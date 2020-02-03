Prefeitura de Cariacica exige de candidatos exame HIV/Aids em concurso

Sede da Prefeitura de Cariacica: concurso para a Guarda Municipal tem 50 vagas Crédito: PMC

A Defensoria lista a legislação federal, estadual e municipal e compromissos internacionais firmados pelo Brasil para fundamentar as duas recomendações. A prefeitura tem cinco dias para dar as respostas.

A Prefeitura de Cariacica também tem que informar quais são as chamadas ações afirmativas para a população negra no concurso da Guarda Municipal e detalhes da participação dos candidatos portadores de HIV. O objetivo é verificar se estão em igualdade de condições com os demais candidatos que têm sorologia negativa.