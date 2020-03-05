Cartórios - 05/03/20

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DALVA MARIA OLIVEIRA, Oficiala de Registro do 1º Ofício do Registro de Imóveis da Comarca de Marechal Floriano, nomeada pela Decisão / Ofício CMFE nº 0070/2020, em efetivo exercício em 22 de maio de 2019. FAZ SABER, a tantos quantos este virem ou dele conhecimento tiverem ou interessar possuir que foi protocolo nesta Serventia sob nº 10892, aos 09.09.2019, de acordo com o art. 216-A,§4º da Lei 6.015, de 31.12.1973, e art. 16 do Provimento nº 65, de 14.12.2017, foram apresentados a este Cartório por GUILHERME LANGA OLMO, empresário, nascido aos 10.06.1987, natural de São Mateus  ES, filho de Luiz Fernando Olmo e ElisaudeLanga Olmo, inscrito no CPF sob o nº 115.121.737/97, e portador da carteira nacional de habilitação nº 03670847785, expedida pelo DETRAN/ES, em 17.07.2015; casado no regime de comunhão parcial de bens comJOSIANE DE ALMEIDA OLMO, empresária, nascida aos 01.03.1985, natural de São Mateus  ES, filha de LuzemarBartholomeu de Almeida e JoventinaThemoteo de Almeida, inscrita no CPF sob o nº 100.606.727/22, e portadora da carteira nacional de habilitação nº 04266939439, expedida pelo DETRAN/ES, em 28.03.2017; ambos brasileiros, casados no Cartório Genelhu  São Gabriel da Palha  ES, em 30.07.2010, residentes e domiciliados à Rua David Canal, s/n, Apto 302, Centro, Marechal Floriano, Espírito Santo  CEP  29255-000, endereço eletrônico: [email protected], para exame dos interessados, Ata Notarial, Requerimento, planta e demais documentos relativos ao processo de USUCAPIÃO EXTRAJUDICIALde terra urbana, situada em Alto Marechal, Distrito da Sede, Município de Marechal Floriano, Espírito Santo; medindo 1.947,58 m² (Um mil, novecentos e quarenta e sete metros e cinquenta e oito decímetros quadrados), e perímetro de 186,39 metros lineares; confrontando-se ao Norte com imóveis pertencentes a Inimahbravin Ponche e Carlos Alberto Lessa, ao Sul com a Estrada, a leste com imóveis pertencente a Carlos Alberto Lessa e Juliano Lippaus e a Oeste com imóvel pertencente a InimahBravin Ponche , a qual foi apresentada documentos comprobatórios de posse superior a 22 (Vinte e dois) ANOS, e que o referido imóvel pertence em sua totalidade a ADEVALDO PEREIRA DOS SANTOS, adquiriu(ram) os direitos e a posse sobre o imóvel por contrato tácito/verbal, firmado com ALTAIR MEDEIROS, no exercício do ano 1998 (mil novecentos e noventa e oito); mansa e pacificamente, sem interrupção e nem oposição de terceiros; que os devidos documentos permanecerão para exames dos interessados a disposição nesta Serventia. Assim sendo, ficam intimados terceiros eventualmente interessados e titulares de direitos reais e de outros direitos em relação ao pedido, para que apresentem impugnação escrita perante a Oficiala de Registro de Imóveis no Cartório de 1º Oficio localizado à Avenida Arthur Haese, 750, Vale das Palmas, Marechal Floriano  Espírito Santo, CEP 29255-000, não sendo necessária assistência de um advogado, com as razões de sua discordância em até 15 (quinze) dias corridos a contar da publicação deste, ciente de que, caso não contestado presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados pelos Requerentes, sendo reconhecida a usucapião extrajudicial, com o competente registro conforme determina a Lei. E, para que chegue ao conhecimento de todos aqueles eventualmente interessados e para que no futuro ninguém possa alegar ignorância, expediu-se o presente edital. Marechal Floriano  Espírito Santo 27 de fevereiro de 2020. DALVA MARIA OLIVERA Oficiala de Registro

Acham-se neste Cartório, sito à Av. Eudes Scherrer de Souza, 1350, Cep: 29165-680 - Laranjeiras, Serra - ES, Tel: (27) 3038-7900, títulos de responsabilidade das seguintes pessoas: FANTONI EMPREENDIMENTOS ALIM LTDA M - 16.888.502/0001-30 Protocolo: 1139081 FARMACIA BRAUNA EIRELI - 22.769.693/0001-14 Protocolos: 1139115,1139122 FRAN ELETROMECANICA LTDA - 03.050.990/0002-41 Protocolo: 1139088 L.J. DA SILVA DIST EIRELI EPP - 08.355.660/0003-69 Protocolos: 1139075,1139076,1139079,1139080,1139082,1139084,1139086 LALITA PERSONALIZADOS - 34.653.484/0001-90 Protocolo: 1139065 LORENA BERTRANDE COSTA - 143.219.037-77 Protocolo: 1139063 LUBFIL DISTRIBUIDOR DE LUBRIFICANTES E FILTRO - 27.385.973/0001-42 Protocolos: 1139102,1139103 MARILEIDE RODRIGUES PORTO DO CARMO - 108.907.897-89 Protocolo: 1139121 MCR TRANSPORTE LTDA - 33.161.392/0001-20 Protocolo: 1139085 Por não ter sido possível encontrá-las, intimo-as para os fins de direito, e, não sendo atendida a presente até o dia 6 de Março de 2020, notifico-as do protesto. Serra, 5 de Março de 2020 ETELVINA ABREU DO VALLE RIBEIRO - Tabeliã e Oficiala site: www.cartorioserra.com.br Expediente: 09:00 às 18:00



CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO REGISTRO GERAL DE IMÓVEIS E ANEXOS DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DA BARRA-ES Acham-se neste Cartório, sito Rua Capitão Antero Faria, 306 - Centro, Conceição da Barra - ES, título (s) de responsabilidade da (s) seguinte (s) pessoa (s): S W R TRANSPORTES LTDA ME - CNPJ: 08.175.122/0001-20 Por não ter sido possível encontrá-la (s), intimo-a (s) para os fins de direito, e não sendo atendida a presente até o dia 05 de março de 2020, notifico-a (s) do protesto. Conceição da Barra - ES, 04 de março de 2020. MARISTELA DE ALMEIDA SERRA Tabeliã

