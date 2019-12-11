Projeto de fontes em Colatina divide as opiniões dos leitores

Prefeitura de Colatina pretende investir R$ 2 milhões na construção de fontes Crédito: Prefeitura de Colatina/Divulgação

A maior delas custará R$ 1,4 milhão, e as restantes somam pouco mais de 700 mil. O projeto para a construção das fontes está na fase de licitação. Após a ordem de serviço, todas as fontes devem estar prontas em até cinco meses.

Em entrevista para a TV Gazeta, o prefeito Sérgio Meneguelli explicou o objetivo do projeto. “Nós estamos preparando Colatina para mais investimentos. Nós estamos preparando a cidade para o primeiro centenário, que vamos comemorar agora em 2021. No total, R$ 2 milhões é o máximo, mas isso em licitação pode cair bem mais”, disse.

Nas redes sociais de A Gazeta, os leitores mostrara-se divididos sobre o projeto. Alguns consideram um investimento desnecessário, enquanto outros acreditam que as fontes vão, além de embelezar a cidade, aquecer o turismo e o comércio. Confira alguns comentários:

Excelente iniciativa do Prefeito. Colatina há tempos precisa de um investimento em lazer, não há nada para fazer na cidade, precisamos disso e muito mais. Cair nessa demagogia de que ele deveria investir em educação, saúde etc. é entrar naquela velha máxima de que não se pode fazer outra coisa porque o gasto é desnecessário. Sendo assim, quando algum governante fará algo? Parabéns pela coragem, Prefeito. Continue… (Wesley Monteverde)

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Quanto mais investimentos nas cidades para atrair turistas, melhor será, pois gera empregos e, consequentemente, renda. Parabéns ao prefeito. (Carla Cristina Brito)

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E as encostas dos bairros que estão caindo, meu Pai do céu. Gastar com isso, que não vai ter retorno de nada, e as pessoas que moram em encostas continuam sem dormir cada vez que dá uma chuva. Acho linda a cidade, arrumada, mas de que adianta, senhor prefeito, se não tem segurança? (Brunella do Carmo)

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É para fazer fotos para o mundo ver e dizer: Ali é Colatina. Turistas já estão chegando e muitas empresas vão investir aqui. (Maria Luiza Aquino Cezar)

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Nós temos outras prioridades. É necessário melhorar a saúde e a educação. Cidade bonita, sim, mas com seu povo saudável. (Cleia Carvalho Santos)

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O valor que é destinado à saúde não está sendo mexido. Ele não pode usar dinheiro destinado a outra coisa em saúde. (Angela Coutinho)

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Por que com esse dinheiro ele não reforma a creche lá do bairro São Marcos, pois ela está desativada e estão pagando aluguel em outro local. Usa esse dinheiro na nossa creche. (Jeovane Alcantara)

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O prefeito deixou claro que o investimento não virá do dinheiro da saúde e que há um valor específico para esse empreendimento, ainda justificou os motivos para melhorar e atrair investimentos a Colatina. Ao contrário do fundo eleitoral, que arrancará dinheiro que seria investido em educação e saúde. Torço para que o prefeito mantenha o caráter que o fez ser admirado não só aqui, mas em outros Estados e até em outros países. Ele é um dos poucos exemplos de boa gestão. (Lucas Rodrigues)

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A prefeitura possui uma expectativa de retorno financeiro para a cidade com a obra? Caso positivo, de quanto? E em que prazo? (Cleanderson Trancoso)

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Muito bom! Melhorando o visual do município com pontos turísticos, aumenta o fluxo de visitantes, gerando movimento no comércio! Mais empregos! (Dylan Ruiz)

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Só falo uma coisa: essas fontes vão ficar um arraso! Parabéns, prefeito, você é nota mil. (Walace Gomes)

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Caiu no meu conceito, não é considerado o prefeito bom? Então, invista o dinheiro na educação e saúde, é o mais essencial para a cidade. (Shirley Sakurada)

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O ser humano é um ser bem complicado. Difícil de agradar. Eu apoio o prefeito, ele está de parabéns!!! (Angélica Moreira)

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Parece absurdo, mas fontes e chafariz trazem muita paz, transmitem energia positiva, trazem beleza para as praças, fazem da cidade um pouco mais aconchegante. É válido o investimento. (André Abreu)

Quem viu a entrevista do prefeito entendeu o que ele quer fazer. Agora ninguém deu um ênfase aos vereadores e prefeito de Marataízes que aumentaram os próprios salários. (Diana Ribeiro Vitoria)

Vai ficar muito bonito, e os bairros estão todos organizados, asfaltados, quebra-molas pintados, entre outras prioridades? (José Maria Gonçalves)

Tem tantas coisas mais importantes para se gastar este dinheiro. Em vez de chafariz, investe na saúde e na segurança, na educação, não vai gastar com água. Será que o prefeito vai permitir? Não acredito. (Evanda Sueli)

Faz, prefeito. Ao contrário de outras cidades o senhor não fica usando o dinheiro público para carnaval e outras coisas totalmente sem cabimento.