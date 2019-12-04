Cartórios - 04/12/19

Cartório do 1º Ofício Registro Geral de Imóveis, Protesto de Títulos, Registro de Títulos, Documentos e Civis das Pessoas Jurídicas Acham-se neste Cartório do 1º de Afonso Cláudio, Av. Presidente Vargas, nº 46, Centro, Afonso Cláudio  ES, Tel: (27) 3735-3079, títulos de responsabilidade das seguintes pessoas: Devedor(es): ADEILSON FERREIRA NASCIMENTO, CPF nº 842.769.836-49 Por não ter sido possível encontrá-lo, intimo-o para os fins de direito, e, não sendo atendida a presente até o dia 03-12-2019, notifico-o do protesto. Afonso Cláudio  ES, 03 de dezembro de 2019. IAMÊ PEIXOTO DORNELAS  Oficiala e Tabeliã GILDO SILVA CAMPOS - CPF: 159.435.597-52 Protocolo: 1124430 KLENIA RAQUEL LAUDELINO DE SOUZA - CNPJ: 31.023.843/0001-37 Protocolo: 1124366 CARTORIO DO 1º OFICIO DA 2ª ZONA DA SERRA Acham-se neste cartório, sito a Av. Eudes Scherrer de Souza, nº 1.350, Cep: 29165-680 - Laranjeiras, Serra - ES, Tel: (27) 3038-7954, títulos de responsabilidade das seguintes pessoas: Protesto Especial Falimentar ALLIED TECNOLOGIA SA - CNPJ: 20.247.322/0065-01 Protocolo: 1124409 Por não ter sido possível encontrá-las, intimo-as para os fins de direito, e, não sendo atendida a presente até o dia 05 de Dezembro de 2019, notifico-as do protesto. Serra, 03 de Dezembro de 2019 ETELVINA ABREU DO VALLE RIBEIRO - Tabeliã e Oficiala site: www.cartorioserra.com.br Expediente: 09:00 às 18:00 Cartório do 1º Ofício da 1ª Zona - Serra - ES - Comarca da Capital ELISABETH BERGAMI ROCHA Oficiala e Tabeliã Acham-se neste Cartório, sito à Rua Major Pissarra, 196 - Centro - Serra - ES, CEP 29176-020,Telefone (27) 3064-7250, Horário de Atendimento das 09:00 as 18:00 hs, títulos de responsabilidade das seguintes pessoas: NOME QUANT. TÍTULOS DOCUMENTOS C. A. FERREIRA - OTICA CRISTAL 1 CNPJ: 30.054.313/0001-93 NELIO MARCOS PEREIRA DE QUEIROZ 1 CPF: 493.620.707-15 Por não ter sido possível encontrá-las, intimo-as para os devidos fins de direito, e, não sendo atendida a presente até o dia quinta-feira, 5 de dezembro de 2019, notifica-as do protesto. Serra, ES, quarta-feira, 4 de dezembro de 2019. ELISABETH BERGAMI ROCHA - Oficiala e Tabeliã