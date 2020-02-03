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  • Prefeitura de Cariacica exige de candidatos exame HIV/Aids em concurso
Leonel Ximenes

Prefeitura de Cariacica exige de candidatos exame HIV/Aids em concurso

Defensoria Pública recomendou que exigência seja retirada de concurso para Guarda Municipal e que 20% das vagas sejam garantidas a candidatos negros

Publicado em 03 de Fevereiro de 2020 às 16:05

Públicado em 

03 fev 2020 às 16:05
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Sede da Prefeitura de Cariacica: concurso para a Guarda Municipal tem 50 vagas Crédito: PMC
Defensoria Pública Estadual recomendou na última quinta-feira (30), à Prefeitura de Cariacica, que retire a exigência de apresentação de teste HIV/Aids aos candidatos que vão fazer o concurso público para a Guarda Municipal, publicado em 20 de janeiro. Além disso, a Defensoria quer que o certame reserve pelo menos 20% das vagas para negros.
A Defensoria lista a legislação federal, estadual e municipal e compromissos internacionais firmados pelo Brasil para fundamentar as duas recomendações. A prefeitura tem cinco dias para dar as respostas.
A Prefeitura de Cariacica também tem que informar quais são as chamadas ações afirmativas para a população negra no concurso da Guarda Municipal e detalhes da participação dos candidatos portadores de HIV. O objetivo é verificar se estão em igualdade de condições com os demais candidatos que têm sorologia negativa.

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Ao todo, são 50 vagas oferecidas no concurso com salário de R$ 1,7 mil e adicional de risco de vida de 30% sobre o salário-base. O prazo de inscrição é 16 de fevereiro. A taxa custa R$ 56. O concurso contará com seis etapas. A primeira delas, a prova objetiva, ocorrerá  dia 8 de março.

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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