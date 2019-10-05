Cartório - 05/10/19

Cartório

Cartório do 1º Ofício Registro Geral de Imóveis, Protesto de Títulos, Registro de Títulos, Documentos e Civis das Pessoas Jurídicas Acham-se neste Cartório do 1º de Afonso Cláudio, Av. Presidente Vargas, nº 46, Centro, Afonso Cláudio – ES, Tel: (27) 3735-3079, títulos de responsabilidade das seguintes pessoas: Devedor(es): RENAN JOSÉ MAROTO, CPF nº 080.950.917-23 Por não ter sido possível encontrá-lo, intimo-o para os fins de direito, e, não sendo atendida a presente até o dia 07-10-2019, notifico-o do protesto. Afonso Cláudio – ES, 04 de outubro de 2019. IAMÊ PEIXOTO DORNELAS – Oficiala e Tabeliã