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Investimento

Projeto de fontes em Colatina divide as opiniões dos leitores

Prefeitura planeja construir três fontes de água e um chafariz no município, com obras de valor estimado de R$ 2,1 milhões. As construções integram o projeto de paisagismo da área verde da Avenida Beira-Rio, no Centro da cidade

Públicado em 

11 dez 2019 às 10:37

Colunista

Prefeitura de Colatina pretende investir R$ 2 milhões na construção de fontes Crédito: Prefeitura de Colatina/Divulgação
A Prefeitura de Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, vai construir três fontes de água e um chafariz no município. As obras, no valor estimado de R$ 2,1 milhões,  integram o projeto de paisagismo da área verde da Avenida Beira-Rio, no Centro da cidade.
A maior delas custará R$ 1,4 milhão, e as restantes somam pouco mais de 700 mil. O projeto para a construção das fontes está na fase de licitação. Após a ordem de serviço, todas as fontes devem estar prontas em até cinco meses.
Em entrevista para a TV Gazeta, o prefeito Sérgio Meneguelli explicou o objetivo do projeto. “Nós estamos preparando Colatina para mais investimentos. Nós estamos preparando a cidade para o primeiro centenário, que vamos comemorar agora em 2021. No total, R$ 2 milhões é o máximo, mas isso em licitação pode cair bem mais”, disse.
Nas redes sociais de A Gazeta, os leitores mostrara-se divididos sobre o projeto. Alguns consideram um investimento desnecessário, enquanto outros acreditam que as fontes vão, além de embelezar a cidade, aquecer o turismo e o comércio. Confira alguns comentários:
Excelente iniciativa do Prefeito. Colatina há tempos precisa de um investimento em lazer, não há nada para fazer na cidade, precisamos disso e muito mais. Cair nessa demagogia de que ele deveria investir em educação, saúde etc. é entrar naquela velha máxima de que não se pode fazer outra coisa porque o gasto é desnecessário. Sendo assim, quando algum governante fará algo? Parabéns pela coragem, Prefeito. Continue… (Wesley Monteverde)
Quanto mais investimentos nas cidades para atrair turistas, melhor será, pois gera empregos e, consequentemente, renda. Parabéns ao prefeito. (Carla Cristina Brito)
E as encostas dos bairros que estão caindo, meu Pai do céu. Gastar com isso, que não vai ter retorno de nada, e as pessoas que moram em encostas continuam sem dormir cada vez que dá uma chuva. Acho linda a cidade, arrumada, mas de que adianta, senhor prefeito, se não tem segurança? (Brunella do Carmo)
É para fazer fotos para o mundo ver e dizer: Ali é Colatina. Turistas já estão chegando e muitas empresas vão investir aqui. (Maria Luiza Aquino Cezar)
Nós temos outras prioridades. É necessário melhorar a saúde e a educação. Cidade bonita, sim, mas com seu povo saudável. (Cleia Carvalho Santos)
O valor que é destinado à saúde não está sendo mexido. Ele não pode usar dinheiro destinado a outra coisa em saúde. (Angela Coutinho)

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Por que com esse dinheiro ele não reforma a creche lá do bairro São Marcos, pois ela está desativada e estão pagando aluguel em outro local. Usa esse dinheiro na nossa creche. (Jeovane Alcantara)
O prefeito deixou claro que o investimento não virá do dinheiro da saúde e que há um valor específico para esse empreendimento, ainda justificou os motivos para melhorar e atrair investimentos a Colatina. Ao contrário do fundo eleitoral, que arrancará dinheiro que seria investido em educação e saúde. Torço para que o prefeito mantenha o caráter que o fez ser admirado não só aqui, mas em outros Estados e até em outros países. Ele é um dos poucos exemplos de boa gestão. (Lucas Rodrigues)
A prefeitura possui uma expectativa de retorno financeiro para a cidade com a obra? Caso positivo, de quanto? E em que prazo? (Cleanderson Trancoso)
Muito bom! Melhorando o visual do município com pontos turísticos, aumenta o fluxo de visitantes, gerando movimento no comércio! Mais empregos! (Dylan Ruiz)
Só falo uma coisa: essas fontes vão ficar um arraso! Parabéns, prefeito, você é nota mil. (Walace Gomes)
Caiu no meu conceito, não é considerado o prefeito bom? Então, invista o dinheiro na educação e saúde, é o mais essencial para a cidade. (Shirley Sakurada)
O ser humano é um ser bem complicado. Difícil de agradar. Eu apoio o prefeito, ele está de parabéns!!! (Angélica Moreira)

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Parece absurdo, mas fontes e chafariz trazem muita paz, transmitem energia positiva, trazem beleza para as praças, fazem da cidade um pouco mais aconchegante. É válido o investimento. (André Abreu)
Quem viu a entrevista do prefeito entendeu o que ele quer fazer. Agora ninguém deu um ênfase aos vereadores e prefeito de Marataízes que aumentaram os próprios salários. (Diana Ribeiro Vitoria)
Vai ficar muito bonito, e os bairros estão todos organizados, asfaltados, quebra-molas pintados, entre outras prioridades? (José Maria Gonçalves)
Tem tantas coisas mais importantes para se gastar este dinheiro. Em vez de chafariz, investe na saúde e na segurança, na educação, não vai gastar com água. Será que o prefeito vai permitir? Não acredito. (Evanda Sueli)
Faz, prefeito. Ao contrário de outras cidades o senhor não fica usando o dinheiro público para carnaval e outras coisas totalmente sem cabimento.
Deixe sua cidade mais bonita e atrativa, sim! (Jéssica Fernandes)

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