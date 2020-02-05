Prévia do PSB em Vitória põe em xeque aliança de Casagrande com Luciano

Sergio Majeski e Sérgio Sá Crédito: Montagem: Vitor Vogas

A cúpula municipal do PSB não está falando a mesma língua que a cúpula estadual do partido. Enquanto a direção municipal trata como cláusula pétrea o lançamento de um candidato próprio à Prefeitura de Vitória, caciques estaduais, inclusive Renato Casagrande, relativizam isso e preferem manter a porta aberta para a reedição da aliança com o Cidadania, partido do prefeito Luciano Rezende, já no 1º turno.

Para o presidente do PSB de Vitória, Juarez Vieira, o que for decidido na prévia deverá, necessariamente, ser mantido e reafirmado na convenção de julho. Esta, assim, para ele, só terá caráter homologatório. Nesse caso, a prévia de agora ganha muito mais peso, pois terá poder decisório. Na prática, será uma convenção antecipada do PSB de Vitória.

"Com certeza terá poder decisório. O TRE reconhece a prévia. A convenção homologará o que for decidido na prévia. Não tem jogo nisso. Estamos fazendo tudo da maneira mais clara possível." Juarez Vieira - Presidente do PSB em Vitória

Nesse caso, se a convenção só vai homologar o que for decidido na prévia – e se esta definirá o pré-candidato do partido –, é certo que o PSB terá candidato a prefeito em agosto. Tal é a visão de Juarez: “Queremos ter candidato próprio no primeiro turno. A eleição em Vitória será de dois turnos. Depois podemos nos juntar [com o Cidadania]. Temos liderança para pilotar um projeto de poder aqui em Vitória”, sustenta o dirigente municipal.

Mas, para caciques estaduais do PSB, não é bem assim.

Tanto o governador Renato Casagrande como o presidente estadual do PSB, Alberto Gavini, são enfáticos: a prévia do partido em Vitória não terá poder decisório. Será um ato político. Nesse caso, o que for extraído da prévia será uma sinalização, mas de modo algum uma decisão, muito menos uma decisão final. Na prévia, o partido decidirá apenas quem é seu pré-candidato, mas não quem será seu candidato, nem mesmo se terá um candidato. O que for resolvido no dia 17 poderá ser alterado até a convenção do partido – esta, sim, definitiva.

Afirma Casagrande: “A decisão é da convenção. É do congresso do partido, que acontece em julho. Essa é a decisão. Mas a prévia é um acordo tácito que você faz, que pode ser alterado ou não”.

"Teoricamente, o candidato, se conseguir se viabilizar efetivamente, será sacramentado, reafirmado na convenção de julho. É lógico que isso pode ser alterado? Pode, porque não tem nenhum ato legal. Isso é um ato político, é um acordo político." Renato Casagrande (PSB) - Governador do ES

As palavras do governador ecoam nas de Gavini. Segundo o presidente estadual, o resultado da prévia não impedirá o pré-candidato derrotado de seguir tentando se viabilizar. Em tese, nada impede inclusive que surjam outros pré-candidatos no partido após a prévia. Até a convenção, conta ele, o PSB seguirá trabalhando com pesquisas de intenção de voto.

“Tecnicamente falando, a prévia não impede a candidatura de nenhum dos dois [nem Majeski nem Sérgio Sá]. A prévia não fecha questão. O que fecha questão é a convenção, em julho. Não é uma coisa definitiva. A prévia tem um valor político. Mas vamos supor que, depois dali, alguém queira ser candidato… Pode aparecer até outro nome!”

CASAGRANDE REQUEBRA PARA NÃO MELINDRAR (AINDA MAIS) LUCIANO

A decisão do PSB de Vitória estremeceu ainda mais a relação do Cidadania (leia-se de Luciano) com o partido aliado, colocando o governador Renato Casagrande em uma situação política delicada e levando-o a requebrar até o chão na velocidade cinco para preservar a aliança político-eleitoral com o Cidadania (fundamental para seu governo).

Ao mesmo tempo em que considera “acertada” a decisão da direção municipal de realizar a prévia – até para não desautorizar os dirigentes do seu partido na Capital –, Casagrande tem o cuidado de não desprestigiar seu principal prefeito aliado.

Ao contrário, ao dizer que tem “o compromisso de fortalecer o movimento que o Luciano lidera em Vitória”, o que Casagrande indica, nas entrelinhas, é que sua prioridade pessoal não é lançar candidato próprio, mas levar o PSB a apoiar o candidato do prefeito, o deputado estadual Fabrício Gandini (Cidadania). Tem a ver justamente com isso a preocupação do governador em deixar claro que o resultado da prévia do PSB de Vitória não será definitivo, conforme abordei acima.

Com isso, ao mesmo tempo em que “libera” seu partido para lançar candidatura própria, Casagrande mantém aberta a possibilidade de, na hora certa (julho/agosto), formalizar apoio ao candidato do Cidadania, como parece preferir.

“O PSB escolherá, se seguir com a prévia, uma pré-candidatura que poderá virar candidatura ou não. Vai depender do desempenho desse pré-candidato. Um pré-candidato pode ou não ser candidato. O PSB deve manter a conversa com o Cidadania”, afirma Casagrande.

"Como governador, tenho no Cidadania um aliado e vai continuar sendo aliado independentemente de o Cidadania ter candidato, de o PSB ter candidato. Minha tarefa é fortalecer o movimento que o Luciano lidera na Capital." Renato Casagrande (PSB) - Governador do ES