Arquivos & Anexos
09-07 - PROCLAMAS - DIGITAL
_____________________________________________________________________ Cartorio do Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede da Comarca de Aracruz Faço saber que pretender casar-se: 1.: ALAN CARLOS FIRME, natural de Aracruz-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), caldeireiro de manutenção, residente na Rua Minas Gerais, S/nº, Guaxindiba, Aracruz-ES e ELAINE OLIVEIRA DA CRUZ, natural de Vila Velha-ES, com 36 anos de idade, divorciado(a), do lar, residente na Rua Minas Gerais, S/nº, Guaxindiba, Aracruz-ES. 13208 2.: LUCAS DA COSTA MONTEIRO, natural de Aracruz-ES, com 41 anos de idade, divorciado(a), engenheiro agrônomo, residente na Rua Teresa Jesus Pimentel, nº 7, Jequitibá, Aracruz-ES e BRUNA ALVES DEVENS, natural de Aracruz-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), médica veterinária, residente na Rua Mário Silva Leal, nº 171, Vila Nova, Aracruz-ES. 13209 3.: MARCOS LUIZ PEREIRA, natural de Mogi das Cruzes-SP, com 37 anos de idade, divorciado(a), encanador, residente na Rua das Siriemas, S/nº, Bairro Planalto, Aracruz-ES e JULIA PEREIRA RACIMON, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), operadora de caixa, residente na Rua das Siriemas, S/nº, Bairro Planalto, Aracruz-ES. 13210 4.: ESTEVÃO GIACOMIN ALVES, natural de Aracruz-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), engenheiro florestal e produtor rural, residente na Rua Flor da Imperatriz, 04, Bairro Jardins, Aracruz-ES e LAÍS COSTA COELHO, natural de Vila Velha-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), advogada, residente na Rua Flor da Imperatriz, 04, Bairro Jardins, Aracruz-ES. 13212 5.: GUSTAVO OLIVEIRA MAGNAGO, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), engenheiro de petróleo, residente na Rua Santa Sarmenghi Devens, nº 39, Centro, Aracruz-ES e MARIA GABRIELA SOUZA MAIOLI, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), agrônoma, residente na Rua Gramado, nº 17, Praia de Mar Azul, Aracruz-ES. 13213 6.: LENILDO CARVALHO DOS SANTOS, natural de Linhares-ES, com 47 anos de idade, solteiro(a), soldador, residente na Rua José Devéns, 10, Bairro Nova Conquista, Aracruz-ES e ELISANEA LOUREIRO RIBEIRO, natural de Aracruz-ES, com 39 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua José Devéns, 10, Bairro Nova Conquista, Aracruz-ES. 13214 7.: EDIPO SOEIRO DA COSTA, natural de Aracruz-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), soldador, residente na Rua Adão Monteiro Bermudes, 14, Vila Nova, Aracruz-ES e DARLE CAPELLINI PEREIRA, natural de Aracruz-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), professora de ensino fundamental, residente na Rua Adão Monteiro Bermudes, 14, Vila Nova, Aracruz-ES. 13215 8.: ALISON FRANÇA MODESTO, natural de Aracruz-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), ajudante de obras, residente na Rua Rio Santa Maria, 103, Fátima, Aracruz-ES e ELIZABETH SANTOS DE SOUZA, natural de Aracruz-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), técnico em enfermagem, residente na Rua Izabel Maioli Modenesi, 612, Bela Vista, Aracruz-ES. 13216 9.: FABRICIO ROCHA MODENESE, natural de Aracruz-ES, com 46 anos de idade, divorciado(a), empresário, residente na Rua 15 de Novembro, nº 68, Centro, Aracruz-ES e MARIA APARECIDA CHAVES, natural de Carlos Chagas-MG, com 39 anos de idade, solteiro(a), autõnoma, residente na Rua 15 de Novembro, nº 68, Centro, Aracruz-ES. 13218 10.: DIONISIO CASTOLDI NETO, natural de São Mateus-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), eletricista, residente na Rodovia Luiz Theodoro Musso, 267, Apt.104, Bairro De Carli, Aracruz-ES e LUÍZA VIANA RODRIGUES, natural de São Mateus-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rodovia Luiz Theodoro Musso, 267, Apt.104, Bairro De Carli, Aracruz-ES. 13219 11.: JEFERSON CARVALHO COSTA, natural de Guarapari-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), cobrador de transportes coletivo, residente na Rua José Modenesi, 129, Bela Vista, Aracruz-ES e HELENA RAMOS DE ALVARENGA, natural de Guarapari-ES, com 36 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de cozinha, residente na Rua José Modenesi, 129, Bela Vista, Aracruz-ES. 13220 12.: WILLIAM ROSA REZENDE, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), caldeireiro, residente na Rua Rio Gemuhuna, Nº 69, Bairro De Fátima, Aracruz-ES e KÉSIA RIBEIRO OLIVEIRA, natural de São Mateus-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Rio Gemuhuna, Nº 69, Bairro de Fátima, Aracruz-ES. 13221 13.: WIVLIK PENHA SANTOS, natural de Ubatã-BA, com 26 anos de idade, solteiro(a), mecânico, residente na Rua Rio Sauê, nº 28, Bairro de Fátima, Aracruz-ES e ISABELA LUIZA DE CARLI, natural de João Neiva-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), auxiliar contábil, residente na Rua Manoel Laurindo da Silva Borges, nº 241, Bairro Vila Nova, Aracruz-ES. 13222 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Aracruz-ES, 08 de julho de 2021 Alzenira Zampa Bitti Blank Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede do Juízo de Vila Velha - ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: VANDERLEI COSTA OLIVEIRA, natural de Barra Mansa-RJ, com 54 anos de idade, divorciado(a), empresário, residente na Rua Santa Catarina, N° 255, Edifício Aurora, Apartamento 801, Vila Velha-ES e FERNANDA PORTUGAL DE OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 44 anos de idade, solteiro(a), assistente social, residente na Rua Santa Catarina, N° 255, Edifício Aurora, Apartamento 801, Vila Velha-ES. 18965 2.: ADRIANO BEZERRA GUJANWSKI, natural de Vila Velha-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), professor, residente na Rua Angelina Martins Leal, N° 143, Soteco, Vila Velha-ES e ESTER DE MELO FERREIRA MENDES, natural de Belford Roxo-RJ, com 22 anos de idade, solteiro(a), enfermeira, residente na Rua Angelina Martins Leal,n° 143, Soteco, Vila Velha-ES. 18966 3.: LEANDRO EVERTON ALVES COSTA, natural de Serra-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), professor, residente na Rua Silveira Martins, nº 118, Soteco, Vila Velha-ES e DANIELLE BAZONI, natural de Rio Bananal-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), assistente administrativo, residente na Rua Silveira Martins, nº 118, Soteco, Vila Velha-ES. 18967 4.: ALOÍSIO EMÍDIO TEIXEIRA, natural de Ervália-MG, com 26 anos de idade, solteiro(a), técnico em materiais, residente na Rua Humberto Serrano, N° 1304, Edifício Alpes, Apartamento 401, Vila Velha-ES e BRUNA COUTINHO BELIQUE, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), arquiteta, residente na Rua Humberto Serrano, N° 1304, Edifício Alpes, Apartamento 401, Vila Velha-ES. 18968 5.: CYRO CÉSSIRE FERREIRA COSTA FILHO, natural de São João da Boa Vista-SP, com 31 anos de idade, solteiro(a), vendedor, residente na Av Hugo Musso, nº 01391, Ed Maria Cristina, Apt 601, Praia da Costa, Vila Velha-ES e BEATRIZ TRANCOSO DE ÁVILA, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), psicóloga, residente na Avenida Hugo Musso, nº 1391, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 18970 6.: HENRIQUE JUNIOR BORLOT, natural de Domingos Martins-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), advogado, residente na Rua Antonio Zanotelli N° 200 Ap 403, Santa Ines, Vila Velha-ES e THAIS CRISTINA KIEFER MACHADO, natural de Vitoria-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), enfermeira, residente na Rua Antonio Zanotelli , N° 200, Ap 403, Santa Ines, Vila Velha-ES. 18971 7.: WILLIANS SOUZA OLIVEIRA, natural de VITORIA-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), AUTONOMO, residente na Rua João Cipreste Filho, nº 109, Edifício Sidney, Apartamento 301, Praia das Gaivotas, Vila Velha-ES e ANGÉLICA FIGUERÊDO BARROSO, natural de Vitória-ES, com 37 anos de idade, divorciado(a), enfermeira, residente na Rua João Cipreste Filho, nº 109, Edifício Sidney, Apartamento 301, Praia das Gaivotas, Vila Velha-ES. 18972 8.: LINCOLN AMORIM DE OLIVEIRA, natural de Espera Feliz-MG, com 63 anos de idade, divorciado(a), economista, residente na Rodovia do Sol, Condominio do Edificio Mar Caspio, Nº 819, Apto 905, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES e DENISE CONCEIÇÃO MIRANDA, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 57 anos de idade, divorciado(a), funcionária publica estadual, residente na Rua Desembargador Augusto Botelho, nº 901, Apto 503, Edificio Modigliani, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 18973 9.: JEFFERSON AQUINO SANTOS, natural de Vitoria-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), vendedor, residente na Rua 41, Praia das Gaivotas, Vila Velha-ES e JULIANA RABBI ALEXANDRE, natural de Vila Velha-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), biologa, residente na Rua São Marcos, N° 154, Santa Inês, Vila Velha-ES. 18974 10.: CARLOS ANDRES ZAPATA ZULETA, natural de Guatica-Colômbia-ET, com 39 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Guanabara, nº 1542, Itapua, Vila Velha-ES e CLAUDIA CRISTINA OSORIO IDARRAGA, natural de Cartago-colômbia-ET, com 32 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Humberto Serrano, nº 01542, Bl A2, Apt 307, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 18975 11.: ALEXANDER DE ALMEIDA SANTOS, natural de São Gonçalo-RJ, com 49 anos de idade, solteiro(a), analista de sistema, residente na Rua Maranhão, Edificio Santa Barbara, Nº 422, Apto 702, Praia da Costa, Vila Velha-ES e MARCELA MALACARNE PIASSI, natural de Linhares-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), turismologa, residente na Rua Maranhão, Edificio Santa Barbara, Nº 422, Apto 702, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 18976 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 08 de julho de 2021 João Ferreira de Paiva Oficial e Tabelião de Notas Interino _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E PESSOAS JURÍDICAS E TABELIONATO DE NOTAS DA 1ª ZONA DO JUÍZO DE VITÓRIA DA COMARCA DA CAPITAL Faço saber que pretender casar-se: 1.: LUCAS SISTELIN COSTA NASCIMENTO, natural de Vila Velha-ES, com 27 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Avenida Rui Braga Ribeiro, nº 246, Santa Inês, Vila Velha-ES e LUCIANA DOS SANTOS FERREIRA SAMPAIO, natural de Vila Velha-ES, com 32 anos de idade, Solteira(o), assistente administrativo, residente na Rua Tenente Setúbal, nº 158, São Benedito, Vitória-ES. 24832 2.: LEONARDO DE SOUSA SILVA, natural de Pau Brasil-BA, com 31 anos de idade, Divorciado(a), garçom, residente na Rua Maria da Paixão Santos, nº 180, Gurigica, Vitória-ES e LEILIANE DE JESUS SANTOS, natural de Camacan-BA, com 25 anos de idade, Divorciada(o), do lar, residente na Rua Maria da Paixão Santos, nº 180, Gurigica, Vitória-ES. 24836 3.: WESLEY LOPES DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 40 anos de idade, viúvo(a), supervisor operacional, residente na Rua Ângelo Zardine, nº 128, Santa Martha, Vitória-ES e ANA PAULA SALLES, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Rua Ângelo Zardine, nº 128, Santa Martha, Vitória-ES. 24840 4.: VICTOR RODRIGUES DE FREITAS, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), barbeiro, residente na Avenida Doutor Herwan Modenese Wanderley, nº 770, Jardim Camburi, Vitória-ES e BRUNA PORCIUNCULA OLIVEIRA, natural de Salvador-BA, com 25 anos de idade, solteiro(a), designer de interiores, residente na Rua Lisandro Nicoletti, nº 352, Jucutuquara, Vitória-ES. 24841 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 08 de julho de 2021 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial _____________________________________________________________________ REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE DA COMARCA DE VIANA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: JÚLIO CESAR COUTINHO ARAUJO, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de viagem, residente na Rua Claudia Raia, S/n°, Centro, Viana-ES e FLÁVIA SANTOS MACHADO, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, Divorciada(o), do lar, residente na Rua Claudia Raia, S/n°, Centro, Viana-ES. 07343 2.: ENILSON BATISTA SEVERIANO, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), operador de produção, residente na Rua Barra de São Francisco, nº 07, Qr. 09, Marcílio de Noronha, Viana-ES e CAMILA DE FÁTIMA LOPES, natural de Baixo Guandu-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), Confeiteira, residente na Rua Barra de São Francisco, nº 07, Qr. 09, Marcílio de Noronha, Viana-ES. 07344 3.: FERNANDO WILLIAN EMILIO, natural de Coronel Fabriciano-MG, com 44 anos de idade, solteiro(a), montador de endaime industrial, residente na Rua Costa Pereira, S/nº, Centro, Viana-ES e LUCINEIA TELES DOS SANTOS, natural de Itambacuri-MG, com 45 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Costa Pereira, S/nº, Centro, Viana-ES. 07345 4.: GERSON FERNANDO DE MELO, natural de Caruaru-PE, com 29 anos de idade, divorciado(a), porteiro, residente na Rua Vivaldo Brandão, nº 20, Caxias do Sul, Viana-ES e GEISA DE ARAUJO E SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 41 anos de idade, divorciado(a), auxiliar de limpeza, residente na Rua Vivaldo Brandão, nº 20, Caxias do Sul, Viana-ES. 07346 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 08 de julho de 2021 Sophie Helene Rodrigues Porto Tabeliã e Oficiala _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOSÉ TRINDADE DOS SANTOS, natural de Mucurici-ES, com 68 anos de idade, Divorciado(a), aposentado, residente na Rua Ofelino Meireles, S/nº, Bubú, Cariacica-ES e ELIZABETH DE ASSIS MEIRELES, natural de Cariacica-ES, com 58 anos de idade, Solteira(o), aposentada, residente na Rua Ofelino Meireles, S/nº, Bubú, Cariacica-ES. 13788 2.: ELIOMAR JESUS DOS SANTOS, natural de Una-BA, com 37 anos de idade, Divorciado(a), trabalhador rural, residente na Rua Carlos Alberto Coelho, nº 8, Alice Coutinho, Cariacica-ES e JUNIA MARA MONTEIRO NASCIMENTO, natural de Vitória-ES, com 45 anos de idade, Divorciada(o), do lar, residente na Rua Carlos Alberto Coelho, nº 8, Alice Coutinho, Cariacica-ES. 13789 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 08 de julho de 2021 Milson Fernandes Paulin Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8 Faço saber que pretender casar-se: 1.: HEYGON FREITAS SARTER, natural de Colatina-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Avenida Pau Brasil, Nº 1089, Ap 102, Movelar, Linhares-ES e BRUNA GOLDNER DA SILVA, natural de Linhares-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), fisioterapeuta, residente na Rua do Cedro, Nº 695, Movelar, Linhares-ES. 11102 2.: VALDOMIRO DA PENHA ARAUJO, natural de Linhares-ES, com 44 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Erasmo Coutinho, S/N, Santa Cruz, Linhares-ES e ALCIONE BORGES DOS PASSOS, natural de Linhares-ES, com 43 anos de idade, solteiro(a), operadora de caixa, residente na Rua Gildo Gava, Nº 344, Quadra 10/5, Santa Cruz, Linhares-ES. 11103 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Linhares-ES, 08 de julho de 2021 FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA Notário e Registrador Civil _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas Faço saber que pretender casar-se: 1.: JEREMIAS DA COSTA CHAVES, natural de Vila Velha-ES, com 23 anos de idade, Solteiro(a), motorista, residente na Rua W Três, nº 444, Bairro São Cristóvão, Nova Venécia-ES e ANDRESSA DOBROWOLSKY, natural de São Gabriel da Palha-ES, com 30 anos de idade, Solteira(o), embaladora, residente na Rua Alfa Quatro, nº 98, Bairro São Cristóvão, Nova Venécia-ES. 04665 2.: SELLIO GARBRET, natural de Nova Venécia-ES, com 40 anos de idade, Divorciado(a), auxiliar de produção, residente na Rua Leste W, Nº 971, Bairro São Cristovão, Nova Venécia-ES e DAYANE SCHADE LUSQUINHO, natural de Nova Venécia-ES, com 31 anos de idade, Solteira(o), auxiliar de produção, residente na Rua W Leste, nº 971, São Cristóvão, Nova Venécia-ES. 04667 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Nova Venécia-ES, 08 de julho de 2021 Arielly Caetano Ragazzi Oficiala e Tabeliã Interina _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DA SEDE DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE Faço saber que pretender casar-se: 1.: ELIAS ZEQUINI, natural de Alfredo Chaves-ES, com 37 anos de idade, divorciado(a), lavrador, residente na Córrego Área Rural, S/n, São Bento de Uranio, Alfredo Chaves-ES e SILVANA DE SOUZA, natural de Muniz Freire-ES, com 37 anos de idade, divorciado(a), lavradora, residente na Rua das Quaresmeiras, 1, Providência, Venda Nova do Imigrante-ES. 03267 2.: ADILSON JORDÃO, natural de Domingos Martins-ES, com 40 anos de idade, divorciado(a), diarista, residente na Via Alto Caxixe, S/n, Alto Caxixe Frio, Venda Nova do Imigrante-ES e LUANA ALVES DOS SANTOS, natural de Campos dos Goytacazes-RJ, com 29 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Via Alto Caxixe, S/n, Alto Caxixe Frio, Venda Nova do Imigrante-ES. 03268 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Venda Nova do Imigrante-ES, 08 de julho de 2021 Paula Mafra Nunes Leite Oficiala e Registradora Civil _____________________________________________________________________ Cartório de Notas e Registro Civil de João Neiva - Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: JULIO CEZAR CANIÇALI, natural de Colatina-ES, com 40 anos de idade, solteiro(a), operador de maquinas e equipamentos, residente na Rua Afonso Miossi,nº 35, Cristal, João Neiva-ES e ANDRESSA DA SILVA, natural de Linhares-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), tecnica em enfermagem, residente na Rua Afonso Miossi , n º 35, Cristal, João Neiva-ES. 03099 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Joao Neiva-ES, 08 de julho de 2021 Wanda Ribeiro Plazzi Tabeliã e Oficiala _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: NATANAEL DAMACENA BARCELOS, natural de Serra-ES, com 23 anos de idade, Solteiro(a), carroceiro, residente na Rua Rio Doce, nº 139, Hélio Ferraz, Serra-ES e THAYANE DA SILVA JUSTO, natural de Serra-ES, com 21 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Rio Doce, nº 139, Hélio Ferraz, Serra-ES. 31823 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 08 de julho de 2021 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Barra do Jucu do Juizo de Vila Velha da Comarca da Capital Faço saber que pretender casar-se: 1.: DIONATHAN MANHAGO VIANA, natural de Colatina-ES, com 28 anos de idade, Solteiro(a), ajudante de pedreiro, residente na Rua Angelim, nº 02, Jabaeté, Vila Velha-ES e ESDRAS SOUZA SANTOS, natural de Ipiaú-BA, com 31 anos de idade, Divorciada(o), autônoma, residente na Rua Angelim, nº 02, Jabaeté, Vila Velha-ES. 08915 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 08 de julho de 2021 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã