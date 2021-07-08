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08-07 - PROCLAMAS - DIGITAL.pdf
08-07 - PROCLAMAS - DIGITAL
_____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato - Distrito de Ibes Faço saber que pretender casar-se: 1.: PAULO HENRIQUE FERREIRA CUZINI, natural de João Neiva-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), analista de suporte, residente na Rua Salomão José de Almeida, nº 16, Ap 102, Praia das Gaivotas, Vila Velha-ES e THAMIRIS STELMAN DA SILVA SOARES, natural de Vila Velha-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de marketing, residente na Rua Cornélio Caldas de Carvalho, nº 1180, Jardim Guaranhuns, Vila Velha-ES. 232729136 2.: VINICIUS AUGUSTO RODRIGUES PERONI, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), socorrista, residente na Rua Vinte e Três, nº 65, Santa Mônica Popular, Vila Velha-ES e AGHATA MACHADO COSTA, natural de Itapemirim-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Vinte e Três, nº 65, Santa Mônica Popular, Vila Velha-ES. 232729137 3.: RAFAEL COSTA FERREIRA DO CARMO, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), vendedor, residente na Rua Egídio Silva, nº 43, Ibes, Vila Velha-ES e ANDRESSA GALVÃO VIEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua Egídio Silva, nº 43, Ibes, Vila Velha-ES. 232729138 4.: LEONARDO ARTIZ DOS SANTOS, natural de Ataléia-MG, com 37 anos de idade, divorciado(a), sem profissão remunerada, residente na Rua C, nº11 , Ataíde, Vila Velha-ES e REGIANE ALMEIDA DA PAIXÃO, natural de Ilheus-BA, com 37 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua C, nº 11, Ataíde, Vila Velha-ES. 232729139 5.: VALTER FELICIANO DE OLIVEIRA, natural de Vitoria-ES, com 39 anos de idade, solteiro(a), açougueiro, residente na Rua Aristides Miranda, nº 18, Aribiri, Vila Velha-ES e JANAINA PEREIRA DA SILVA, natural de Viana-ES, com 48 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Aristides Miranda, nº 18, Aribiri, Vila Velha-ES. 232729140 6.: MÁRCIO VICTOR LOPES GOUVEIA, natural de VITORIA-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de mecânico, residente na Rua Vila Verde, nº 27, Rio Marinho, Vila Velha-ES e JÉSSICA SOUZA COSTA, natural de Vitoria-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), nutricionista, residente na Rua Vila Verde, nº 27, Rio Marinho, Vila Velha-ES. 232729141 7.: WANDERSON ALMEIDA DA VITÓRIA, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), atendente, residente na Rua Santa Luzia, nº 80, Santa Inês, Vila Velha-ES e ANA PAULA MAYER, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), diariasta, residente na Rua Santa Luzia, nº 80, Santa Inês, Vila Velha-ES. 232729142 8.: LEONARDO STEIN DOS SANTOS, natural de Domingos Martins-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), soldador, residente na Rua Irineu de Fraga Neves, nº 34, Ilha da Conceição, Vila Velha-ES e LORRAINE ROSA BASSETTO, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), assistente de produto, residente na Rua Irineu de Fraga Neves, nº 34, Ilha da Conceição, Vila Velha-ES. 232729143 9.: RAFAEL NEVES DOS SANTOS DAO, natural de Vila Velha-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), engenheiro eletricista, residente na Rua Maria Rios de Queirós, nº 11, Praia das Gaivotas, Vila Velha-ES e ALESSANDRA ANDRADE TURINI, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), engenheira civil, residente na Rua Maria Rios de Queirós, nº 11, Praia das Gaivotas, Vila Velha-ES. 232729144 10.: JULIMAR DOMINGOS RAMOS, natural de Timoteo-MG, com 38 anos de idade, solteiro(a), soldador, residente na Rua Caracas, nº 25, Jardim Guaranhuns, Vila Velha-ES e GRACIELE VIEIRA MATOS LEITE, natural de Vila Velha-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Caracas, nº 25, Jardim Guaranhuns, Vila Velha-ES. 232729145 11.: GILSON LUIZ BICAS, natural de Afonso Claudio-ES, com 59 anos de idade, viúvo(a), comerciante, residente na R. Bogota 180 Aracas,, Vila Velha-ES e SINEA SILVA BISPO, natural de Gandu-BA, com 49 anos de idade, solteiro(a), administradora, residente na Rua Bogota, 180, Araças, Vila Velha-ES. 232729146 12.: IGOR SOUZA SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), porteiro, residente na Avenida Olgamitho Rodrigues nº 143, Santa Mônica Popular, Vila Velha-ES e KAREN CAROLINE BATISTA LOPES, natural de Vila Velha-ES, com 19 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Avenida Olgamitho Rodrigues nº 143 , Santa Mônica Popular, Vila Velha-ES. 232729147 13.: OSNI PREMOLI, natural de VILA VELHA-ES, com 42 anos de idade, solteiro(a), faturista, residente na Rua Água Limpa, nº 281, Vale Encantado, Vila Velha-ES e ADRIANA FELISBERTO, natural de Jaguaré-ES, com 40 anos de idade, divorciado(a), empresária, residente na Rua Montevidéu, nº 438, Araçás, Vila Velha-ES. 232729148 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 07 de julho de 2021 MARIA LUIZA MOREIRA TAJRA MELO Oficial e Tabeliã _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOSIEL MOREIRA DE OLIVEIRA, natural de São Mateus-ES, com 30 anos de idade, Divorciado(a), repositor de frios, residente na Rua Itambacuri, nº S/n, Nova Carapina I, Serra-ES e ELYZANDRA DE SOUZA SILVA, natural de São Mateus-ES, com 23 anos de idade, Solteira(o), estudante, residente na Rua Itambacuri, nº S/n, Nova Carapina I, Serra-ES. 11011 2.: RODRIGO MONTARROYOS DO NASCIMENTO, natural de Serra-ES, com 39 anos de idade, solteiro(a), mecânico, residente na Rua Leblon, 69, Jardim Guanabara, Serra-ES e DANIELA CANDEIA PESSE, natural de João Neiva-ES, com 40 anos de idade, solteiro(a), técnica de nutrição, residente na Rua Leblon, 69, Jardim Guanabara, Serra-ES. 11016 3.: MATHEUS MARTINS DE SOUZA, natural de Serra-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), comerciario, residente na Rua Uberaba, 159, Nova Carapina I, Serra-ES e MENDERLEIA MÁXIMO COUTO, natural de Ituberá-BA, com 22 anos de idade, solteiro(a), comerciaria, residente na Rua Uberaba, 159, Nova Carapina I, Serra-ES. 11017 4.: JEAN PEREIRA DO ROSÁRIO MARTINS, natural de Aracruz-ES, com 20 anos de idade, Solteiro(a), soldador, residente na Rua Nove, nº 143, Jardim Bela Vista, Serra-ES e THAIS PEREIRA DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 19 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Nove, nº 143, Jardim Bela Vista, Serra-ES. 11021 5.: JACINTO GONÇALVES SOUZA, natural de Bertópolis-MG, com 35 anos de idade, Solteiro(a), carpinteiro, residente na Rua Açariúba, S/n, Centro da Serra, Serra-ES e CLEIDE VIEIRA SANTOS, natural de Conceição da Barra-ES, com 31 anos de idade, Solteira(o), doméstica, residente na Rua Açariúba, S/n, Centro da Serra, Serra-ES. 11022 6.: CAMILO DE SOUZA LIMA, natural de Itamaraju-BA, com 33 anos de idade, Solteiro(a), padeiro, residente na Avenida Pau Brasil , 321, Centro da Serra, Serra-ES e JANESMARA RODRIGUES DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, Solteira(o), cozinheira, residente na Avenida Pau Brasil , 321, Centro da Serra, Serra-ES. 11028 7.: FABIANO LUIZ FRANÇA FERREIRA, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, Solteiro(a), subgerente, residente na Rua Maceió, nº 2, São Marcos II, Serra-ES e EVELYN NAYARA FRANCISCO NASCIMENTO, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, Solteira(o), operadora de máquina copiadora, residente na Rua Maceió, nº 2, São Marcos II, Serra-ES. 11040 8.: LEANDRO GUILHERME DE ALMEIDA, natural de Pedro Canário-ES, com 25 anos de idade, Solteiro(a), ajudante de pátio, residente na Rua Fundão, S/n, Belvedere, Serra-ES e STEPHANY INACIO, natural de Vila Velha-ES, com 27 anos de idade, Solteira(o), operadora de logística, residente na Rua Fundão, S/n, Belvedere, Serra-ES. 11041 9.: EVERALDO VIANA VIEIRA, natural de Muniz Freire-ES, com 51 anos de idade, Divorciado(a), pedreiro, residente na Avenida Guarani, nº 360, Planalto Serrano Bloco C, Serra-ES e ELIANE MARCELINO DE SOUZA, natural de Baixo Guandu-ES, com 48 anos de idade, Divorciada(o), vendedora, residente na Avenida Guarani, nº 360, Planalto Serrano Bloco C, Serra-ES. 11044 10.: JAIR SILVA SANTOS JÚNIOR, natural de Ilhéus-BA, com 24 anos de idade, Solteiro(a), ajudante de pedreiro, residente na Rua Vinte e Dois, S/n, Jardim Bela Vista, Serra-ES e MONIQUE ROSA PEREIRA, natural de Vila Velha-ES, com 21 anos de idade, Solteira(o), recepcionista, residente na Rua Vinte e Dois, S/n, Jardim Bela Vista, Serra-ES. 11046 11.: GUSTAVO GOMES DE SOUZA, natural de Medeiros Neto-BA, com 24 anos de idade, Solteiro(a), açougueiro, residente na Rua Anna Borges Miguel Castelo, nº 60, Jardim Bela Vista, Serra-ES e LORENA DOS SANTOS PEREIRA, natural de Vitória-ES, com 24 anos de idade, Solteira(o), recepcionista, residente na Rua João Miranda Costa, nº 37, São Lourenço, Serra-ES. 11047 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 07 de julho de 2021 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E PESSOAS JURÍDICAS E TABELIONATO DE NOTAS DA 1ª ZONA DO JUÍZO DE VITÓRIA DA COMARCA DA CAPITAL Faço saber que pretender casar-se: 1.: EDSON SOARES DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 38 anos de idade, Divorciado(a), segurança, residente na Escadaria Stael Encarnação Fontana, nº 37, Forte São João, Vitória-ES e FABIANA PEREIRA LISBOA, natural de Vitória-ES, com 37 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Escadaria Stael Encarnação Fontana, nº 37, Forte São João, Vitória-ES. 24829 2.: CAIO COSTA LOUBACK, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), professor, residente na Rua José Celso Cláudio, nº 209, Bloco B, 103, Jardim Camburi, Vitória-ES e ALICE DA ROCHA PERINI, natural de Vitória-ES, com 39 anos de idade, divorciado(a), profissão, residente na Rua Desembargador Sampaio, nº 94, Praia do Canto, Vitória-ES. 24831 3.: WALDIR FLORÊNCIO CORRÊA JUNIOR, natural de Vitória-ES, com 42 anos de idade, divorciado(a), servidor público estadual, residente na Rua Leopoldo Nunes do Amaral Pereira, nº 438, Joana D'arc, Vitória-ES e CARLA CUPERTINO, natural de Vitória-ES, com 42 anos de idade, divorciado(a), servidora público estadual, residente na Avenida Nossa Senhora da Penha, nº 891, Santa Lúcia, Vitória-ES. 24833 4.: FLAVIO PEREIRA MATTEDI, natural de Vitória-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), economista, residente na Rua Abiail do Amaral Carneiro, nº 84, Enseada do Suá, Vitória-ES e ALESSANDRA ZECCHIN MARQUES, natural de Vila Velha-ES, com 42 anos de idade, solteiro(a), publicitária, residente na Rua Abiail do Amaral Carneiro, nº 84, Enseada do Suá, Vitória-ES. 24834 5.: ANDRE NASCIMENTO OTTONI, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), advogado, residente na Avenida Governador Eurico Rezende, nº 460, Jardim Camburi, Vitória-ES e MARIANA BOSSOES BIASUTTI, natural de Vila Velha-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), coordenadora pedagógica, residente na Avenida Governador Eurico Rezende, nº 460, Jardim Camburi, Vitória-ES. 24835 6.: DANIEL SALEM NASCIMENTO SUBTIL, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), operador de caixa, residente na Beco José Marcelino Barbosa, nº 237, Ilha de Santa Maria, Vitória-ES e BEATRIZ ROSARIO ALVES, natural de Ilhéus-BA, com 22 anos de idade, solteiro(a), recepcionista, residente na Beco José Marcelino Barbosa, nº 237, Ilha de Santa Maria, Vitória-ES. 24837 7.: FREDERICO BOLZAN GOMES DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), técnico em logistica, residente na Rua Pinho, nº 207, Apto 706, Colina de Laranjeiras, Serra-ES e JULIA BERMUDES, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), cirurgiã-dentista, residente na Avenida Princesa Isabel, Nº 230, Centro, Vitória-ES. 24838 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 07 de julho de 2021 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de RCPNIT e Tabelionato da Sede da Comarca de Linhares - CNS 02.378-8 Faço saber que pretender casar-se: 1.: JORGE MONTEIRO TEIXEIRA, natural de Linhares-ES, com 51 anos de idade, divorciado(a), advogado, residente na Rm Brejo Grande, S/n, Brejo Grande, Linhares-ES e MARCELA BRAIDO SOARES CASAGRANDE, natural de Linhares-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), funcionária pública, residente na Avenida São Paulo, Nº 148, Aviso, Linhares-ES. 11096 2.: VITOR CERQUEIRA DOS SANTOS, natural de Linhares-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), autônomo, residente na Rua Amélio Marchetti, Nº 361, Quadra 68/24, Planalto, Linhares-ES e GABRIELA STEIN FIRME, natural de Domingos Martins-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua Amélio Marchetti, Nº 361, Quadra 68/24, Planalto, Linhares-ES. 11097 3.: RUAN PEREIRA DE OLIVEIRA, natural de Linhares-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), pintor, residente na Avenida Pau Brasil, S/N, Lt 03, Qd 32A, Movelar, Linhares-ES e ALÍNED DE ALMEIDA CAMPOS, natural de Linhares-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), autônoma, residente na Rua Paulo Carvalho Calmon, Quadra 83/1, São José, Linhares-ES. 11098 4.: MARCOS MACIEL DOS SANTOS, natural de Linhares-ES, com 37 anos de idade, solteiro(a), operador de máquinas, residente na Avenida Tomé de Souza, Nº 607, Quadra 592/19, Interlagos, Linhares-ES e MARIANA DE JESUS BRITO, natural de Linhares-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), operadora de caixa, residente na Avenida Tomé de Souza, Nº 607, Quadra 592/19, Interlagos, Linhares-ES. 11099 5.: MURILO OLIVEIRA SILVA, natural de Eunápolis-BA, com 25 anos de idade, solteiro(a), vendedor, residente na Rua Presidente Jânio Quadros, Novo Horizonte, Linhares-ES e YANE DE JESUS ROCHA, natural de Linhares-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), assistente administrativo, residente na Rua Presidente Jânio Quadros, Novo Horizonte, Linhares-ES. 11100 6.: KENNEDY DE OLIVEIRA, natural de Linhares-ES, com 20 anos de idade, solteiro(a), técnico de refrigeração, residente na Rua Sebastião da Silva Pratti, Nº 60, Quadra 91/13, Planalto, Linhares-ES e ALICE DA SILVA AGOSTINHO DE SOUZA, natural de Linhares-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), atendente, residente na Rua Sebastião da Silva Pratti, Nº 60, Quadra 91/13, Planalto, Linhares-ES. 11101 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Linhares-ES, 07 de julho de 2021 FERNANDO BRANDÃO COELHO VIEIRA Notário e Registrador Civil _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL Faço saber que pretender casar-se: 1.: ADRIANO GOMES, natural de Santa Leopoldina-ES, com 27 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rua Doze, nº 08, Prolar, Cariacica-ES e LIDIANE DA SILVA SARNÁGLIA, natural de Vila Velha-ES, com 24 anos de idade, Solteira(o), operadora de caixa, residente na Rua Doze, nº 08, Prolar, Cariacica-ES. 13780 2.: AILTON DIAS DE SOUSA, natural de Itanhém-BA, com 28 anos de idade, Solteiro(a), pintor, residente na Rua 094026, nº 04, Porto Novo, Cariacica-ES e SCHEILA CARVALHO DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 23 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua 094026, nº 04, Porto Novo, Cariacica-ES. 13783 3.: MIQUÉIAS DOS SANTOS MIGUEL, natural de Vila Velha-ES, com 21 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rua Vinte e Quatro, S/nº, Nova Rosa da Penha, Cariacica-ES e ESTER PEREIRA SOARES, natural de Vila Velha-ES, com 22 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Vinte e Quatro, S/nº, Nova Rosa da Penha, Cariacica-ES. 13785 4.: JOVANE SOUZA CADETE RIBEIRO, natural de Vitória-ES, com 37 anos de idade, Solteiro(a), técnico de instalação, residente na Rua Ibiraçu, nº 33, Itacibá, Cariacica-ES e LILLIAN TANURE, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Ibiraçu, nº 33, Itacibá, Cariacica-ES. 13786 5.: RONAN GUINDINI PEREIRA DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar geral, residente na Rua Adelaide Schwab Braga, S/nº, Porto Belo I, Cariacica-ES e NAYARA BATISTA FONSECA, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, Solteira(o), autônoma, residente na Rua Adelaide Schwab Braga, S/nº, Porto Belo I, Cariacica-ES. 13787 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 07 de julho de 2021 Milson Fernandes Paulin Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: GUILHERME AMARAL OLMO, natural de Ecoporanga-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), engenheiro civil, residente na Avenida Eugênio Pacheco de Queiroz, Jardim Camburi, Vitória-ES e GÉSSIKA GUALBERTO DE PAULA, natural de Ecoporanga-ES, com 30 anos de idade, viúvo(a), professora, residente na Avenida Eugênio Pacheco de Queiroz, Jardim Camburi, Vitória-ES. 24617 2.: DANILO CARDOSO OURIQUE, natural de Barra de São Francisco-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), enfermeiro, residente na Rua Doutor Delmiro Coimbra, Mata da Praia, Vitória-ES e ARIELLY RÉBULI DE FREITAS, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), arquiteta, residente na Rua C, Manoel Plaza, Serra-ES. 24618 3.: LINCOLN DE ARAUJO SPERANDIO NOGUEIRA, natural de Belo Horizonte-MG, com 37 anos de idade, solteiro(a), engenheiro, residente na Avenida Saturnino de Brito, Santa Helena, Vitória-ES e GERMÁRIA PACHECO ALCÂNTARA TÔRRES, natural de Teófilo Otoni-MG, com 37 anos de idade, solteiro(a), publicitária, residente na Avenida Pedro Depiante, Morada de Camburi, Vitória-ES. 24619 4.: DENISON BRANDÃO CAMARGO DE LIMA, natural de São Paulo-SP, com 33 anos de idade, solteiro(a), cirurgião dentista, residente na Rua Doutor Cyro Lopes Pereira, Jardim da Penha, Vitória-ES e ALANNA GRELLMANN SEVERO, natural de Santa Maria-RS, com 24 anos de idade, solteiro(a), fisioterapeuta, residente na Rua Doutor Cyro Lopes Pereira, Jardim da Penha, Vitória-ES. 24620 5.: GUSTAVO ALBANI PEREIRA, natural de Vitória-ES, com 40 anos de idade, solteiro(a), advogado, residente na Rua Fortunato Abreu Gagno, Jardim Camburi, Vitória-ES e JULIA HERTE LOUBACK, natural de Serra-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Afonso Cláudio, Valparaíso, Serra-ES. 24621 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 07 de julho de 2021 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ RCTN - DISTRITO DE ARGOLAS, VILA VELHA/ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: JOSÉ VINICIUS CAMILLO DA HORA, natural de Vitória-ES, com 39 anos de idade, Solteiro(a), motorista, residente na Rua Oxossi, nº 16, Paul, Vila Velha-ES e DAIANY FAVORETTI RODRIGUES, natural de Vila Velha-ES, com 33 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Oxossi, nº 16, Paul, Vila Velha-ES. 04273 2.: DANIEL CARLOS AUGUSTO, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rua Padre Humberto, nº 19, Sagrada Família, Vila Velha-ES e ALINE LOPES FREIRE, natural de Vila Velha-ES, com 32 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Padre Humberto, nº 19, Sagrada Família, Vila Velha-ES. 04275 3.: WANDERLEY DA CONCEIÇÃO SILVA, natural de Vitória-ES, com 44 anos de idade, divorciado(a), gráfico, residente na Rua Basílio Costalonga, nº 547, Ilha das Flores, Vila Velha-ES e CLAUDIA PEREIRA DE JESUS, natural de Vitória-ES, com 40 anos de idade, solteiro(a), vendedora, residente na Rua Basílio Costalonga, nº 547, Ilha das Flores, Vila Velha-ES. 04276 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 07 de julho de 2021 Fabrini Leite Marçal Oficial e Tabelião _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: RAFAEL SOARES DOS SANTOS, natural de São Paulo-SP, com 22 anos de idade, Solteiro(a), supervisor de loja, residente na Rua da Ameixeira, nº 161, Balneário de Carapebus, Serra-ES e JULIANA CORDEIRO ALVARES DE PAULA, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua da Ameixeira, nº 161, Balneário de Carapebus, Serra-ES. 31806 2.: RAPHAEL ROSA SILVA, natural de Governador Valadares-MG, com 29 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Cristovão Colombo, Nº75, São Diogo II, Serra-ES e BRUNA MEYRELES DE MELO, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, Solteira(o), psicóloga, residente na Rua Cristovão Colombo, Nº75, São Diogo II, Serra-ES. 31812 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 07 de julho de 2021 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório 2º Ofício RCPN e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: GABRIEL MARRIEL DA SILVA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 18 anos de idade, solteiro(a), operador de martelete, residente na Avenida Carlos Lindenberg, nº 665, Novo Parque, Cachoeiro de Itapemirim-ES e LAYSLA CARDOZO DE CARVALHO, natural de São Paulo-SP, com 18 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Avenida Carlos Lindenberg, nº 665, Novo Parque, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04723 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cachoeiro de Itapemirim-ES, 07 de julho de 2021 Robson Tadeu de Castro Maciel Júnior Tabelião de Notas e Oficial de Registro _____________________________________________________________________ CARTÓRIO BEIRIZ Faço saber que pretender casar-se: 1.: DAVID VICTOR SANCHES DOMINGUES, natural de Salto-SP, com 23 anos de idade, solteiro(a), assistente técnico, residente na Rua Ernandi Cruz, Sem Número, Barra do Riacho, Aracruz-ES e THAIANY MARTINS DOS SANTOS, natural de Cristina-MG, com 25 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Ernani Cruz, sem Número, Barra do Riacho, Aracruz-ES. 00668 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Aracruz-ES, 07 de julho de 2021 Humberto Manoel Passos Beiriz Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato da 2ª Zona Judiciária de Vitória Faço saber que pretender casar-se: 1.: WALKER SOUZA CORREIA, natural de Vitória da Conquista-BA, com 22 anos de idade, Solteiro(a), auxiliar de motorista, residente na Rua São Tiago, nº 431, Nova Palestina, Vitória-ES e ANA BEATRIZ DE ALMEIDA GOMES, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, Divorciada(o), lojista autônoma, residente na Rua São Tiago, nº 431, Nova Palestina, Vitória-ES. 17434 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 07 de julho de 2021 Paula Cecília da Luz Rodrigues Delegatária Interina _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede do Juízo de Vila Velha - ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: ARI FRANCISCO SCIAMARELLI NETO, natural de São Paulo-SP, com 41 anos de idade, solteiro(a), engenheiro, residente na Rua: João Joaquim da Motta, n°105, Praia da Costa, Vila Velha-ES e CAROLINA SCHMIDT TOLOMELLI, natural de Volta Redonda-RJ, com 43 anos de idade, solteiro(a), publicitaria, residente na Rua: Joao Joaquim da Motta, n°105, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 18969 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 07 de julho de 2021 João Ferreira de Paiva Oficial e Tabelião de Notas Interino _____________________________________________________________________ Cartório do Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Barra do Jucu do Juizo de Vila Velha da Comarca da Capital Faço saber que pretender casar-se: 1.: PAULO EDUARDO LOYOLA, natural de Vitória-ES, com 34 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rua Adolpho de Oliveira, nº 85, Ulisses Guimarães, Vila Velha-ES e CRISTIANE TEODORO MOURA, natural de Colatina-ES, com 29 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua Adolpho de Oliveira, nº 85, Ulisses Guimarães, Vila Velha-ES. 08914 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 07 de julho de 2021 Najla Aparecida Assad de Morais Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE DA COMARCA DE VIANA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: PAULO ROBERTO DE ASSIS, natural de Belo Horizonte-MG, com 43 anos de idade, Solteiro(a), Carpinteiro, residente na Rua Mestre Alvares, S/n°, Qd. 49, Lote 01, Eldorado, Viana-ES e SILVANA RIBEIRO LINO, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, Solteira(o), Manicure, residente na Rua Mestre Alvares, S/n°, Qd. 49, Lote 01, Eldorado, Viana-ES. 07342 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 07 de julho de 2021 Sophie Helene Rodrigues Porto Tabeliã e Oficiala _____________________________________________________________________ Registro Civil e Tabelionato de Notas do Distrito de Calogi - Serra - ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: EDUARDO ALVES PEREIRA, natural de Vitória-ES, com 38 anos de idade, Solteiro(a), Vendedor, residente na Sítio Três Irmãos, S/n, Zona Rural, Serra-ES e MEIRIELLY BRUMATI DIAS, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Sítio Três Irmãos, S/n, Zona Rural, Serra-ES. 00102 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 07 de julho de 2021 Carolina Romano Brocco Tardin Oficiala e Tabeliã