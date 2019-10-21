Publicado em 21 de outubro de 2019 às 00:00
- Atualizado há 6 anos
Tamanho de arquivo: 1mb
Cartório - 21/10/19
Acham-se neste Cartório, sito à Rua Major Pissarra, 196 - Centro - Serra - ES, CEP 29176-020,Telefone (27) 3064-7250, Horário de Atendimento das 09:00 as 18:00 hs, títulos de responsabilidade das seguintes pessoas: NOME QUANT. TÍTULOS DOCUMENTOS C.O.C. DE PAULA CONSTRUCAO EM GERAL ME 1 CNPJ: 15.068.587/0001-48 CHAVES INDUSTRIA COMERCIO DE MOVEIS E SERVIC 1 CNPJ: 02.353.524/0001-91 CLEIDSON VIEIRA 1 CPF: 039.244.427-54 CMG-CONSTRUBEM LTDA - ME 1 CNPJ: 12.711.447/0001-58 CONSTRUTORA GRATIVOL LTDA ME 1 CNPJ: 12.356.201/0001-05 CREUMAR PEREIRA DA FONSECA 1 CPF: 099.826.526-80 DEIVISON DE SOUZA CUNHA ME 1 CNPJ: 12.375.058/0001-07 GEDIEL LOPES FEITOSA ME 1 CNPJ: 05.746.415/0001-22 JD MONTAGENS LTDA ME 1 CNPJ: 08.945.312/0001-80 JEFERSON MIRANDA DOMINGOS ME 1 CNPJ: 15.516.885/0001-53 JK SERVICOS E COMBATE A INCENDIO LTDA ME 1 CNPJ: 14.911.670/0001-74 JM RESTAURANTE RECANTO DA PRAIA LTDA ME 1 CNPJ: 06.131.354/0001-51 JOAO BATISTA DOS SANTOS NETO ME 1 CNPJ: 14.468.472/0001-88 JONAS ALMEIDA 1 CPF: 181.327.057-00 LITORAL RESTAURANTE LTDA ME 1 CNPJ: 13.301.340/0001-02 MERCEDES COUTINHO FERNANDES 1 CPF: 042.234.247-50 MONTES CLAROS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA 1 CNPJ: 12.462.405/0001-20 R R CONSTRUTORA LTDA 1 CNPJ: 05.081.106/0001-80 RESIDENCIAL PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - ME 1 CNPJ: 14.675.510/0001-73 T&B CONSTRUTORA LTDA ME 1 CNPJ: 03.200.230/0001-92 WA - CARIOCA CONSTRUCOES LTDA ME 1 CNPJ: 14.310.810/0001-59 Y.I.J.R. CONTATOS LTDA - ME 1 CNPJ: 04.596.983/0001-21 Por não ter sido possível encontrá-las, intimo-as para os devidos fins de direito, e, não sendo atendida a presente até o dia terça-feira, 22 de outubro de 2019, notifica-as do protesto. Serra, ES, segunda-feira, 21 de outubro de 2019. ELISABETH BERGAMI ROCHA - Oficiala e Tabeliã A B DO NASCIMENTO ME - CNPJ: 08.631.943/0001-24 Protocolo: 1119261 A.P.DA SILVA CONSTRUCAO - CNPJ: 10.915.374/0001-90 Protocolo: 1119324 A.U.M. SERVICOS E MARQUETES LTDA - ME - CNPJ: 08.004.694/0001-47 Protocolo: 1119249 AJA-CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA-ME - CNPJ: 13.861.545/0001-34 Protocolo: 1119248 AJB SERVICOS LTDA - CNPJ: 05.780.681/0001-71 Protocolo: 1119302 AKLA INDUSTRIA DE COSMETICOS - CNPJ: 01.470.165/0001-90 Protocolo: 1119189 ANDREIA LUCIA DOS SANTOS VITALLI - CNPJ: 15.522.590/0001-90 Protocolo: 1119284 ANGELUZ COMERCIAL E SERVICOS LTDA - CNPJ: 04.080.993/0001-00 Protocolo: 1119280 AR & GAS - SYSTEMS E COMERCIO LTDA - CNPJ: 07.503.076/0002-60 Protocolo: 1119332 ART CHURRASQUEIRAS LTDA - CNPJ: 10.931.532/0001-04 Protocolo: 1119327 AUTOHIDROS ENGENHARIA LTDA - ME - CNPJ: 09.607.226/0001-20 Protocolo: 1119320 BARCELOS PRESTACAO DE SERVICOS INDUSTRIAIS L - CNPJ: 09.537.472/0001-52 Protocolo: 1119334 BARREIRO DE ALMEIDA CONSTRUCOES E MONTAGENS - CNPJ: 02.180.389/0001-20 Protocolo: 1119269 C T F CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA-ME - CNPJ: 03.553.677/0001-45 Protocolo: 1119279 CARLOS A. XAVIER CONCEICAO-ME - CNPJ: 11.042.407/0001-06 Protocolo: 1119313 COMMAT COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - CNPJ: 73.390.478/0003-00 Protocolo: 1119308 CONSTRUTIVA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - CNPJ: 02.451.067/0001-78 Protocolo: 1119275 CONSTRUTORA CAVIUNA LTDA ME - CNPJ: 06.341.276/0001-10 Protocolo: 1119307 CONSTRUTORA DEBORA LTDA - CNPJ: 07.015.147/0001-02 Protocolo: 1119310 CONTEPE ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 04.189.724/0001-86 Protocolo: 1119250 CRIATIVA SERVICOS LTDA - CNPJ: 36.385.771/0001-91 Protocolo: 1119265 D.M. SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA-ME - CNPJ: 13.793.323/0001-21 Protocolo: 1119245 DALCEMAR GONCALVES DOS SANTOS CAETANO - CPF: 009.844.807-22 Protocolo: 1119342 DISTRIBUIDORA MG LTDA - CNPJ: 31.288.483/0001-03 Protocolo: 1119126 DJALMA ALVES DOS SANTOS ME - CNPJ: 15.063.422/0001-83 Protocolo: 1119286 DMG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP - CNPJ: 03.566.468/0001-36 Protocolo: 1119294 EDISON ZAMBRONI FILHO ME - CNPJ: 07.776.284/0001-51 Protocolo: 1119257 EMPORIO DA BORRACHA COMERCIAL LTDA ME - CNPJ: 11.010.555/0001-30 Protocolo: 1119321 EPC ENGENHARIA PROJETO E CONSULTORIA S/A - CNPJ: 16.593.410/0001-23 Protocolo: 1119266 ESCALA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 04.088.180/0001-66 Protocolo: 1119258 EUROBRAVIN LOCACOES DE MAQUINAS EIRELI - CNPJ: 05.462.641/0001-81 Protocolo: 1119304 F.A. DAMIANI INSTALACOES E SERVICOS LTDA - M - CNPJ: 02.371.158/0001-01 Protocolo: 1119268 G L M REFEICOES LTDA ME - CNPJ: 11.239.058/0001-09 Protocolo: 1119318 GOFER INSTALACOES E MANUTENCOES LTDA ME - CNPJ: 09.249.609/0001-73 Protocolo: 1119337 IBESP SERVICOS E MANUTENCAO LTDA ME - CNPJ: 10.806.874/0001-94 Protocolo: 1119323 IGR DE CRISTO PENT NO BRASIL - CNPJ: 18.484.933/0001-67 Protocolo: 1119176 INSEPA INDUSTRIA SERRANA DE PAPEL LTDA - CNPJ: 11.002.691/0001-89 Protocolo: 1119338 INSTALADORA UNIAO LTDA - CNPJ: 27.410.117/0001-08 Protocolo: 1119333 J.VALTER COMERCIO CONSTRUCAO E REFORMAS LTDA - CNPJ: 39.319.876/0001-30 Protocolo: 1119270 J.VEIGA ENGENHARIA LTDA ME - CNPJ: 03.277.518/0001-65 Protocolo: 1119282 JET ANDAIMES E MONTAGENS LTDA EPP - CNPJ: 10.957.966/0001-75 Protocolo: 1119326 JF COBERTURAS LTDA ME - CNPJ: 14.103.273/0001-76 Protocolo: 1119247 JOAO BATISTA SOBREIRA PRUCOLI ME - CNPJ: 14.068.937/0001-03 Protocolo: 1119244 KATIA CILENE SOARES LOUREIRO MENDONCA - ME - CNPJ: 01.564.880/0001-91 Protocolo: 1119267 LAVINIA ALAIR VERVLOET - CPF: 043.593.097-40 Protocolo: 1119346 LOCTOPOG - TERRAPLENAGEM E TOPOGRAFIA LTDA - - CNPJ: 03.927.067/0001-64 Protocolo: 1119253 LORENA F.A.F.SANTIAGO-RECOLEO E.S.COLETA E R - CNPJ: 14.772.100/0001-40 Protocolo: 1119293 LUCIO FABIO CORREIA - CPF: 082.673.857-54 Protocolo: 1119154 M & M LOCACOES PARA EVENTOS LTDA EPP - CNPJ: 08.984.203/0001-71 Protocolo: 1119260 M J SANTOS DUARTE ME - CNPJ: 14.736.891/0001-53 Protocolo: 1119295 M S QUINTINO - CNPJ: 00.462.790/0003-99 Protocolo: 1119259 M.C.O DE MIRANDA TELHADOS COLONIAIS E CHURRA - CNPJ: 16.956.760/0001-07 Protocolo: 1119283 MACROCELL CELULARES LTDA ME - CNPJ: 08.357.192/0001-08 Protocolo: 1119255 MAKTUB COMERCIO E SERVICOS LTDA ME - CNPJ: 40.207.599/0001-53 Protocolo: 1119306 MARCO AURELIO SANTOS GUIMARAES ME - CNPJ: 14.002.049/0001-98 Protocolo: 1119246 MDA - OBRAS E SERVICOS LTDA EPP - CNPJ: 04.096.955/0001-45 Protocolo: 1119301 MEGAFORT DISTRIBUIDORA IMP.EXP.LTDA - CNPJ: 02.782.071/0003-80 Protocolo: 1119237 MELCA CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA EPP - CNPJ: 04.393.879/0001-30 Protocolo: 1119274 MENDONCA & OLIVEIRA CASA DE MASSAS LTDA - CNPJ: 13.054.787/0001-16 Protocolo: 1119289 MOBIL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA ME - CNPJ: 14.868.508/0001-10 Protocolo: 1119287 NAVARRO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME - CNPJ: 08.722.814/0001-41 Protocolo: 1119299 NESTORIO SANTOS - CPF: 117.837.967-15 Protocolo: 1119222 NETOR CONSTRUGUES LTDA ME - CNPJ: 14.723.686/0001-53 Protocolo: 1119296 NEW CLIME REFRIGERACAO E COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 02.486.263/0001-88 Protocolo: 1119271 OCEAN - CONSULTORIA E TREINAMENTO INDUSTRIAL - CNPJ: 11.073.084/0001-00 Protocolo: 1119312 P.C. DE SOUZA MATOS - CNPJ: 10.727.281/0001-32 Protocolo: 1119329 PAULO NASCIMENTO DOS SANTOS ME - CNPJ: 10.698.933/0001-58 Protocolo: 1119328 PAULO SERGIO FERREIRA - CPF: 997.661.677-53 Protocolo: 1119340 PERFURAVIX LOCACOES E SERVICOS LTDA ME - CNPJ: 14.210.474/0001-72 Protocolo: 1119292 PREST SERVICE LTDA - CNPJ: 03.596.282/0001-20 Protocolo: 1119278 PRO-SG SERVICOS LTDA - ME - CNPJ: 12.306.020/0001-74 Protocolo: 1119330 RB SERVICE LOG CARGA E DESCARGA EIRELI - CNPJ: 28.185.527/0001-57 Protocolo: 1119297 RBR COMERCIO EM GERAL LTDA ME - CNPJ: 13.240.548/0001-50 Protocolo: 1119291 RCB RESTAURANTE COLETIVO LTDA EPP - CNPJ: 06.123.816/0001-99 Protocolo: 1119305 RCB RESTAURANTE COLETIVO LTDA EPP - CNPJ: 06.123.816/0002-70 Protocolo: 1119316 REAL FLORESTA LTDA - CNPJ: 12.383.622/0001-25 Protocolo: 1119335 REAL NUTRI INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS - CNPJ: 01.500.038/0001-96 Protocolo: 1119273 RECOPY REPRODUCOES LTDA ME - CNPJ: 08.312.475/0001-25 Protocolo: 1119251 RESTAURANTE ESTRELA EIRELI ME - CNPJ: 15.412.177/0001-72 Protocolo: 1119285 ROSANA NASCIMENTO PEREIRA - CPF: 121.590.357-00 Protocolo: 1119223 RTE RESTAURANTE COLETIVO LTDA - EPP - CNPJ: 10.713.664/0002-32 Protocolo: 1119315 SEG TEC SEGURANCA TECNOLOGICA E SERVICOS LTD - CNPJ: 11.886.596/0001-95 Protocolo: 1119336 SERRAMAR MARMORES E GRANITOS LTDA - CNPJ: 05.782.175/0001-11 Protocolo: 1119256 SHOPPING DOS TELHADOS LTDA - ME - CNPJ: 07.097.059/0001-99 Protocolo: 1119252 TIAGO FERNANDES DOS SANTOS ME - CNPJ: 12.478.412/0001-10 Protocolo: 1119331 TOMAZELLI ENGENHARIA COMERCIO E PLANEJAMENTO - CNPJ: 35.971.142/0001-80 Protocolo: 1119277 TRUCK TIRE PNEUS LTDA ME - CNPJ: 36.359.081/0001-68 Protocolo: 1119298 W.S.A. WORLD SISTEMAS E AUTOMAC?O LTDA - CNPJ: 11.141.242/0001-11 Protocolo: 1119311 WG SEGURANCA LTDA ME - CNPJ: 07.293.526/0001-56 Protocolo: 1119263 ZANOTELI COMERCIO E SERVICOS LTDA ME - CNPJ: 30.974.778/0001-62 Protocolo: 1119319 CARTORIO DO 1º OFICIO DA 2ª ZONA DA SERRA Acham-se neste cartório, sito a Av. Eudes Scherrer de Souza, nº 1.350, Cep: 29165-680 - Laranjeiras, Serra - ES, Tel: (27) 3038-7954, títulos de responsabilidade das seguintes pessoas: Por não ter sido possível encontrá-las, intimo-as para os fins de direito, e, não sendo atendida a presente até o dia 22 de Outubro de 2019, notifico-as do protesto. Serra, 18 de Outubro de 2019 ETELVINA ABREU DO VALLE RIBEIRO - Tabeliã e Oficiala site: www.cartorioserra.com.br Expediente: 09:00 às 18:00
