: Um terreno rural, situado na localidade de Brejo dos Patos, zona rural deste Município e Comarca de Marataízes - ES, sistema de coordenada: UTM - Datum: SIRGAS2000 - (N): 7668799 - (E): 305237, medindo a área total de 50.752,00 M², equivalente a 5,0752 hectares, sem benfeitorias nele existentes, cadastro no INCRA com a codificação n. 999.946.880.434-4, número do imóvel na Receita Federal - Nirf: 8.743.705-8, e cadastro ambiental rural - CAR do IDAF - n. 226142, título 46962/2017, datado de 15/03/2017. Matrícula do imóvel: Número 6.535 de ordem, do livro 2-1/Q, de Reg. Geral, de 28/12/1989 do Cartório do 1º Ofício de Registro Geral de Imóveis e Anexos da Comarca de Itapemirim - ES. Confrontantes: Sebastião Silva, CPF n. 488.096.167-15 e sua esposa D. Lezi Barbosa da Silva, CPF n. 826.720.247-15. Titulares de direitos reais do imóvel usucapiendo: Sebastião Silva, CPF n. 488.096.167-15 e sua esposa D. Lezi Barbosa da Silva, CPF n. 826.720.247-15; Maria José da Silva, CPF n. 526.418.567-00, solteira, maior; Amélia Josepha da Silva Nascimento e seu esposo Gerildo Batista do Nascimento, CPF n. 526.433.607-53; e Maria das Graças da Silva Simões, CPF n. 923.647.807-72 e seu esposo Sebastião Marques Simões, CPF n. 526.387.077-91. Titular de direito real hipotecário: Banco do Brasil S.A, sociedade de economia mista, com sede em Brasília, Capital Federal, por sua agência de Itapemirim - ES, inscrita no CNPJ/MF n. 00.000.000/0518-53, ou à sua ordem. Modalidade de usucapião: Usucapião Extraordinária. Tempo de posse alegados pelos requerentes: Mais de vinte (20) anos. Pelo presente edital de intimação, ficam intimados terceiros eventualmente interessados para se manifestarem ao pedido de usucapião, apresentando impugnação escrita diretamente neste Cartório do 1º Ofício de Registro Geral de Imóveis e Anexos da Comarca de Marataízes - ES, com as razões da sua discordância, no prazo de 15 (quinze) dias corridos após o transcurso de 60 (sessenta) dias desta publicação, ficam advertidos de que a não apresentação de impugnação no prazo previsto presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados pelos requerentes, sendo reconhecida a usucapião extrajudicial, com o competente registro conforme determina a Lei. Maiores informações sobre o pedido feito podem ser obtidas neste Cartório do 1º Ofício de Registro Geral de Imóveis e Anexos da Comarca de Marataízes - ES, situado na Rua Raimundo Lima, n. 32 - Bairro Areias Negras, na Barra do Itapemirim, telefone: 28 3532 3736, endereço eletrônico: [email protected], em Marataízes - ES. Dado e passado, neste Município e Comarca de Marataízes - E. Santo, aos dois dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte. O Oficial. Vinícius Ribeiro Cazelli.

CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO REGISTRO GERAL DE IMÓVEIS E ANEXOS DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DA BARRA-ES Acham-se neste Cartório, sito Rua Capitão Antero Faria, 306 - Centro, Conceição da Barra - ES, título (s) de responsabilidade da (s) seguinte (s) pessoa (s): DINAZAR SUELY NOVAIS DA SILVA - CNPJ: 27.921.876/0001-27 K A MEDEIROS CONEXAO X - CNPJ: 22.382.357/0001-14 Por não ter sido possível encontrá-la (s), intimo-a (s) para os fins de direito, e não sendo atendida a presente até o dia 05 de junho de 2020, notifico-a (s) do protesto. Conceição da Barra - ES, 04 de junho de 2020. MARISTELA DE ALMEIDA SERRA Tabeliã

