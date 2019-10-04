Cartórios - 04/10/19

Publicado em 4 de outubro de 2019 às 00:00
Cartórios
02 EDITAIS DE PROTESTO - 04/10/2019 Caixa de entrada x Cartório Adolpho Serra - 1º Ofício 15:53 (há 1 hora) para eu Boa tarde! Segue abaixo edital(is) para ser(em) publicado(s) DIA 04/10/2019. CARTORIO "ADOLPHO SERRA" - 1º OFÍCIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA-ES Acham-se neste Cartório, sito Rua Capitão Antero Faria, 306 - Centro, Conceição da Barra-ES, título(s) de responsabilidade da (s) seguinte(s) pessoa(s): MARIANA SILVANO - CPF: 054.915.969-06 GRAZIELE CARVALHO DE ARAUJO- CPF: 436.671.018-80 Por não ter sido possível encontrá-la(s), intimo-a(s) para os fins de direito, e não sendo atendida a presente até o dia 04 de Outubro de 2019, notifico-a(s) do protesto. Conceição da Barra-ES, 03 de Outubro de 2019. MARISTELA DE ALMEIDA SERRA Tabeliã Att; Lucélia A. Usberti de Souza Cartório do 1º Ofício "Adolpho Serra" R:Capitão Antero Faria, nº 306 - Centro, Cx.P:12 Conceição da Barra-ES (27)3762-1187 (27)9.8895-1480 DUERRE PRODUTOS E PRODUCOES LTDA ME - CNPJ: 14.976.890/0001-86 Protocolo: 1117580 GLEICIO GUERRA SILVA - CPF: 045.686.197-18 Protocolo: 1117621 JOSINALVA OLIVEIRA REIS - CPF: 007.981.250-39 Protocolos: 1117640, 1117644 KS CONSTRUTORA EIRELI - CNPJ: 31.638.288/0001-58 Protocolo: 1117706 LOOP IND E DIST ATAC DE COSMETICOS LTDA - CNPJ: 33.068.822/0001-63 Protocolo: 1117594 MEGAFORT DIST. E IMP. E EXP. L - CNPJ: 02.782.071/0003-80 Protocolos: 1117658, 1117665, 1117676, 1117678, 1117681, 1117683, 1117686, 1117687, 1117688, 1117689, 1117690, 1117694, 1117697, 1117698, 1117701, 1117702, 1117692, 1117705, 1117695 CARTORIO DO 1º OFICIO DA 2ª ZONA DA SERRA Acham-se neste cartório, sito a Av. Eudes Scherrer de Souza, nº 1.350, Cep: 29165-680 - Laranjeiras, Serra - ES, Tel: (27) 3038-7954, títulos de responsabilidade das seguintes pessoas: Por não ter sido possível encontrá-las, intimo-as para os fins de direito, e, não sendo atendida a presente até o dia 07 de Outubro de 2019, notifico-as do protesto. Serra, 03 de Outubro de 2019 ETELVINA ABREU DO VALLE RIBEIRO - Tabeliã e Oficiala site: www.cartorioserra.com.br Expediente: 09:00 às 18:00 A/C OPEC. FAX 3321-8654 CARTORIO 1o. OFICIO - 1a. ZONA DE VILA VELHA Acham-se neste Cartório do 1o. Oficio - 1a. Zona, Avenida Antônio Gil Veloso, 1998, Praia da Costa, Vila Velha, títulos de responsabilidade das seguintes pessoas: ALEXANDRE PERIN CPF 006.312.979/52 ANA CAROLINA BARBOSA COZER CPF 178.821.307/61 ANA VITORIA SILVA LEANDRO CPF 163.087.247/42 BIS DISTRIBUIDORA DE FRIOS LTD CNPJ 23.741.310/0001-62 BIS DISTRIBUIDORA DE FRIOS LTD CNPJ 23.741.310/0001-62 BIS DISTRIBUIDORA DE FRIOS LTDA CNPJ 23.741.310/0001-62 BRASILBOX COMERCIO ELETRONICO LTDA CNPJ 32.951.027/0001-56 EDUARDO WERNECK MACHADO MARCAL CPF 073.170.807/56 FLAVIANA SANTOS SALES CPF 018.655.187/86 FRANCISCO ELIDOMAR DE ANDRADE TEIXEIRA CPF 591.171.843/04 FRANCO BORTOLUZZI FILHO CPF 005.396.327/08 HELLEN JULIA MAGALHAES NUNES CPF 121.953.926/06 INGRID OLIVEIRA FONSECA CPF 136.273.147/19 J C COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS CNPJ 11.683.215/0001-70 JOAO MIGUEL MALTA DANTAS CPF 031.147.787/98 LOURDES NERI CPF 328.077.327/04 LOURDES NERI CPF 328.077.327/04 LOURDES NERI CPF 328.077.327/04 LUSSENY DE ALMEIDA CPF 998.014.777/68 LUSSENY DE ALMEIDA CPF 998.014.777/68 MANOEL ALVES DA SILVA CPF 126.224.946/53 MANOEL ALVES DA SILVA CPF 126.224.946/53 MANOEL DA CONCEICAO PEREIRA CPF 282.810.807/44 MANOEL DA CONCEICAO PEREIRA CPF 282.810.807/44 MANOEL DA CONCEICAO PEREIRA CPF 282.810.807/44 MANOEL DA CONCEICAO PEREIRA CPF 282.810.807/44 MARCELO GARCIA RIBEIRO CPF 043.673.697/73 MARCELO GARCIA RIBEIRO CPF 043.673.697/73 MAYCON AVANCE ALVES CNPJ 29.700.018/0001-88 PEGGY LIE ENGELHARDT HATADA CPF 103.693.757/77 RALLYANE FERREIRA DO NASCIMENTO CAMARA CPF 054.918.597/61 RESTAURANTE PERFEITO SABOR LTDA CNPJ 31.707.580/0001-85 SARA COUTO DA SILVA SOUZA CPF 121.113.887/93 SOMAR LOGISTICA LTDA CNPJ 11.365.498/0001-02 TEODA LUCIA PAULA NUNES LARANJA CPF 111.460.617/06 Por não ter sido possível encontrá-las intimo-as para os fins de direito, e, não sendo atendida a presente ate o dia 07/10/19 notifico-as do protesto. Vila Velha-ES, 03 de outubro de 2019 RENATA CRISTINA DE OLIVEIRA SANTOS AOKI –Tabeliã Cartório do 1º Ofício da 1ª Zona - Serra - ES - Comarca da Capital ELISABETH BERGAMI ROCHA Oficiala e Tabeliã Acham-se neste Cartório, sito à Rua Major Pissarra, 196 - Centro - Serra - ES, CEP 29176-020,Telefone (27) 3064-7250, Horário de Atendimento das 09:00 as 18:00 hs, títulos de responsabilidade das seguintes pessoas: NOME QUANT. TÍTULOS DOCUMENTOS ANGELO MOREIRA DA SILVA JUNIOR 2 CNPJ: 30.677.413/0001-76 GENESI ALVES BASTOS 1 CPF: 674.115.177-04 GREGORIO JUNIOR - INTERNET E SERVC 1 CNPJ: 11.492.990/0001-49 Por não ter sido possível encontrá-las, intimo-as para os devidos fins de direito, e, não sendo atendida a presente até o dia segunda-feira, 7 de outubro de 2019, notifica-as do protesto. Serra, ES, sexta-feira, 4 de outubro de 2019. ELISABETH BERGAMI ROCHA - Oficiala e Tabeliã
