07-08 - PROCLAMAS - DIGITAL.pdf
07-08 - PROCLAMAS - DIGITAL
_____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DO DISTRITO DE CARAPINA Faço saber que pretender casar-se: 1.: RAPHAEL TIERRE AMORIM BRANDÃO, natural de Nanuque-MG, com 26 anos de idade, solteiro(a), operador de empilhadeira, residente na Rua das Margaridas, nº 17, Vila Nova de Colares, Serra-ES e LAIS DA ROCHA PEREIRA, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), assistente administrativo, residente na Rua das Margaridas, nº 17, Vila Nova de Colares, Serra-ES. 31935 2.: RICHARD MENDONÇA DE MELO SILVA, natural de Afonso Cláudio-ES, com 24 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de obras, residente na Rua Sabiá, nº 201, Novo Horizonte, Serra-ES e WEVYLYNIARA DA CONCEIÇÃO DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), operadora de caixa, residente na Rua Sabiá, nº 201, Novo Horizonte, Serra-ES. 31936 3.: ROBERTO MOREIRA COUTINHO, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), Vigilante, residente na Rua Canário, nº 17, Novo Horizonte, Serra-ES e GLAYANNE SIQUEIRA BARCELLOS, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), Porteia, residente na Rua Canário, nº 17, Novo Horizonte, Serra-ES. 31937 4.: DIEGO MOREIRA FERREIRA, natural de Vitória-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), professor, residente na Rua CD, nº 17, Manoel Plaza, Serra-ES e BRUNELLA OLIVEIRA SOUZA, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Rua CD, nº 17, Manoel Plaza, Serra-ES. 31938 5.: JOACY GOMES TÁVORA, natural de São Gabriel da Palha-ES, com 66 anos de idade, divorciado(a), empresário, residente na Rua Castro Alves, nº 170, São Diogo II, Serra-ES e ZENILDA DOS SANTOS FERREIRA, natural de Piúma-ES, com 54 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Castro Alves, nº 170, São Diogo II, Serra-ES. 31939 6.: ARISTON CERQUEIRA DOS SANTOS, natural de Ouriçangas-BA, com 36 anos de idade, solteiro(a), pedreiro, residente na Rua José Ronaldo Barbosa, N°284, Camará, Serra-ES e FARAILDE FERRAZ DE SOUSA, natural de Itanhém-BA, com 45 anos de idade, divorciado(a), técnica em enfermagem, residente na Rua José Ronaldo Barbosa, N°284, Camará, Serra-ES. 31940 7.: JOSUÉ ALVES PACHECO, natural de Vitória-ES, com 37 anos de idade, viúvo(a), pedreiro, residente na Rua Pau Brasil, N° 2, José de Anchieta, Serra-ES e GEISIANE RODRIGUES DOS SANTOS, natural de Itamaraju-BA, com 32 anos de idade, solteiro(a), operadora de loja, residente na Rua Pau Brasil, N° 357, José de Anchieta, Serra-ES. 31941 8.: FREDERIKO ROCHA GOMES, natural de Vitória-ES, com 41 anos de idade, solteiro(a), programador, residente na Rua Verdi, nº 40, Parque Residencial Laranjeiras, Serra-ES e ALESSANDRA MARTINS PINTO, natural de Vitória-ES, com 44 anos de idade, divorciado(a), gerente de contratos, residente na Rua Verdi, nº 40, Parque Residencial Laranjeiras, Serra-ES. 31942 9.: THULLYO VITOR BONFIM, natural de Serra-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), técnico em elétrotécnica, residente na Avenida Roma, nº 1054, Parque Residencial de Tubarão, Serra-ES e GIULLIA GAMA DE SOUZA, natural de Colatina-ES, com 21 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Avenida Petrópolis, nº 313, Barcelona, Serra-ES. 31943 10.: CARLOS EDUARDO SANTANA PEREIRA, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 28 anos de idade, solteiro(a), bancário, residente na Avenida José Rato, Nº156, Nossa S. de Fátima, Serra-ES e SUELLEN SANTOS ALVES DA SILVA, natural de Nova Iguaçu-RJ, com 26 anos de idade, solteiro(a), analista de TI, residente na Avenida José Rato, Nº156, Nossa S. de Fátima, Serra-ES. 31944 11.: PAULO JORGE DE SOUZA, natural de Campos Sales-CE, com 24 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Tropicana, nº 23, Carapina Grande, Serra-ES e MAISA SANTOS MIRANDA, natural de São Paulo-SP, com 20 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativo, residente na Rua Tropicana, nº 23, Carapina Grande, Serra-ES. 31945 12.: IZAIAS MORAES FIRMINO, natural de Vitória-ES, com 45 anos de idade, divorciado(a), mecânico montador, residente na Avenida Corsanto, nº 164, Residencial Vista do Mestre, Serra-ES e MARIA LUIZA ALVES DA SILVA, natural de Alcobaça-BA, com 50 anos de idade, solteiro(a), professora, residente na Avenida Corsanto, nº 164, Residencial Vista do Mestre, Serra-ES. 31946 13.: ANDERSON DA SILVA, natural de Linhares-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), tecnico em mecânica, residente na Rua Santa Luzia, nº 14, Jardim Tropical, Serra-ES e KARIANY BÔA CARDOZO, natural de Vitória-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), doméstica, residente na Rua Santa Luzia, nº 14, Jardim Tropical, Serra-ES. 31947 14.: GILMAR SODRÉ DE SOUZA, natural de Vitória-ES, com 44 anos de idade, Solteiro(a), motorista, residente na Avenida Alpheu Ribeiro, nº 1145, Carapina Grande, Serra-ES e SONELY ALVES DE SOUZA, natural de Afonso Cláudio-ES, com 39 anos de idade, Solteira(o), doméstica, residente na Avenida Alpheu Ribeiro, nº 1145, Carapina Grande, Serra-ES. 31962 15.: ROBSON DOS SANTOS LAGO, natural de Aurelino Leal-BA, com 33 anos de idade, Solteiro(a), Artífice, residente na Rua das Avencas, nº 28, Feu Rosa, Serra-ES e SUELEN GUEDES SOARES, natural de Nanuque-MG, com 35 anos de idade, Divorciada(o), encarregada operacional, residente na Rua das Avencas, nº 28, Feu Rosa, Serra-ES. 31963 16.: IGOR BARCELOS FERREIRA, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, Solteiro(a), Sem profissão remunerada, residente na Rodovia Governador Mário Covas, S/N, Vila Velha/ES, Serra-ES e MEIRIELE DA SILVA DE SOUZA, natural de Serra-ES, com 28 anos de idade, Solteira(o), Manicure, residente na Rua Florianópolis, nº 01, Central de Carapina, Serra-ES. 31966 17.: VINICIUS GONÇALVES DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 39 anos de idade, Divorciado(a), vigilante, residente na Rua Marechal Floriano, nº 32, Central de Carapina, Serra-ES e JAQUELINE GUIMARÃES DOS SANTOS, natural de Montanha-ES, com 40 anos de idade, Divorciada(o), pedagoga, residente na Rua Marechal Floriano, nº 32, Central de Carapina, Serra-ES. 31969 18.: RAYAN NUNES, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, Solteiro(a), assistente administrativo, residente na Rua Dom Pedro II, nº 354, Colina de Laranjeiras, Serra-ES e VÂNIA SIBELLY QUISPE PALOMINO, natural de Vitória-ES, com 29 anos de idade, Solteira(o), recepcionista, residente na Rua Dom Pedro II, nº 354, Colina de Laranjeiras, Serra-ES. 31974 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 06 de agosto de 2021 Silvio dos Santos Neto Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DA SEDE DO JUÍZO DE GUARAPARI DA COMARCA DA CAPITAL Faço saber que pretender casar-se: 1.: LUIZ AMANCIO SIMÕES VIEIRA, natural de Vitória-ES, com 38 anos de idade, solteiro(a), militar estadual, residente na Rua Getúlio Vargas, nº 249, Centro, Guarapari-ES e JESSICA MARGON, natural de Santa Teresa-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), comerciante, residente na Rua Getúlio Vargas, nº 249, Centro, Guarapari-ES. 12418 2.: ARLEI OLIVEIRA DE JESUS, natural de Itabuna-BA, com 32 anos de idade, solteiro(a), cobrador de ônibus, residente na Avenida São Paulo, S/n, Bela Vista, Guarapari-ES e CRISTIANE DE JESUS SILVEIRA, natural de Camacan-BA, com 32 anos de idade, divorciado(a), operadora de caixa, residente na Avenida São Paulo, S/n, Bela Vista, Guarapari-ES. 12419 3.: KEVIN DOMINGOS RANGEL, natural de Guarapari-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), corretor de imóveis, residente na Avenida Oceânica, nº 1061, Praia do Morro, Guarapari-ES e THAYNA SOUZA DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), consultora de vendas, residente na Avenida Oceânica, nº 1061, Praia do Morro, Guarapari-ES. 12420 4.: LORENZZO CAMPI PARTELLI, natural de Guarapari-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Avenida Atlântica, nº 912, Praia do Morro, Guarapari-ES e NATHALIA FREITAS AZEVEDO, natural de New Haven-ET, com 21 anos de idade, solteiro(a), cirurgiã dentista, residente na Rua Benedito Mello Serrano, nº 247, Praia do Morro, Guarapari-ES. 12421 5.: SÓCRATES AYRES DE LOYOLA, natural de Guarapari-ES, com 45 anos de idade, solteiro(a), repositor, residente na Rua Nice Machado Freire, nº 1, Kubitschek, Guarapari-ES e SUELI TEODORA DA SILVA, natural de Iapu-MG, com 38 anos de idade, solteiro(a), manicure, residente na Rua Nice Machado Freire, nº 1, Kubitschek, Guarapari-ES. 12422 6.: LUCAS CARMINATTI DOS SANTOS, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), professor, residente na Rua Laura Loureiro das Neves, nº 355, Muquiçaba, Guarapari-ES e PRISCILA RODRIGUES LIMA, natural de Almenara-MG, com 27 anos de idade, solteiro(a), caixa, residente na Rua Getúlio Vargas, nº 36, Centro, Guarapari-ES. 12423 7.: RONALDO CORRÊA DE SOUZA, natural de Guarapari-ES, com 35 anos de idade, divorciado(a), eletricista, residente na Rua Dalmácio Coutinho, nº 490, Praia do Riacho, Guarapari-ES e SHEYLA FERREIRA SOUZA, natural de Guarapari-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), doméstica, residente na Rua Dalmácio Coutinho, nº 490, Praia do Riacho, Guarapari-ES. 12424 8.: LUIZ GUILHERME PEREIRA MARIANO, natural de Mutum-MG, com 26 anos de idade, solteiro(a), advogado, residente na Avenida Atlântica, nº 2143, Praia do Morro, Guarapari-ES e ENZA RAFAELA DE NADAI VICTAL, natural de São Gabriel da Palha-ES, com 30 anos de idade, solteiro(a), Programadora de computador, residente na Avenida Atlântica, nº 2143, Praia do Morro, Guarapari-ES. 12425 9.: EMARALDO LEÃO LIMA, natural de Vitória-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), motorista, residente na Avenida Senhor de Engenho, nº 270, Santa Mônica, Guarapari-ES e GREICE LIMA LOPES, natural de Guarapari-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), coordenadora operacional, residente na Rua P, nº 90, Adalberto Simão Nader, Guarapari-ES. 12426 10.: OBERLAN ALVES FERREIRA, natural de Camacan-BA, com 37 anos de idade, solteiro(a), repositor de supermercado, residente na Rua Celi Alves da Silva, nº 255, Adalberto Simão Nader, Guarapari-ES e LUZIANE VIANA CHAGAS, natural de Guarapari-ES, com 40 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de cozinha, residente na Rua Celi Alves da Silva, nº 255, Adalberto Simão Nader, Guarapari-ES. 12427 11.: LUCAS BASTOS COSTA, natural de Itabuna-BA, com 22 anos de idade, solteiro(a), operador de movimentação de cargas, residente na Rua Paissandú, nº 35, Olaria, Guarapari-ES e GÉRSICA DA SILVA CRUZ, natural de Itaju do Colônia-BA, com 29 anos de idade, solteiro(a), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Paissandú, nº 35, Olaria, Guarapari-ES. 12428 12.: RODOLPHO RODRIGUES GASPARINO, natural de Itarana-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), técnico em mecânico, residente na Rua Josias Cerutti, nº 73, Praia do Morro, Guarapari-ES e PALOMA PAOLI BECHEPECHE, natural de Guarapari-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), funcionária pública municipal, residente na Rua Josias Cerutti, nº 73, Praia do Morro, Guarapari-ES. 12429 13.: SEBASTIÃO SOTERO LAGE NETO DE OLIVEIRA, natural de Raul Soares-MG, com 21 anos de idade, solteiro(a), operador de lojas, residente na Rua João Alberto Kracher, nº 140, Praia do Morro, Guarapari-ES e CARYN LUIZA DE MELO CORRÊA, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 21 anos de idade, solteiro(a), estagiária de corretagem, residente na Rua João Alberto Kracher, nº 140, Praia do Morro, Guarapari-ES. 12430 14.: GLAUDISTONE FERREIRA, natural de Guarapari-ES, com 33 anos de idade, viúvo(a), inspetor de manutenção, residente na Rua Minas Gerais, S/n, Kubitschek, Guarapari-ES e REGINA CARDOSO CANSTANCIO, natural de Guarapari-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), analista, residente na Rua Sergipe, Nº640, Camurugi, Guarapari-ES. 12431 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Guarapari-ES, 06 de agosto de 2021 MARIA LUIZA MOREIRA TAJRA MELO Tabeliã e Oficiala Interina _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas da Sede do Juízo de Vila Velha - ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: BRUNO PATROCINIO REZENDE, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), analista fiscal, residente na Rua C, S/N, Coqueiral de Itaparica, Vila Velha-ES e LUANA MOTA CHRIST, natural de Vila Velha-ES, com 31 anos de idade, solteiro(a), analista de gestão estratégica, residente na Rua C, S/N, Coqueiral de Itaparica, Vila Velha-ES. 19079 2.: EDWISLEY ROCHA CAMPOS, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), empresário, residente na Rua Albania, N° 30, Nova Brasília, Cariacica-ES e LÍDIA GALHI NOVAIS, natural de Cariacica-ES, com 22 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Deolindo Perim,n° 3,apartamento 2206, Praia de Itaparica, Vila Velha-ES. 19082 3.: RONDINÉLIO SOUSA SENA, natural de Itanhém-BA, com 31 anos de idade, solteiro(a), professor, residente na Rua Felisberto Pinto Vieira, nº 200, Cristovão Colombo, Vila Velha-ES e JAÍNE DIAS SANTOS, natural de Itanhém-BA, com 22 anos de idade, solteiro(a), do lar, residente na Rua Felisberto Pinto Vieira, nº 200, Cristovão Colombo, Vila Velha-ES. 19083 4.: RAYNNER TOMAZ MENDONÇA, natural de Vila Velha-ES, com 29 anos de idade, solteiro(a), vendedor, residente na Rua Felipe dos Santos,n° 95, Itapuã, Vila Velha-ES e AMANDA TEIXEIRA PRATA, natural de Vitoria-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), farmacêutica, residente na Rua Felipe dos Santos,n° 95, Itapuã, Vila Velha-ES. 19084 5.: ELVIS MARIANO OLIVEIRA, natural de Pedro Canário-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), analista de sistema, residente na Rua Mato Grosso, 117, Apartamento 601, Praia da Costa, Vila Velha-ES e MARIAH VITORINO SOARES, natural de Alegre-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), empresária, residente na Rua Mato Grosso, nº 117, Apartamento 601, Praia da Costa, Vila Velha-ES. 19085 6.: RAFAEL DE OLIVEIRA RODRIGUES, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 39 anos de idade, divorciado(a), comerciante, residente na Rua José Celso Cláudio, nº 29, Apartamento 405, Edifício Garça Branca, Praia das Gaivotas, Vila Velha-ES e FABRICIA DROSDOSKI FERREIRA DA SILVA, natural de Vitória-ES, com 40 anos de idade, solteiro(a), servidora publica estadual, residente na Rua José Celso Cláudio, nº 29, Apartamento 405, Edifício Garça Branca, Praia das Gaivotas, Vila Velha-ES. 19086 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 06 de agosto de 2021 João Ferreira de Paiva Oficial e Tabelião de Notas Interino _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E PESSOAS JURÍDICAS E TABELIONATO DE NOTAS DA 1ª ZONA DO JUÍZO DE VITÓRIA DA COMARCA DA CAPITAL Faço saber que pretender casar-se: 1.: THIAGO GARCIA DE ROSSI, natural de Marília-SP, com 36 anos de idade, solteiro(a), médico, residente na Rua Desembargador João Manoel de Carvalho, nº 291, Aptº 1104, Barro Vermelho, Vitória-ES e MARIANA GIRÃO TAUFFER, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), médica, residente na Rua Desembargador João Manoel de Carvalho, nº 291, Aptº 1104, Barro Vermelho, Vitória-ES. 24922 2.: GUSTAVO RUSCHI BECHARA, natural de Vitória-ES, com 39 anos de idade, solteiro(a), Médico, residente na Rua Aleixo Netto, nº 807/1201, Praia do Canto, Vitória-ES e NATHALIA MANHÃES TÁVORA, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 33 anos de idade, solteiro(a), Médica, residente na Rua Aleixo Netto, nº 807/1201, Praia do Canto, Vitória-ES. 24923 3.: DANIEL SIMÓN COELHO PEDROSO, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 33 anos de idade, solteiro(a), advogado, residente na Rua Abiail do Amaral Carneiro, nº 84, Enseada do Suá, Vitória-ES e JAMILI ABIB LIMA SAADE, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), advogada, residente na Rua Abiail do Amaral Carneiro, nº 84, Enseada do Suá, Vitória-ES. 24926 4.: PAULO OLIVEIRA MACHADO, natural de São Paulo-SP, com 41 anos de idade, divorciado(a), administrador de empresas, residente na Avenida Saturnino de Brito, Nº595/101 , Praia do Canto, Vitória-ES e TICYANA CHIEPPE MOURA MOTTA, natural de Vitória-ES, com 42 anos de idade, solteiro(a), emprersária, residente na Avenida Saturnino de Brito, nº 595, Aptº 101, Praia do Canto, Vitória-ES. 24927 5.: CRISTIANO SOARES DA SILVA, natural de Minaçu-GO, com 27 anos de idade, solteiro(a), fisioterapeuta, residente na Rua Manoel Barros da Costa, nº 66, Aptº 506, Jardim Camburi, Vitória-ES e LARISSA DELL'ANTONIO PEREIRA, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, viúvo(a), enfermeira, residente na Rua Manoel Barros da Costa, nº 66, Aptº 506, Jardim Camburi, Vitória-ES. 24928 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 06 de agosto de 2021 RODRIGO SARLO ANTONIO Oficial _____________________________________________________________________ CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DO DISTRITO DE GOIABEIRAS Faço saber que pretender casar-se: 1.: CHARLES SOARES VERVLOET, natural de Vitória-ES, com 46 anos de idade, divorciado(a), operador de equipamentos, residente na Avenida Saturnino Rangel Mauro, nº 2172, Jardim da Penha, Vitória-ES e MONIQUE CORDEIRO BARBOSA, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, solteiro(a), fonoaudióloga, residente na Avenida Saturnino Rangel Mauro, nº 2172, Jardim da Penha, Vitória-ES. 24717 2.: IAN ALENCAR VIENA RODRIGUES, natural de Salvador-BA, com 33 anos de idade, solteiro(a), analista de marketing, residente na Rua Moacir Avidos, Praia do Canto, Vitória-ES e ISABELA SALES BRIDI, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, solteiro(a), auxiliar administrativa, residente na Rua Arthur Czartoryski, Jardim da Penha, Vitória-ES. 24719 3.: DIOGO CASTRO LÔLA OLIVEIRA, natural de Vila Velha-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), microempresaáio, residente na Avenida Jerônimo Vervloet, Maria Ortiz, Vitória-ES e DANIELLE ROCHA FANTIM, natural de Vitória-ES, com 35 anos de idade, divorciado(a), enfermeira, residente na Rua Joaquim Rodrigues Cristelo,, Vitória-ES. 24720 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 06 de agosto de 2021 Paula Cecilia da Luz Rodrigues Oficial _____________________________________________________________________ RCTN - DISTRITO DE ARGOLAS, VILA VELHA/ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: RAMON CASTRO, natural de Vila Velha-ES, com 27 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rua Floriano Pereira dos Passos, nº 7, Bairro Ilha das Flores, Vila Velha-ES e JHENES OLIVEIRA MEDINA, natural de Serra-ES, com 26 anos de idade, Solteira(o), auxiliar de planejamento, residente na Rua Floriano Pereira dos Passos, nº 7, Bairro Ilha das Flores, Vila Velha-ES. 04282 2.: RAFAEL NASCIMENTO DE OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 33 anos de idade, Solteiro(a), artesão, residente na Rua Basílio Costalonga, nº 195, Bairro Ilha das Flores, Vila Velha-ES e ANGELICA DROSDOSQUI FREIRE, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, Divorciada(o), artesã, residente na Rua Basílio Costalonga, nº 195, Bairro Ilha das Flores, Vila Velha-ES. 04284 3.: LUCAS CAETANO GALANTE, natural de Vitória-ES, com 27 anos de idade, Solteiro(a), autônomo, residente na Rua Vasco Alves de Oliveira, nº 98, Bairro Paul, Vila Velha-ES e ELIZÂNGELA DE SOUZA FALCÃO, natural de Vila Velha-ES, com 33 anos de idade, Solteira(o), auxiliar de serviços gerais, residente na Rua Vasco Alves de Oliveira, nº 98, Bairro Paul, Vila Velha-ES. 04285 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 06 de agosto de 2021 Fabrini Leite Marçal Oficial e Tabelião _____________________________________________________________________ CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL Faço saber que pretender casar-se: 1.: CARLOS DORIO DE SOUZA BRITO, natural de Cariacica-ES, com 53 anos de idade, Solteiro(a), pintor, residente na Rua Manoel Joaquim dos Santos, nº 34, Itacibá, Cariacica-ES e DELMA BANDEIRA SILVA DE MOURA, natural de Vitória-ES, com 60 anos de idade, Viúva(o), doméstica, residente na Rua Manoel Joaquim dos Santos, nº 34, Itacibá, Cariacica-ES. 13852 2.: ELIZEMIR ANTONIO FIGUEIREDO, natural de Ataléia-MG, com 47 anos de idade, Solteiro(a), aposentado, residente na Rua das Imbuias, nº 335, Santo Antônio, Cariacica-ES e ANDREZA RAQUEL ROCON, natural de Itarana-ES, com 39 anos de idade, Solteira(o), do lar, residente na Rua das Imbuias, nº 335, Santo Antônio, Cariacica-ES. 13853 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cariacica-ES, 06 de agosto de 2021 Milson Fernandes Paulin Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato da 2ª Zona Judiciária de Vitória Faço saber que pretender casar-se: 1.: MILENA GABRIELA DOS SANTOS VIEIRA, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, Solteiro(a), vendedora, residente na Rua Onze de Janeiro, nº 6, Grande Vitória, Vitória-ES e LANA KEROLLYN LIMA MACHADO, natural de Vitória-ES, com 25 anos de idade, Solteira(o), secretária, residente na Av. 9 de Agosto, nº 7018, Grande Vitória, Vitória-ES. 17477 2.: PEDRO SIMEON TORQUATO DOS SANTOS, natural de Ilhéus-BA, com 23 anos de idade, solteiro(a), porteiro, residente na Rua Santo Antônio, nº 95, São José, Vitória-ES e SAMILLA CRISTINA FABIANA DA SILVA, natural de Vila Velha-ES, com 16 anos de idade, solteiro(a), estudante, residente na Rua Santo Antônio, nº 95, São José, Vitória-ES. 17478 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vitoria-ES, 06 de agosto de 2021 Paula Cecília da Luz Rodrigues Delegatária Interina _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Vila Velha - Distrito de São Torquato Faço saber que pretender casar-se: 1.: PAULO RICARDO DOS SANTOS DE OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), Auxiliar de expedição, residente na Rua Novo Brasil, nº 152, Rio Marinho, Vila Velha-ES e AMANDA RIBEIRO PAGOTA, natural de Vitória-ES, com 26 anos de idade, solteiro(a), Técnica de enfermagem, residente na Rua Teolandia, N° 07, Rio Marinho, Vila Velha-ES. 06157 2.: ERIVELTON NUNES COUTINHO, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), Mecânico, residente na Rua Barra Seca, nº 17, Vale Encantado, Vila Velha-ES e HARIADYANE DE SOUZA MARTINS, natural de Vila Velha-ES, com 28 anos de idade, solteiro(a), Do lar, residente na Rua Barra Seca, nº 17, Vale Encantado, Vila Velha-ES. 06158 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Vila Velha-ES, 06 de agosto de 2021 ANTÔNIO NUNES BELÉM Tabelião e Oficial _____________________________________________________________________ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito da Sede Faço saber que pretender casar-se: 1.: VILSON DA SILVA PIRES, natural de Vitória-ES, com 32 anos de idade, solteiro(a), mecânico, residente na Avenida José Moreira Martins Rato, nº 400, de Fátima, Serra-ES e CAROLINE DA SILVA FERREIRA, natural de Serra-ES, com 23 anos de idade, solteiro(a), atendente de loja, residente na Rua Almirante Tamandaré, S/n, Campinho da Serra II, Serra-ES. 11088 2.: VALMIR DA SILVA FERREIRA, natural de Teixeira de Freitas-BA, com 42 anos de idade, solteiro(a), soldador, residente na Rua Canforeira, S/n, Centro da Serra, Serra-ES e FABRICIA DA SILVA SANTOS, natural de Coronel Fabriciano-MG, com 42 anos de idade, divorciado(a), técnica de enfermagem, residente na Rua Canforeira, S/n, Centro da Serra, Serra-ES. 11107 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Serra-ES, 06 de agosto de 2021 Marisa de Deus Amado Oficiala e Tabeliã _____________________________________________________________________ REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DA SEDE DA COMARCA DE VIANA-ES Faço saber que pretender casar-se: 1.: ROBERTO CARLOS DOS SANTOS, natural de Rio de Janeiro-RJ, com 56 anos de idade, Divorciado(a), eletricista, residente na Travessa Francisco Alves, Nº 01, Vila Bethânia, Viana-ES e ANGELICA CANDIDA DE OLIVEIRA, natural de Vitória-ES, com 36 anos de idade, Divorciada(o), auxiliar administrativo, residente na Travessa Francisco Alves, nº 01, Vila Bethânia, Viana-ES. 07371 2.: RICHARDE LAGES COSTA, natural de Vila Velha-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), analista contábil, residente na Rua Brasília, nº 11, Marcílio de Noronha, Viana-ES e THYARLA MARCELA SILVA DOS SANTOS, natural de Vila Velha-ES, com 25 anos de idade, solteiro(a), engenheira civil, residente na Rua Brasília, nº 11, Marcílio de Noronha, Viana-ES. 07372 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana-ES, 06 de agosto de 2021 Sophie Helene Rodrigues Porto Tabeliã e Oficiala _____________________________________________________________________ Cartório 2º Ofício RCPN e Tabelionato Faço saber que pretender casar-se: 1.: BERNARDO ALVES PECCINI, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 34 anos de idade, solteiro(a), vendedor, residente na Rua Cely Santana, nº 13, Aeroporto, Cachoeiro de Itapemirim-ES e THAÍS MARTINS LÉGORA, natural de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com 27 anos de idade, solteiro(a), psicóloga, residente na Avenida Allan Kardec, nº 379, Doutor Luiz Tinoco da Fonseca, Cachoeiro de Itapemirim-ES. 04768 Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Cachoeiro de Itapemirim-ES, 06 de agosto de 2021 Robson Tadeu de Castro Maciel Júnior Tabelião de Notas e Oficial de Registro CARTÓRIO DE ARAÇATIBA – 2º DISTRITO DE VIANA-ES Faço saber que pretendem casar-se: 1.: FÁBIO DA SILVA SANTOS, nacionalidade brasileiro(a), natural de Viana-ES, nascido em 23 de agosto de 1991, estado civil solteiro, profissão conferente, residente na Rua Manoel Claudio de Freita, S/n, Jucu em Viana-ES, filho de FRANCISCO MOACIR DOS SANTOS e ÂNGELA MARIA DA SILVA & SABRINA SIMÕES DOS SANTOS, nacionalidade brasileira, natural de Cariacica-ES, nascida em 24 de setembro de 2001, estado civil solteira, profissão balconista, residente na Rua Boa Vista, Nº496, Jucu em Viana-ES, filha de NATALLEI NASCIMENTO DOS SANTOS e SILVANA SIMÕES EQUER. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Viana – ES, 22 de julho de 2021 Walmir de Oliveira Ricco Tabeliã e Oficial Interino