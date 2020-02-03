Prefeitura de Cariacica exige de candidatos exame HIV/Aids em concurso

A Defensoria lista a legislação federal, estadual e municipal e compromissos internacionais firmados pelo Brasil para fundamentar as duas recomendações. A prefeitura tem cinco dias para dar as respostas.
A Prefeitura de Cariacica também tem que informar quais são as chamadas ações afirmativas para a população negra no concurso da Guarda Municipal e detalhes da participação dos candidatos portadores de HIV. O objetivo é verificar se estão em igualdade de condições com os demais candidatos que têm sorologia negativa.
Ao todo, são 50 vagas oferecidas no concurso com salário de R$ 1,7 mil e adicional de risco de vida de 30% sobre o salário-base. O prazo de inscrição é 16 de fevereiro. A taxa custa R$ 56. O concurso contará com seis etapas. A primeira delas, a prova objetiva, ocorrerá dia 8 de março.